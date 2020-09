Kihniön taposta epäillyt kuuluvat pieneen muinaisuskoa edistävään yhteisöön

Tutkinnanjohtajan mukaan kuulustelut junnaavat paikoillaan.

Kihniön henkirikoksesta on epäiltynä 53-vuotias mies ja 29-vuotias nainen. Heitä epäillään taposta ja kahdesta pahoinpitelystä. Poliisi on ollut vaitonainen yksityiskohdista ja puhunut perhepiirissä tapahtuneesta rikoksesta.

– Siellä on kaksi lasta, perheen sisäisiin asioihin ei voi enempää sanoa, tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen sanoo IS:lle.

Kinnunen ei kerro tarkemmin uhrista. Hän sanoo, että asia on arkaluonteinen.

Vanhemmat eivät ole Kinnusen mukaan kiistäneet eivätkä tunnustaneet tekoja.

Kinnunen sanoo, että kuulustelussa on ollut pitkään sama tilanne. Kuulusteluissa eivät ole selvinneet poliisia kiinnostavat asiat.

– Keskustelu ei ole ollut oikein järkevää siltä osin. Se mikä meitä eniten kiinnostaa, siitä on vähät keskustelut.

Pariskunta on ollut tutkintavankeudessa pari viikkoa.

Kinnunen kertoo, että tekninen tutkinta on lopetettu paikkakunnalla.

Kihniön perhepiirissä tapahtunut henkirikos on järkyttänyt paikkakuntalaisten lisäksi uskonnollista yhteisöä, johon pariskunta kuuluu.

Henkirikoksesta epäillyt 53-vuotias mies ja 29-vuotias nainen kuuluvat pieneen uskonnolliseen yhteisöön, jonka hallituksen puheenjohtajana mies toimii.

Yhteisö on tiedottanut, että toinen Kihniön henkirikostutkinnan epäillyistä on sen hallituksen puheenjohtaja.

– En ikinä voisi kuvitella, että he tahallaan tekisivät mitään sellaista, mistä nyt jauhetaan. He ovat aivan tavallisia ihmisiä. Mies on oikein mukava ja äärettömän helposti lähestyttävä, yhteisön perustajajäsen luonnehtii IS:lle.

Kaikki on näyttänyt hänen mukaansa ulospäin aivan normaalilta.

– Mitä olen nähnyt heitä lasten kanssa, heillä on aivan normaalit lapset, normaalit vanhemmat ja normaalit kuviot.

Hän on tuntenut miehen ja naisen pitkältä ajalta.

Viime vuodet perhe on asunut Kihniössä maatilalla. Perustajajäsen uskoo, että pariskunta on halunnut viettää perhepiirissä rauhallista elämää.

– He ovat rauhaa rakastavia ja tyytyväisiä keskenään.

Mies on ollut näkyvä hahmo uskonnollisessa yhteisössä.

Yhteisö haluaa edistää muinaissuomalaista uskonnollista perinnettä. Se tunnustaa suomalaisten vanhat jumalat, kuten Tapion.

– Meillä on pitkät laulut joissakin tilanteissa. Mies on toiminut välillä esilaulajana, perustajajäsen kertoo.

Viimeksi hän näki miehen vuosi sitten syksyllä. Korona on sotkenut tänä vuonna suunnitelmia eikä yhteisöllä ole ollut yhteisiä tapaamisia.

Syksyllä olisi vuorossa yksi vuoden suurista tapahtumista: kekrijuhla. Yleensä yhteisö kokoontuu johonkin leirikeskukseen. He muistelevat esi-isiä ja hiljentyvät.

Perustajajäsen sanoo, että Kihniön perhe tarvitsee nyt koko yhteisön tuen.

– Perheessä on nyt varmaankin suuri suru. En usko hetkeäkään, että mitään olisi tehty tahallaan.

Uskonnollisen yhteisön lisäksi 53-vuotias mies on toiminut aktiivisesti Kihniön järjestöelämässä. Hän toimi osaston puheenjohtajana valtakunnallisessa avustusjärjestössä.

– Hän on ollut erinomainen puheenjohtaja. Osasto toimii hankalissa olosuhteissa, jossa väestökato on suurta ja maantieteellinen alue on laaja. Osasto on elinvoimainen ja sitä on saatu kehitettyä viime vuosina, piirin toiminnanjohtaja kehuu miestä.

Toiminnanjohtaja sanoo, ettei hän tiedä tarkemmin tapahtumista. Poliisi on tiedottanut Kihniön tapahtumista niukasti.

– Sen vain tiedän, ettei tämä liity järjestötoimintaan millään tavalla. Jos jotain on tapahtunut, se on tapahtunut yksityiselämän piirissä.