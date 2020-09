THL:n Puumalainen Ylelle: Yhdestä helsinkiläisravintolasta lähes 40 koronatartuntaa

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi Ylen A-studiossa, että yhdestä helsinkiläisravintolasta olisi tullut lähes 40 koronatartuntaa syyskuun puolivälin jälkeen.

Suomen koronatilanne on heikentynyt syksyllä, kun todettujen tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus esitteli tiistaina uusia koronarajoitusten keinoja, joista monet kohdistuivat ravintoalalle.

Rajoitukset saivat osakseen kovaa arvostelua. Viimeksi keskiviikkona Helsingin pormestari Jan Vapaavuori piti toimia dramaattisina.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi keskiviikkona Ylen A-studiossa, että elo-syyskuun tartunnoista ainakin 200 on peräisin ravintoloista.

– On vaikea sanoa täysin varmuudella, mistä tartunnat ovat peräisin. On kuitenkin vahva todennäköisyys, että pari sataa tartuntaa on tullut viimeisen kahden kuukauden aikana, hän sanoi ohjelmassa.

Puumalainen kertoi lisäksi, että yhdestä helsinkiläisravintolasta on tähän mennessä lähtöisin lähes 40 tartuntaa. Puumalaisen mukaan ravintolasta peräisin oleva tartuntarypäs on jatkanut kasvuaan syyskuun puolenvälin jälkeen.

Puumalainen ei maininnut ravintolaa nimeltä.

– Tiedämme että on ryppäitä, joissa on hyvin lyhyessä ajassa ollut kymmeniä ihmisiä, jotka ovat saaneet tartunnan, Puumalainen korosti Ylelle.