Täältä tartunnat ovat tulleet: IS selvitti, missä koronavirus on levinnyt ja kuinka moni tapaus on peräisin ravintolasta

Moniin kodin ulkopuolisiin tartuntatapauksiin liittyy esimerkiksi alkoholinkäyttöä ravintoloissa tai yksityisissä juhlatilaisuuksissa.

Ensi viikon torstaista lähtien yöelämä hiljenee, kun alkoholin anniskelu joudutaan lopettamaan kaikkialla viimeistään puoliltaöin. Jos alueen koronatartunnoissa on siirrytty kiihtymisvaiheeseen, valomerkki tulee jo kello kymmeneltä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi torstaina, että koronavirustartunnat keskittyvät pääasiassa kahteen paikkaan. Yleisin tartuntapaikka on kotona samassa taloudessa asuvien ihmisten kesken.

– Kontakteja on niin paljon ja ollaan niin lähellä, että tartunnoista suurin osa tapahtuu koti- ja perhepiirissä, Puumalainen luonnehti.

Kodin ulkopuolella tartuntoja tulee Puumalaisen mukaan eniten sellaisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä koolla, ja joissa turvavälejä ei noudateta tai niitä ei pystytä noudattamaan. Tilanteisiin liittyy esimerkiksi alkoholinkäyttöä vaikka ravintoloissa tai yksityisissä juhlatilaisuuksissa.

Ensi viikon torstaista lähtien yöelämä hiljenee, kun alkoholin anniskelu joudutaan lopettamaan kaikkialla viimeistään puoliltaöin.­

– Tilanne korostuu, jos tähän käyttäytymiseen liittyy jotain riskiä lisäävää... Monen eri maan kokemuksen perusteella myöhäiset tunnit ravintoloissa ovat valitettavasti tällaisia tilanteita, joissa tartuntoja on tapahtunut aika paljon ja aika suurelle joukolle lyhyen ajan kuluessa.

Ilta-Sanomat selvitti eri sairaanhoitopiireistä, missä tartunnat ovat levinneet 17.8.–27.9. välisenä aikana ja kuinka suuri osa tartunnoista on lähtöisin ravintoloista.

HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 17.8.–27.9. aikavälillä kaikkiaan 1 208 uutta koronatapausta.

Eniten tartuntoja todettiin kuuden viikon pituisen mittausjakson viimeisellä viikolla, yhteensä 428 tapausta. Raportoitujen tartuntojen määrä on siis lähes nelinkertaistunut jakson alusta, jolloin tartuntoja todettiin viikossa vain 139.

–Jos tilanne menee samalla tapaa eteenpäin eikä epidemiaa saada taltutettua, voimme olla leviämisvaiheessa jo reilun kuukauden sisällä, Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo.­

Ruotsalaisen mukaan tilanne on huolestuttava.

– HUS-alue on kiihtymisvaiheessa, mutta nyt tilanne on edennyt niin, että kahden kriteerin osalta olemme jo leviämisvaiheessa. Jos tilanne menee samalla tapaa eteenpäin eikä epidemiaa saada taltutettua, voimme olla leviämisvaiheessa jo reilun kuukauden sisällä, hän arvioi.

Ruotsalaisen mukaan kuuden viikon aikana 16–61 prosenttia sairastuneista on pystynyt kertomaan, mistä ovat tartuntansa saaneet.

– Merkittävää on se, että viimeisen kahden viime viikon aikana vain liki 20 prosenttia sairastuneista on tiennyt, mistä on tartuntansa saanut. Virusta on liikkeellä väestössä, joten taudin voi saada mistä tahansa.

Tartuntoja on tullut etenkin läheisistä ja pidempään jatkuneista kontakteista. Samassa taloudessa asuvilta ja lähipiiriltä tartuntoja on tullut kuuden viikon aikana 180. Samalla aikajaksolla pääosin baareista ja yökerhoista, mutta myös muista ravintoloista levinneitä tartuntoja on todettu noin 80 henkilöllä. Ulkomaanmatkalta tartunnan on saanut noin 75 henkilöä.

– Lisäksi on lukuisia yksityistilaisuuksia, joissa jopa puolet osallistujista on sairastunut. Tiedossamme on häät, joiden osallistujista 19 prosenttia sairastui. Jääkiekon harrastelijajoukkueissa useita on sairastunut, pahimmillaan 12 henkilöä 18:sta on saanut tartunnan.

Monen eri maan kokemuksen perusteella myöhäiset tunnit ravintoloissa ovat tilanteita, joissa tartuntoja on tapahtunut.­

Pirkanmaalla koronavirusepidemia on kiihtymisvaiheessa: siellä on yllä mainittuna aikana todettu yhteensä 165 uutta tapausta. Sadasta tunnetusta tartunnasta 23 on saatu perheiden sisältä, 23 työpaikalta, 15 koululaisilla varsinaisen koulutyön ulkopuolelta, 13 opiskelijoiden vapaa-ajan yhdessäolosta, 12 hoitolaitoksesta ja viisi yökerhoista. Loput olivat perhejuhlista. Pirkanmaalla 85 prosentissa tapauksista tiedetään, mistä tartunta on saatu.

Myös Kanta-Hämeen alueella on siirrytty syyskuussa epidemian kiihtymisvaiheeseen. Tartuntoja on todettu erityisesti Hämeenlinnan seudulla. Noin elokuun puolivälistä syyskuun loppuun välisenä aikana (17.8.–27.9) sairaanhoitopiirissä on todettu yhteensä 48 tartuntaa. Kanta-Hämeessä on tällä hetkellä noin 300 ihmistä karanteenissa koronaviruksen vuoksi. Isoimmissa tartuntaketjuissa tiedetään, mistä tartunnat ovat lähtöisin. Alueella on kuitenkin myös useita ketjuja, joissa tartunnan lähdettä ei tiedetä.

– Tällä hetkellä eniten karanteeniin joutuneita on tullut altistumisista urheilujoukkueissa. Meillä on myös useita koulualtistumisia. On yhdet häät ja hautajaiset. Nyt meillä on myös yksi ravintola-altistumisketju, johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoo.

Altistumisia on tullut urheiluharrastuksissa.­

Päijät-Hämeessä on yllä mainittuna aikana todettu yhteensä 106 koronavirustartuntaa. Noin kolme neljäsosaa kaikista tartunnoista on lähtöisin ravintoloista ja urheiluseurasta.

– Meillä on ollut kaksi isompaa tartuntaketjua ja lisäksi muutamia hajatartuntoja. Näistä kahdesta ravintolaketju oli isompi, kertoo toimialajohtaja Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.

Tällä hetkellä Päijät-Hämeessä pystytään jäljittämään 75 prosenttia tartunnoista. Suurin osa sairastuneista on ollut 20–40-vuotiaita.

–Meillä on ollut kaksi isompaa tartuntaketjua ja lisäksi muutamia hajatartuntoja, kertoo toimialajohtaja Tuomo Nieminen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymästä.­

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä korona on levinnyt urheiluseuroissa, perheiden sisällä, yksityistilaisuuksissa ja rakennusfirmoissa. Pieniä tartuntaryppäitä on ollut lähtöisin baareista ja yöelämästä.

– Yksittäiset henkilöt ovat todennäköisesti saaneet tartunnan ravintoloista. Viimeiseen kahteen viikkoon meille ei ole tullut tartuntoja ravintoloista. Tartunnan lähteet on pystytty jäljittämään tehokkaasti, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pandemiapäällikkö Jaana Leppäaho–Lakka.

THL:n koronakartan mukaan tapausten ilmaantuvuusluku on Keski-Suomessa maan korkein ja siellä eletään epidemian kiihtymisvaihetta. Leppäaho-Lakan mukaan pääsääntöisesti tartunnan saaneet ja altistuneet ovat karanteenissa.

– Viime viikolla yli puolet tartunnan saaneista on saanut tartunnan perheenjäseneltään karanteenissa ollessaan, pandemiapäällikkö kertoo.

Etelä-Savossa on todettu 17.8.–27.9. välisenä aikana yhteensä 71 koronavirustartuntaa. Niistä 36 liittyy Jukureiden juniorijoukkueesta lähteneeseen tartuntaketjuun. 35 tartuntaa liittyy Aalto-yliopiston opiskelijoiden pitämiin koti- ja synttärijuhliin. Yksi tartunnoista on mahdollisesti peräisin ravintolasta, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström sanoo.

– Juhlissa oli yhteensä noin 50 osallistujaa, mutta heistä yllättävän moni sairastui. Molemmissa isommissa tartuntaketjuissa ihmiset saatiin nopeasti kiinni ja karanteeniin, Gärdström kertoo.

Etelä-Savossa on todettu yhteensä 71 koronavirustartuntaa 17.8.–27.9. välisenä aikana­

Sairastuneilla oli poikkeavaa päänsärkyä, kuumetta, kurkkukipua, yskää ja painontunnetta rinnassa. Kaikki ovat tyypillisiä koronaviruksen oireita.

– Sairastumiset alkoivat ryppäinä samanaikaisesti. Kahdella tartunnan saaneista ei ollut oireita.

Pohjois-Karjalassa on todettu elokuun puolivälistä viime sunnuntaihin 36 koronatartuntaa. Yksikään tartunta ei ole peräisin ravintoloista. Korona on levinnyt maakuntaan työpaikoilta, lähipiiristä ja ulkomailta.

Keski-Uudellamaalla on kirjattu 116 koronavirustartuntaa 17.8.–30.9. välisenä aikana. Ilmaantuvuusluku on alueella 31 sataatuhatta asukasta kohden, joten kiihtymisvaiheen raja on ylitetty reippaasti. Kaikkien tartuntojen lähdettä ei ole pystytty tunnistamaan.

– Keusoten alueella tartuntoja on tullut pääosin harrastustoiminnoista, isoista perhetapahtumista ja työpaikoilta, meillä ei ravintolat ole olleet yliedustettuina, kertoo Keski-Uudenmaan soten kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.