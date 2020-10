Yle: Esperi Caren lippulaivan vakavat ongelmat jatkuvat – hoitajien mukaan asukkaita ollut jopa hengenvaarassa

Ylen MOT-ohjelmassa kerrotaan, että hoivapalvelukeskus Tilkassa potilasturvallisuus on vaarantunut ja työntekijöiden työvuorolistoja on manipuloitu.

Esperi Caren lippulaiva hoivapalvelukeskus Tilkka on saanut jatkaa toimintaansa, vaikka palveluissa on ollut vakavia laatuongelmia jo kymmenen vuotta, uutisoi Yle.

Esperi Care Oy avasi vuonna 2009 Helsingin Tilkkaan Suomen suurimman yksityisen vanhusten hoivakodin. Tilkka joutui valvontaviranomaisten tehovalvontaan jo vuonna 2011. Palvelujen laatu on vaihdellut viime vuosina niin paljon, että osa kunnista on keskeyttänyt asukkaiden lähettämisen hoivakeskukseen.

Helsingin kaupungin syyskuussa tekemällä tarkastuskäynnillä ilmeni, että kolmessa hoivayksikössä ei ole riittävästi sairaanhoitajia ja koulutettua henkilökuntaa.

Kaupungin tarkastusviranomaisen mukaan huonoin tilanne on yksikössä, jonne on sijoitettu vanhuksia, jotka voivat käyttäytyä aggressiivisesti.

Ylen MOT-ohjelman mukaan Tilkassa potilasturvallisuus on vaarantunut ja työntekijöiden työvuorolistoja on manipuloitu. Hoitajat kertovat Ylelle, että vaaratilanteita syntyy päivittäin. Tilanne on johtanut pahimmillaan jopa hengenvaaraan, kun asukas on yrittänyt kuristaa toisen. Hoitajien mukaan jo yhden hoitajan lisäys vähentäisi väkivallan määrää osastolla.

Valviran mukaan yöhoitajien vähyyden vuoksi Tilkassa on riski asiakasturvallisuuden vaarantumiseen.

Esperi Caren ikäihmisten liikepalvelujen johtajan mukaan yksikön hoitajamitoitus on kunnossa.

– Olen sitä mieltä, että asiakasturvallisuus on siellä oikein hyvällä tasolla. Olen käynyt kodissa viikoittain syksyn aikana. Voin sanoa, että siellä on aika rauhallista, Arne Köhler sanoo Ylelle.

Helsinki on reagoinut sopimusrikkomuksiin siten, että se on lopettanut asiakkaiden sijoittamisen sellaisiin hoivakoteihin, joissa palvelut eivät ole olleet sopimuksen mukaisessa kunnossa. Kaupunki ei ole sakottanut Esperiä.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää kuntien valvontaa liian lepsuna.

– Ei voi olla niin, että vuosikausia vain huomautetaan ja kehotetaan, vaan jossain vaiheessa on pakko ottaa kovemmat keinot käyttöön, Tolvanen sanoo Ylelle.

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa ihmetellään niin ikään, miksi palveluntuottaja ei saa hoivakodin ongelmia kuntoon. Esperi Care selittää tilannetta muun muassa henkilöstön vaihtuvuudella ja pitkäjänteisen johtajuuden puuttumisella.