THL ja STM maalasivat kuvaa synkkenevästä koronatilasta torstaisessa tiedotustilaisuudessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja sosiaali- ja terveysministeriö (STM) maalasivat synkkenevää kuvaa ajankohtaisesta koronavirustilanteesta torstaina. Tartuntoja on tullut lisää, ja epidemia on nyt kiihtymisvaiheessa laajalla alueella Suomessa.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että tartunnat keskittyvät pääasiassa kahteen paikkaan. Yleisin tartuntapaikka on kotona samassa taloudessa asuvien ihmisten kesken.

– Kontakteja on niin paljon ja ollaan niin lähellä, että tartunnoista suurin osa tapahtuu koti- ja perhepiirissä, Puumalainen luonnehti.

Kodin ulkopuolella tartuntoja tulee Puumalaisen mukaan eniten sellaisissa paikoissa ja tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä koolla, ja joissa turvavälejä ei noudateta tai niitä ei pystytä noudattamaan. Tilanteisiin liittyy esimerkiksi alkoholinkäyttöä vaikka ravintoloissa tai yksityisissä juhlatilaisuuksissa.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Tuija Kumpulainen (vas.), strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoivat Suomen koronatilanteesta.­

– Riskiä kasvattaa, jos tähän käyttäytymiseen liittyy jotain riskiä lisäävää... Monen eri maan kokemuksen perusteella myöhäiset tunnit ravintoloissa ovat valitettavasti tällaisia tilanteita, joissa tartuntoja on tapahtunut aika paljon ja aika suurelle joukolle lyhyen ajan kuluessa.

Puumalainen mainitsi esimerkkinä Islannin, jonka koronatilanne oli jo erittäin hyvä: lähes kaikki tartunnat oli saatu hyvin selville sekä sairastuneet karanteeniin.

– Mutta sitten kahden ravintolan kautta ihan muutaman päivän sisällä sata henkilöä sai tartunnan, ja Islannin tilanne lähti nopeasti huononemaan, Puumalainen kuvasi.

THL:n ja STM:n mukaan käytännössä kaikki tunnusluvut osoittavat, että virustilanne on synkentynyt Suomessa nopeasti.

Tartunnan saaneiden määrä on kasvanut – viimeksi kuluneen vuorokauden aikana 10 000 vahvistetun tartunnan raja meni Suomessa rikki.

Lisäksi tarttuvuusluku on hienoisessa nousussa, taudin ilmaantuvuus on lisääntynyt, positiivisten testitulosten osuus testausmäärästä on kasvanut reilusti noin 0,1–0,2 prosentista lähelle yhtä prosenttia, isoja tartuntaryppäitä on todettu eri sairaanhoitopiirien alueella ja tartuntojen syy on jäänyt epäselväksi puolessa tapauksista.

– On selvää, että ilmaantuvuuden kasvu, positiivisten näytteiden suurempi osuus tutkituista näytteistä ja tartunnanlähteiden kokonaisuutena jonkin verran heikompi jäljitettävyys ovat todella huolestuttavia merkkejä epidemiatilanteen kiihtymisestä, strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sosiaali- ja terveysministeriöstä myönsi.

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuret. Suomen sairaanhoitopiireistä 12 arveli olevansa epidemian suhteen vielä perustasolla ja 6 kiihtymisvaiheessa. Erityisesti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilanne poikkeaa selvästi muusta Suomesta.

Voipio-Pulkki korosti jokaisen kansalaisen omaa ”varovaisuusvastuuta” eli vastuuta riskiryhmien suojaamisesta ja turvallisesta kohtaamisesta.

Puumalainen sanoi, että koska ”viime viikon aikana on menty ylämäkeen, ja se ylämäki on jyrkentynyt” ja koska tautitapauksia on alkanut tulla kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla, oli syytä antaa perustason maskisuositus kaikkialle Suomeen.

– Kiihtyvän epidemian alueilla olisi tarpeen ottaa laajempi suositus. Se tarkoittaa sitä, että maskia pitäisi käyttää kaikissa sisätiloissa ja tilaisuuksissa, joissa on vaara, ettei turvaetäisyyttä toisiin ihmisiin voi pitää. Leviämisvaiheessa maskien käyttöä edelleen laajennetaan, Puumalainen kuvasi.

Tautitapauksia alkaa myös hiljalleen siirtyä nuorilta aikuisilta ikääntyneempään väestöön. Tästä on saatu jo merkkejä.

– Kun katsoo tartuntojen ikäjakaumia ja seurantoja viikosta viikkoon, niin hiukan enemmän ne ovat siirtyneet sinne yli 30-vuotiaiden ryhmään. Kyllä tätä voi tulkita sillä tavalla, että todennäköisesti juuri perhepiireissä tartuntoja siirtyy vähitellen vähän vanhempiin ikäluokkiin, Voipio-Pulkki sanoi.

– Edelleen korostan sitä, että myös kotona pitää muistaa hyvät hygieniakäytännöt tavatessa ja varsinkin ikääntyneempiä heistä, Voipio-Pulkki muistutti.

Jos ikääntyneempiä sairastuneita alkaa tulla paljon, riskinä on sairaanhoitokapasiteetin kuormittuminen, ja myös tautiin menehtyneiden lukumäärä todennäköisesti kasvaa.

Sairaan- ja tehohoidon tarve on pysynyt toistaiseksi vähäisenä, koska kesän jälkeen uudet tartunnat ovat tulleet pääasiassa nuorille ja nuorille aikuisille eli 15–30-vuotiaiden ikäryhmälle. Torstain tilanteen mukaan sairaalahoidossa oli 19 ja tehohoidossa 4 koronapotilasta.

Suomen testauskapasiteetti on noin 20 000 testiä päivässä. Entistä isompi osuus testituloksista osoittautuu positiivisiksi, Kuvassa Vantaan kaupungin drive in -testauspiste toukokuulta.­

– Kun nuoret sairastuvat koronaan, heidän riskinsä joutua sairaalahoitoon on huomattavan pieni. Jos epidemia lähtee leviämään vanhempiin ihmisiin tai riskiryhmiin, siinä tilanteessa sairaala- ja tehohoidon kuormitus lähtee nopeaan nousuun, ja myös näitä valitettavia menehtymisiä todennäköisesti alkaa tulla selvästi enemmän, Puumalainen kuvasi.

Puumalainen sanoi etenkin Etelä-Euroopan maiden esimerkin kertovan, että kun tauti lähtee leviämään, se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin.

– Tämä on tietysti huolestuttavaa. Alueellisesti harkitaan, onko aihetta joillakin toimilla erikseen pyrkiä suojaamaan riskiryhmiä ja ikääntyneitä, Puumalainen mietti.

Sen takia nyt tarvitaan tiukentuvia suojaamis- ja epidemian ehkäisytoimia.

– Kannattaa aina pitää mielessä tämänhetkinen koronaepidemian tilanne, mutta myös se, mihin tilanne voi edetä, jos toimia ei tehdä. Jos joudumme tilanteeseen, jossa koronaepidemia kiihtyy kovasti ja sairaala- ja tehohoidon kuormitus kasvaa, joudumme hyvin nopeasti tekemään hyvin rankkoja toimia, joilla tilanne pyritään saamaan kuriin, Puumalainen kuvasi.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen pitää huolestuttavana, jos koronavirus lähtee leviämään uudelleen ikääntyneen väestönosan keskuuteen.­

– Parempi vaihtoehto mielestäni on se, että ennakoidaan jo siinä vaiheessa, kun epidemia lähtee kiihtymään. Pyrimme näillä alueellisesti kohdennetuilla toimilla pitämään tilanteen hallinnassa, estämään tilanteen luisumista leviämisvaiheeseen ja minimoimaan haittoja. Yritämme pysyä tilanteessa, jossa mahdollisimman moni ihminen voi elää mahdollisimman normaalisti, Puumalainen lisäsi.