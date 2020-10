Teinitytön surmaaja heitti kommentin, joka ei unohdu – asianajaja Kaarle Gummerus kohtaa työssään hätkähdyttäviä tilanteita

Kun tuomioistuimessa on esillä kuohuttava henkirikos, aika usein syytettyä avustaa asianajaja Kaarle Gummerus.

Asianajaja Kaarle Gummerus jos kuka on henkirikosten ammattilainen.

– Minulta kysytään usein, miten voin olla karmeiden juttujen kanssa. Eivätkö ne tule uniin? Jostain syystä ne eivät minulla tule uniin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta, Gummerus sanoo.

Kaarle Gummerus on tullut suurelle yleisölle tutuksi monesta kuohuttavasta tapauksesta. Hän on avustanut Turun terroristipuukottajaa, Seinäjoen teinisurmaajaa, Ikaalisten ”päiväkirjasurmaajaa”, tamperelaista Krissen surmaajaa. Hän avustaa jämsäläispoliitikko Pekka Katajan murhan yrityksestä epäiltyä. Uusin asiakas on Tampereen Kaupissa tapahtuneesta epäillystä murhan yrityksestä vangittu teinipoika.

Kaarle Gummerus avusti muun muassa 2011 Ikaalisten ”päiväkirjasurmaajaa”, joka piirsi verellä särkyneen sydämen surmaamansa tytön päiväkirjan viimeiselle sivulle.­

– Henkirikosjutun hoitaminen on teknisesti samanlainen kuin monen muun rikosasian. Se että joku on menettänyt henkensä, tuo siihen erityispiirteen. On tapahtunut peruuttamatonta.

Gummerus kertoo, että tekijä on usein itsekin järkyttynyt tapahtumista.

– Hän pohtii, miksi näin kävi. Jotkut on aika sekaisin. Aika moni menee humalan taakse; näin nyt vain kävi.

Yhteydenpito henkirikoksen tekijän läheisiin on raskasta.

– Tekijän läheiset kokee aika usein suurta tuskaa. Osa vanhemmista tuntee perusteetontakin syyllisyyttä, jos heidän lapsensa on tehnyt jotain.

– Sitten on tapauksia, joissa läheiset toteaa, että elämäntyyli huomioon ottaen oli odotettavissakin, että jotain tapahtuu.

Gummerus ei ole muita töitä tehnytkään kuin hoitanut rikosjuttuja. Mikä työssä on hyvää?

– Rikosjutut imaisivat mukaansa uran alussa. Niiden viehätys on siinä, että ne ovat ihmisten juttuja. Tässä käsitellään aina ihmisten välisiä asioita. Jutut ovat selkeitä kokonaisuuksia. Tutkinta alkaa, tulee syyteharkinta, tulee käräjävaihe ja juttu päättyy. Rikosasioiden hoitaminen on kohtuullisen selkeää verrattuna moniin siviiliasioihin, jotka elää joka suuntaan.

” Jos päämies kertoo, että hän on tehnyt näin ja näin, ja nyt minun pitäisi keksiä tarina, jolla hän selviää syytteestä, silloin totean, että en pysty sitä tekemään.

Vaikka Gummerus on hoitanut ties kuinka monta henkirikosjuttua, tapaukset eivät tule uniin.

– Minulta kysytään usein, miten voin olla karmeiden juttujen kanssa, eikö ne tule uniin. Jostain syystä ne eivät minulla tule uniin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta. Se kosketti, koska uhri oli omien lasteni ikäinen, ja vielä samanlainen haalari päällä, kun hän kuoli.

Tuo tapaus sattui Ylöjärvellä joulun alla 2012. Pikkupojat tekivät tunnelin lumikasaan. Kaksi poikaa lähti pois. Kolmas poika, 8-vuotias, jäi tunneliin.

– Sitten tuli aura-auto ja kippasi lumet kasan päälle. Poika tukehtui kuoliaaksi. Syytettä kuolemantuottamuksesta ei koskaan tullut. Tapaus todettiin tapaturmaksi, Gummerus kertoo.

Tapaukset eivät tule uniin. Yhtä tapausta lukuun ottamatta.­

Onko tapauksia, joita et moraalisista syistä voi hoitaa?

– On tapauksia, että päämiehen kanssa asetelma on ristiriitainen. Hän ei hyväksy pelisääntöjä, jotka tähän asiaan kuuluu. Jos päämies kertoo, että hän on tehnyt näin ja näin, ja nyt minun pitäisi keksiä tarina, jolla hän selviää syytteestä, silloin totean, että en pysty sitä tekemään. Niin ei saa tehdä. Se on meiltä kiellettyä.

Gummerus avusti myös terroristipuukottajaa, joka elokuussa 2017 murhasi Turussa kaksi ihmistä ja haavoitti kahdeksaa.

Tapaus synnytti raivoa tietyissä piireissä. Suoria uhkauksia Gummerukselle ei tullut, vaikka hän terroristia avustikin. Häpeämään kylläkin pyydettiin.

Gummerus avusti terroristipuukottajaa, joka elokuussa 2017 murhasi Turussa kaksi ihmistä ja haavoitti kahdeksaa. Tapaus synnytti raivoa.­

– Sain muutamia viestejä, että miksi tällaista avustat, kun selvästi rikollisesta on kysymys. Joku taisi toivoa, että omille läheisilleni käy samoin kuin uhreille.

– Sitten oli humalassa oleva mies, joka soitti ja haukkui minut antaumuksella. Sitten kun keskusteltiin, hän lopuksi hymähti ja toivotti hyvää jatkoa.

Irakilaisia kaksosia syytettiin vuonna 2016 joukkomurhasta. Gummerus avusti toista kaksosista. Nämä syytteet hylättiin, ja Suomen valtio maksaa kummallekin veljeksistä 213 000 euroa siitä syystä, että he olivat telkien takana 533 päivää.

Tämä oikeudenkäynti lienee Suomen historian kalleimpia. Todisteita käytiin hankkimassa Irakissa asti ja moneen kertaan.

– Se oli kokemus, jollaista ei ihan heti tule vastaan, Gummerus kertoo.

– Siellä on keskusrikostuomioistuin, jossa käsitellään terrorismiin ja joukkosurmiin liittyviä asioita, äärimmäisen vakavia rikoksia. Talossa oli keskusaula ja siellä lenteli lintuja sisällä. Vangit olivat salien ulkopuolella oranssit haalarit päällä ja otsat lattiassa, ja odottivat juttuihin menemistä.

– Sitten siellä kulki tyylikkäissä puvuissa asianajajia, syyttäjiä ja tuomareita. Kukaan ei kiinnittänyt vankeihin huomiota, kun ne olivat siellä päät lattiassa. Siinä näki, että me käydään täällä suomalaista oikeudenkäyntiä, mutta tämä on aivan eri maa.

Oikeudessa Gummerus esiintyy hillitysti. Ei turhaa dramatiikkaa, ei teatraalisia eleitä.

– Jos ajatellaan tunnettuja asianajajia, joilla on oma tyylinsä, niin ne on niitten tyylejä. Sitten näkee sellaisia, jotka yrittää kopioida niitä. Se on enemmänkin koomista kuin että se toimisi kunnolla. Kun on pitkiä istuntoja, ei siinä pysty vetämään roolia päivätolkulla. Kyllä siinä olet loppujen lopuksi oma itsesi.

” Teinitytön surmannut nuori mies jäi syyntakeettomana tuomitsematta. ”Hyvin meni, ei tullut mitään”, mies totesi.

Asiakkaat eivät aina ole hillittyjä. Murhakäräjillä näkee joskus röyhkeitä ja ylimielisiä vastaajia.

– Välillä sattuu, että päämies menettää hermonsa ja esittää epäasiallisia kommentteja. Sanon suoraan, että nyt oot hiljaa. Joskus olen pyytänyt taukoa siitä syystä, että haluan keskustella päämiehen kanssa käytöksestä.

Joskus tappaja suhtautuu tuomioonsa oudolla tavalla. Teinitytön surmannut nuori mies jäi syyntakeettomana tuomitsematta. ”Hyvin meni, ei tullut mitään”, mies totesi astellessaan hoitajien saattelemana ulos salista.

Tv-sarjoisssa ei taideta nähdä sellaista, että huippujuristi suhailisi liikenteessä sähköpotkulaudalla. Niin Gummerus kuitenkin tekee.

Rakennustyömaiden takia Tampereen liikenne on sekaisin. Autolla ei tahdo päästä poliisilaitokselle asiakkaita tapaamaan – siksi Gummerus kiitää sinne sähköpotkulaudalla.

– Ennätys on kuusi minuuttia.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa Ilta-Sanomat haastattelee rikoksia selvittäviä ammattilaisia.