Aurinkoinen ja lämmin sää jatkuu viikonlopulle asti

Suomen itäpuolella on korkeapaine.

Sää on maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja iltapäivällä monin paikoin aurinkoista. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja paikoin voi tulla jokunen tippa vettä. Aamulla esiintyy sumua tai sumupilveä.

Päivälämpötila on 14 – 18 astetta ja pohjoisessa 9 - 14 astetta.

Perjantaina poutainen korkeapainesää jatkuu. Sää on maan poutaista ja maan etelä- ja keskiosassa iltapäivällä aurinkoista. Maan pohjoisosassa pilvisyys on runsasta ja aamulla esiintyy yleisesti sumua. Idänpuoleinen tuuli on heikkoa.

Päivälämpötila on 14 – 18 astetta ja Koillismaalla sekä Lapissa 8 - 13 astetta.

Lauantaina säässä ei juuri muutoksia tapahdu. Iltapäivällä aurinko paistaa paikoin ja sää on koko maassa enimmäkseen poutaista.

Päivälämpötila kohoaa etelässä ja lännessä 15 asteeseen tai vähän yli.