Kahdeksasluokkalaisesta kuvattiin välitunnilla nöyryytysvideo nettiin – uhrin mukaan hänet uhattiin tappaa

Kahdeksasluokkalaista poikaa uhkailtiin hänen mukaansa tappamisella ja helsinkiläiskoulussa kuvattua nöyryytyskuvaa levitettiin netissä.

Poliisi tutkii Maunulan yhteiskoulussa Helsingissä elokuun lopulla tapahtunutta koulukiusaamistapausta.

Kahdeksasluokkalaista poikaa nöyryytettiin välitunnin aikana koulun pihalla. Uhrin mukaan hänet pakotettiin polvistumaan ja uhattiin tappamisella, jos hän ei tottelisi.

Tapaus kuvattiin ja siitä levitettiin netissä Snapchat-palvelun kautta.

Maunulan yhteiskoulun rehtori vahvistaa yhden oppilaan joutuneen kiusaamisen uhriksi. Rehtori on nähnyt tapauksesta kuvatun videon.

– Koulun rapulla on kuvattu kiusaamistapaus, mutta siitä on vaikea saada selville kaikkia siihen osallistuneita. Tapauksen selvittäminen on kesken, Maunulan yhteiskoulun rehtori Maija Vanhanen sanoo.

Kiusaamiseen on osallistunut Vanhasen mukaan ainakin seitsemän oppilasta, joukossa poikia ja tyttöjä.

– Joukossa on yli ja alle 15- vuotiaita oppilaita, Vanhanen sanoo.

Poliisi on kuulustellut yhtä yli 15-vuotiasta poikaa tapauksen tiimoilta. Ikänsä puolesta hän voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen.

– Häntä on kuultu lievästä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta epäiltynä, tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisin rikostutkintayksikön nuorisoryhmästä kertoo.

15-vuotias on kertonut tapahtunutta edeltäneen rasistista käyttäytymistä, mikä laukaisi toiminnan.

– Hänen mukaansa asianomistaja oli huudellut rasistisia sisältöjä.

Tämän seurauksena 15-vuotias poika olisi tullut selvittämään asiaa.

Tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisin rikostutkintayksikön nuorisoryhmästä kertoo, että yhtä yli 15-vuotiasta poikaa on kuultu lievästä pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta epäiltynä.­

Asianomistajan asemassa oleva 8-luokkalainen poika pakotettiin kertomansa mukaan polvistumaan tappamisen uhalla muiden oppilaiden seuratessa vierestä.

Ympärillä oli ainakin seitsemän muuta koulun oppilasta tyttöjä ja poikia. Uhrin mukaan häneen käytiin myös käsiksi tönimällä.

Forss on nähnyt tilanteesta kuvatun videon.

– Se on aika lyhyt. Siitä ei saa selville uhataanko poikaa.

Forssin mukaan kiistatonta videon perustella on, että asianomistaja polvistuu.

Forss ei tulkitse, miksi näin käy.

– Epäilty on kiistänyt, että hän olisi uhkaillut.

Uhriksi joutunut poika on kertoi, että jos hän ei tottelisi, kiusaajat hyppisivät hänen päällään ja tappaisivat.

Tapausta on yritetty sovitella koulun ja poliisin järjestämässä tilaisuudessa, mutta tuloksetta. Eräissä tutkimuksissa sovittelua on pidetty huonona tapana hoitaa koulukiusaamistapauksia, jos uhri on alisteisessa asemassa suhteessa kiusaajaansa esimerkiksi pitkään jatkuneen kiusaamisen vuoksi.

– Poliisilla ei ole tietoa, onko kiusaaminen jatkunut kauan, Forss sanoo.

Rehtorin mukaan tapauksen taustalla on ristiriitatilanne.

Uhrin äiti kertoi Helsingin Uutisissa, että poika on yrittänyt palata kouluun. Molemmilla kerroilla koulupäivä on keskeytynyt kiusaamiseen eli joidenkin oppilaiden huuteluun.

Kiusaamisen uhri on nyt kotiopetuksessa, koska äidin mukaan poika joutuu koulussa kiusaamisen kohteeksi. Rehtori vahvistaa, että oppilas ei osallistu opetustyöhön. Kiusaamisesta epäillyt ovat käyneet koulussa normaalisti.

Rehtorin mukaan työrauha koulussa on ”erittäin hyvä”.

– Meillä käydään keskustelua siitä mikä on soveliasta käyttäytymistä. Tässä on tehty monella saralla toimenpiteitä, että nuorten väliset ristiriidat saataisiin selvitettyä. Kiusaamiseen on nollatoleranssi, hän sanoo.

Helsingin Uutisissa haastatellun kiusatun pojan äidin mielestä koulun toimenpiteet eivät ole olleet missään nimessä riittäviä.