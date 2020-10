Kansainvälisen tietokannan mukaan Suomessa on tapahtunut yli 20 terroritekoa – IS kävi ne läpi

Suurin osa on aineellista tuhoa aiheuttaneita iskuja. Vain kahdessa on tullut kuolonuhreja.

Jokelan koulusurmat, kirjepommi Ylen pääjohtajalle, polttopulloiskuja, mutta myös uutisankka Ateenasta.

Muun muassa tällaiset tapaukset Global Terrorism Database (GTD) laskee Suomessa tapahtuneiksi tai Suomea vastaan tehdyiksi terroriteoiksi.

GTD on Yhdysvalloissa sijaitsevan Marylandin yliopiston terrorismintutkimuslaitoksen ylläpitämä tietokanta, johon on kerätty kaikki vuoden 1970 jälkeen maailmalla tapahtuneet iskut, jotka se luokittelee terrorismiksi. Listattuja tapauksia on noin 200 000.

Suomessa iskuja lasketaan tapahtuneen runsaat 20. Alempana jutussa esitellään nämä tapaukset taustoineen.

Oikeudellisessa mielessä Suomessa on tapahtunut vain yksi terroriteko, Turun puukkohyökkäys vuonna 2017.

Terrorismin historia Suomessa on kuitenkin monisyisempi, sillä lain näkökulmasta Suomessa on voinut olla terrorismia vasta vuodesta 2003, jolloin terrorismilainsäädäntö astui voimaan.

Oikeuden ja tutkimuksen määritelmät ovat muutenkin erilaiset. Akateemisessa tutkimuksessa katto on korkealla ja seinät leveällä, eikä terrorismilla ole tarkkarajaista ja kiveen hakattua määritelmää.

Terrorismintutkija Leena Malkin mukaan yksi yleinen lähtökohta on, että ollakseen terrorismia teon motiivina on oltava poliittisen, uskonnollisen tai vastaavan viestin lähettäminen laajemmalle yleisölle, kuten yhteiskunnalle, viranomaisille tai aatetovereille.

Tällä kriteeristöllä GTD:ssäkin listattu Jokelan kouluampuminen vuonna 2007 on ilmiselvä terroriteko.

– Sitä ei enää muisteta, mutta Jokelan ampuja kutsui itsekin tekoaan terrorismiksi. Hänellä oli ajatus poliittisen viestin lähettämisestä, ja teko kytkeytyi voimakkaasti kouluampujien alakulttuuriin.

Vuoden 2008 Kauhajoen koulusurmia ei GTD:n listalla ole. Malkki uumoilee sen johtuvan siitä, ettei ampuja kertonut iskun tarkoitusperistä eikä jättänyt jälkeensä manifestia Jokelan ampujan tapaan.

– Itse kyllä näen, että myös Kauhajoen ampuja tarkoitti tekonsa nähtäväksi osana kouluampumisten alakulttuuria ja Columbinen ja Jokelan koulusurmien jatkumoa. Siitä on selviä viitteitä.

Myös rasistisesti motivoidut polttopulloiskut turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksiin täyttävät aiemmin mainitun terrorismin määritelmän, mutta sen sijaan 1990-luvun alun pommitussuma on vaikeampi vyyhti.

Nekin ovat GTD:n listalla, vaikka pommi-iskut verovirastoon ja poliisitaloon kytkeytyivät ennemmin Suomen alamaailmaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuin mihinkään poliittiseen liikkeeseen.

Mutta: esimerkiksi veroviraston pommit räjähtivät öisin, mikä viittaa siihen, että niillä tavoiteltiin ennemmin pelotevaikutusta kuin esimerkiksi kenenkään tietyn henkilön surmaamista.

– Pommi-iskujen välitön tavoite ei ollut oman edun tavoittelu niin kuin tavallisessa rikollisuudessa yleensä, vaan teoilla yritettiin pelotella viranomaisia. Voi ajatella, että kyse oli terrorismista, vaikkakaan ei maailman tyypillisimmistä tapauksesta. Se on sellaista aluetta, jolla tavanomainen rikollisuus ja terrorismi lähestyvät toisiaan.

Sitä vaston listan kirkonpolttotapaukset ovat olleet ennemminkin yksittäisten ihmisten päähänpistoja, eivät ideologian sävyttämiä tekoja.

Koska maailmalla kirkkoihin ja moskeijoihin on isketty myös selkeän terroristisessa tarkoituksessa, Suomen tapaukset Ylivieskasta ja Kiihtelysvaarasta lienevät siksi jääneet GTD:n seulaan.

GTD kerää tietonsa ensisijaisesti englanninkielisistä medialähteistä ja ensitiedoista, mikä selittänee paljolti sitä, että Suomen kohdalla terroritekojen listalla on virheitä ja puutteita.

GTD:n listauksen ulkopuolelta sodanjälkeisessä Suomessa tapahtuneiksi terroriteoiksi voisi Malkin mukaan myös katsoa kirjapaino Kursiivin tapauksen vuodelta 1977, jolloin uusnatsit tuhopolttivat kommunistista Tiedonantaja-lehteä painaneen kirjapainon.

Myös eläinoikeusliikkeen 1990- ja 2000-luvun taitteessa tekemät iskut turkistarhoihin ja turkiksiin liittyvään elinkeinoon voi laskea terroriteoiksi.

– Suomesta löytyy aika vähän esimerkkejä sellaisista terroriteoista, joissa olisi tullut kuolonuhreja.

– Suurin osa on aineellista tuhoa aiheuttaneita. Tutkijan silmissä niistä tekee terrorismia juuri se, ettei tuhon aiheuttaminen ole ollut itsetarkoitus tai ainakaan ainoa tarkoitus, vaan teolla on haluttu lähettää poliittinen viesti ja vaikuttaa teon aiheuttamien psykologisten reaktioiden kautta.

Nämä tapaukset listataan terroriteoiksi

IS kävi läpi tapaukset, jotka ovat päätyneet GTD:n terroritekojen tietokantaan. Tapaukset esitellään vanhimmasta tuoreimpaan.

Ateena 14.7.1977: ”Ääriainesten vastalause” olikin kasa paristoja

Varhaisin Suomen kohdalle listattu terroriteko GTD:ssä on uutisankka. Heinäkuussa 1977 passipoliisi havaitsi Suomen Ateenan-suurlähettilään asunnon ikkunalaudalla valkoisen paketin.

Uutistoimistot ehtivät uutisoida paketin olleen pommi. Sen epäiltiin olevan ”ääriainesten vastalause” sille, että Suomi oli hieman aiemmin luovuttanut takaisin Neuvostoliittoon kaksi Helsinkiin matkustajakoneen kaapannutta miestä.

Todellisuudessa paketissa ei ollut pommia vaan kasa käytettyjä paristoja.

Helsinki 16.6.1986: ”Harri Likaisen” kirjepommi Yleisradion pääjohtajalle

Yleisradion Kesäkadun toimitalossa räjähti kesäkuun puolivälissä vuonna 1986 pieni kirjepommi. Kirje oli osoitettu Yleisradion silloiselle pääjohtajalle Sakari Kiurulle, mutta se räjähti postia avanneen sihteerin käsissä.

Kirjepommi ei ollut voimakas, mutta sihteeri loukkaantui lievästi ja sai räjähdyksessä sirpaleita käsiinsä, vatsaansa ja kasvoihinsa.

Yleisradioon toimitettu kirjepommi vahingoitti yhtä ihmistä.­

Kirjepommin räjähdyksen jälkeen muutaman helsinkiläislehden toimitukseen saapui kirje ”terroristiryhmä Harri Likaiselta”. Kirjeessä kerrottiin pommin lähettämisen syyksi television väkivaltaohjelmat.

Kirjeen lähettäjä ei koskaan selvinnyt.

Helsinki 27.3.1992: Pommi-isku verovirastoon

Helsingin veroviraston seinän vieressä Hakaniemessä räjäytettiin maaliskuisena yönä 1992 voimakas pommi, joka rikkoi seinää ja ikkunoita. Pienempi pommi oli räjähtänyt veroviraston edustalla lähes samassa paikassa myös lokakuussa 1991, mutta GTD huomioi vain jälkimmäisen räjähdyksen.

Verotoimistolla räjähti maaliskuussa 1992. Lähes samassa paikassa räjähti pienempi pommi myös lokakuussa 1991.­

Miljoonavahingot aiheuttanut pommi-isku kytkeytyi vahvasti alamaailmaan. Pommin tilaajaksi epäiltiin tunnettua rikollisvaikuttajaa ja motiiviksi katkeruutta verottajaa kohtaan. Syytteet pommin tilauksesta kuitenkin kaatuivat näytön puutteessa.

Kotka 25.3.1994: Pommi väärälle ovelle

Maaliskuussa 1994 Kotkan Karhulassa räjähti yöllä voimakas pommi, josta seurannut tulipalo runteli oikeustalon rekisteritoimistoa eli henkikirjoittajien virastoa.

Keskusrikospoliisi uskoi, että pommi oli tarkoitettu joko Kotkan käräjäoikeutta tai syyttäjänvirastoa vastaan, mutta oli viety väärälle ovelle.

Karhulan virastotalo räjähdyksen jäljiltä.­

Helsinki 25.8.1995: Autopommi Pasilan poliisitalolla

Pasilan poliisitalo Helsingissä vaurioitui ja yksi poliisimies loukkaantui, kun autopommi räjähti poliisitalon edustalla vuonna 1995. Aineelliset vahingot olivat miljoonan euron luokkaa ja ikkunoita rikkoutui yli sadan metrin päässä sijaitsevista rakennuksista.

Komisario Heikki Seppä tarkasteli tuhoja yhdessä Pasilan poliisitalon pahoin vaurioituneessa huoneessa iskun jälkeen.­

Kymmenistä kuulusteluista huolimatta poliisi ei saanut riittävää näyttöä kasaan ja rikos vanhentui. Muun muassa United Brotherhood -jengin johtohahmoihin kuulunut Keijo Vilhunen paljasti vuonna 2019 järjestäytyneestä rikollisuudesta kertovassa kirjassa Kultainen vasikka olleensa yksi poliisitalon pommi-iskun rahoittajista.

Vilhusen mukaan rahoittamiseen osallistui monia muitakin, ja pommi oli ”varoitus poliisien ylilyönneistä”.

Tuusula 7.11.2007 Jokelan koulusurmat

18-vuotias abiturientti Pekka-Eric Auvinen hyökkäsi Jokelan koulukeskukseen marraskuussa 2007. Hän surmasi koulussa kahdeksan ihmistä ja ampui lopuksi itsensä koulun wc-tiloissa.

GTD luokittelee Auvisen ”uusfasistiseksi ekstremistiksi”. Sen sijaan Kauhajoen koulusurmia 2008 GTD ei listallaan huomioi.

Erikoisvarusteinen poliisi tulossa Jokelan koululta 7. marraskuuta 2007.­

Helsinki 21.10.2008: Polttopulloja Turkin Suomen-suurlähetystöön

Viisi nuorta kurditaustaista miestä heitti polttopulloja Turkin Suomen-suurlähetystön ulko-ovea kohti lokakuussa 2008. Motiivina oli protestoida kurdien huonoa kohtelua Turkissa. Polttopulloista syttynyt tulipalo vaurioitti lähetystön ovia ja ikkunoita.

Turkin lähetystön tuhopolttoyritys aiheutti vain aineellisia vahinkoja.­

Ylen mukaan neljä tekijöistä sai vuoden ja kaksi kuukautta ehdollista vankeutta sekä yhdyskuntapalvelua. Nuorin, tekohetkellä vasta 16-vuotias mies, selvisi 11 kuukauden ehdollisella vankeusrangaistuksella.

Kouvola 24.9.2015: Polttopullo hätämajoitustilan ovelle

50-vuotias kouvolalaismies heitti syyskuussa 2015 polttopullon turvapaikanhakijoiden hätämajoitustilojen ovelle Kouvolan Keltakankaalla. Vartijat ottivat epäillyn kiinni tuoreeltaan ja sammuttivat palon ennen kuin se ehti levitä.

Miehen mukaan hänen tekonsa oli mielenilmaus Suomen pakolaispolitiikkaa vastaan. Hänellä ei omien sanojensa mukaan ollut tarkoituksena vahingoittaa hätämajoituskeskuksen asukkaita. Mies tuomittiin Kymenlaakson käräjäoikeudessa tuhotyön yrityksestä vuodeksi ehdottomaan vankeuteen.

Keltakankaan vastaanottokeskus Kouvolassa.­

Oikeus katsoi teon motiivin olleen rasistinen, mitä käytettiin rangaistuksen koventamisperusteena. Miehellä oli myös ennestään rikostaustaa.

Hämeenlinna 7.10.2015: Polttopullo vastaanottokeskukseen

Hämeenlinnan Lammin vastaanottokeskus yritettiin sytyttää keskellä yötä tuleen polttopullolla. SPR:n ylläpitämässä turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksessa asui tuolloin noin 70 asukasta eri maista.

Poliisi ei päässyt polttopullon heittäjien jäljille. Vuonna 2016 kerrottiin, että tapauksen aktiivinen tutkinta on lopetettu.

Oulu 21.11.2015: Humalaiset yrittivät polttopulloiskua

Humalaiset miehet yrittivät tehdä polttopulloiskun Oulun Heikinharjun vastaanottokeskukseen. Mukana oli viisi 20–24-vuotiasta miestä, ja yksi heitti polttopullon kohti keskuksen seinää. Heitto meni ohi maalin ja polttopullo sammui itsestään.

Heittäjä sai tuomiokseen puoli vuotta vankeutta, joka muutettiin 176 tunnin yhdyskuntapalveluksi.

Kankaanpää 1.12.2015: Turvapaikanhakijoille aiottu talo paloi

Joulukuussa 2015 Kankaanpään Niinisalon Kotitiellä sijaitseva pienkerrostalo sytytettiin palamaan.

Rakennukseen oli suunniteltu perustettavan vastaanottokeskus, ja sinne oli tarkoitus majoittaa runsaat 150 turvapaikanhakijaa. Rakennus tuhoutui palossa.

Kankaanpään tulipalo ilmasta kuvattuna.­

Rauma 4.12.2015: Rappukäytävässä sytytetty tulipalo

Vastaanottokeskukseksi suunniteltu pienkerrostalo syttyi tuleen joulukuisena aamuna Raumalla Varustajanvahe 11:ssa. Poliisin mukaan tulipalo oli sytytetty tahallaan rappukäytävässä.

Talon asukkaista kukaan ei loukkaantunut vakavasti, mutta muutama toimitettiin savuhaittojen takia sairaalahoitoon.

Toisen kerroksen porraskäytävä, josta Rauman vastaanottokeskuksen tulipalon epäiltiin syttyneen.­

Tampere 10.12.2015: Tulipalo vastaanottokeskuksessa

Tampereen Rautaharkon vastaanottokeskuksessa syttyi joulukuussa 2015 rappukäytävässä tulipalo, joka vaikutti tahallaan sytytetyltä.

Talon asukkaat, noin 85 miestä, evakuoitiin talosta eikä kukaan loukkaantunut tilanteessa. Poliisi epäili tuoreeltaan, että palo oli saattanut syttyä myös varomattomasta tulenkäsittelystä.

Sitä ei GTD:n lista huomioi, mutta samassa talossa asunut turvapaikanhakija sytytti tammikuussa 2016 keskuksen taukohuoneen verhot tuleen. Muun muassa Aamulehti uutisoi, että vuonna 1978 syntynyt mies sai käräjäoikeudessa vuoden ja kahden kuukauden ehdollisen rangaistuksen tuhotyöstä ja julkisrauhan rikkomisesta. Tuomio julkisrauhan rikkomisesta liittyi tilanteeseen, jossa hän oli käyttäytynyt uhkaavasti keskuksen toimistossa.

Asikkala 12.12.2015: Tulevassa vastaanottokeskuksessa tulipalo

Asikkalassa sijaitsevassa hotelli Tallukassa syttyi tulipalo aamuyöllä 12. joulukuuta 2015. Tallukkaan oli tulossa vastaanottokeskus, ja poliisi epäili paloa tahallaan sytytetyksi. Palo aiheutti laajat savuvahingot.

Etelä-Suomen Sanomat kertoi kesällä 2016, että palopaikalta taltioitiin näyte, josta pystyttiin yksilöimään tunnistamaton dna-tunniste. Sen jättäjän henkilöllisyys ei kuitenkaan selvinnyt poliisille esitutkinnan aikana.

Kangasala 12.12.2015: Turvapaikanhakija pahoinpideltiin

GTD:n listalle on päätynyt myös poliisille ilmoitettu tapaus, jossa Kaivannon vastaanottokeskuksen asukas pahoinpideltiin keskuksen lähistöllä joulukuussa 2015.

Muutamaa viikkoa aiemmin turvapaikanhakijaa oli puukotettu saman vastaanottokeskuksen pihalla. Tätä tapausta GTD:n listauksessa ei kuitenkaan ole.

Poliisi tutki tapauksia törkeän pahoinpitelyn yrityksenä ja törkeänä pahoinpitelynä. Pahoinpitelyillä ei ollut silminnäkijöitä ja lopulta molempien tapausten tutkinta keskeytettiin.

Parainen 27.12.2015: Ulko-ovi sytytettiin tuleen

Taideklinikka Norrgårdin kiinteistön ulko-ovi sytytettiin tuleen Paraisilla joulukuussa 2015. SPR oli suunnitellut avaavansa kiinteistöön turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen. Tulipalosta aiheutui kiinteistölle vähäisiä vaurioita.

Petäjävesi 3.2.2016: Polttopulloja oveen ja tuulikappiin

Vuonna 1991 syntynyt mies heitti Petäjäveden vastaanottokeskukseen oveen ja tuulikaappiin useita olutpulloista tehtyjä Molotovin cocktaileja helmikuussa 2016. Pullot särkyivät, mutta palo ei edennyt tuulikaapista talon rakenteisiin.

Petäjäveden vastaanottokeskukseen tehtiin polttopulloisku helmikuussa 2016.­

Mies sai käräjäoikeudessa kolmen ja puolen vuoden tuomion törkeän tuhotyön yrityksestä. Miehen mukaan teko oli mielenilmaus valtion harjoittamaa maahanmuuttopolitiikkaa vastaan. Mies kertoi ajattelevansa äärioikeistolaisesti ja hänen kotoaan löydettiin muun muassa natsi-Saksan sotalippu.

Ylivieska 26.2.2016: Ylivieskan kirkon tuhopoltto

GTD:n lista laskee terroriteoksi myös Ylivieskan kirkon tuhopolton.

Vuonna 1786 rakennettu Ylivieskan kirkko tuhoutui täysin tulipalossa pääsiäislauantaina 2016. Samana iltana poliisi otti kiinni tuhopoltosta epäillyn, vuonna 1989 syntyneen miehen.

230-vuotias Ylivieskan kirkko tuhoutui palossa täysin.­

Käräjäoikeuden mukaan mies syyllistyi syyntakeettomana tehtyyn törkeään vahingontekoon. Yle kertoi joulukuussa 2016, että mies määrättiin tahdosta riippumattomaan hoitoon sairaalaan.

Vantaa 10.6.2016: Vantaan bussivarikon tulipalo

Kesäkuussa Vanhan Porvoontien varrella sijaitsevalla bussivarikolla syttyi keskellä yötä tulipalo.

Tuhopoltosta otti vastuun eläinaktivistiryhmä EVR, jonka mukaan iskun syynä oli Pohjolan Matkan yhteistyö turkisyritys Saga Fursin kanssa.

Bussivarikon tulipalossa Vantaan Itä-Hakkilassa tuhoutui kymmenkunta autoa.­

Tulipalossa tuhoutui useita busseja ja se aiheutti miljoonavahingot. Keskusrikospoliisi kertoi pian tulipalon jälkeen, että viisi bussinkuljettajaa pelastui palosta täpärästi. Tutkinta on yhä kesken.

Helsinki 24.3.2017: Turvapaikanhakijoiden teltta sytytettiin tuleen

Helsingin Rautatientorilla mieltään osoittavien turvapaikanhakijoiden teltta sytytettiin tuleen aamuyöllä maaliskuussa 2017. Teltassa oli syttymishetkellä toistakymmentä ihmistä, joista kaikki pääsivät pakenemaan ulos.

Turku 18.8.2017: Turun puukkoiskut

Vuonna 1994 syntynyt marokkolainen Abderrahman Bouanane varustautui kahdella keittiöveitsellä ja hyökkäsi ihmisten kimppuun Turun kauppatorilla.

Ennen hyökkäystään Isis-järjestöstä inspiroitunut Bouanane oli kirjoittanut arabiaksi manifestin. Bouanane mielsi itsensä Isisin aatteen edistäjäksi ja vääräuskoisia vastaan käydyn jihadin toteuttajaksi. Nykytiedon valossa hänellä ei ollut todellista yhteyttä Isis-järjestöön.

Puukkohyökkäyksessä Turun keskustassa sai surmansa kaksi ihmistä. Kahdeksan loukkaantui.­

Bouanane surmasi kaksi ihmistä ja haavoitti kahdeksaa, ennen kuin poliisi taltutti hänet. Bouanane tuomittiin kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhan yrityksestä elinkautiseen vankeuteen.

Joensuu 23.9.2018: Kiihtelysvaaran kirkon tuhopoltto

Kolmekymppinen mies sytytti Kiihtelysvaaran puukirkon tuleen syyskuussa 2018.

Oikeudessa mies selitti tekoaan päähänpistoksi ja pyysi myös anteeksi seurakunnalta. Puolustuksen mukaan miehen elämänhallinta oli raiteiltaan, sillä hänen isänsä oli kuollut kuukautta aiemmin.

Mies tuomittiin törkeästä vahingonteosta kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen. Lisäksi hänet velvoitettiin maksamaan seurakunnalle miljoonakorvaukset.