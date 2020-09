Puolustusvoimissa on todettu viime viikon maanantaista lähtien eiliseen mennessä 15 koronavirustartuntaa, joista seitsemän on varusmiehillä.

Puolustusvoimien tiedotteen mukaan ennen viime viikon ensimmäistä tartuntaa edellinen oli havaittu varusmiehellä kesäkuussa.

Varusmiesten tartunnoista kolme on Kaartin jääkärirykmentissä. Lisäksi Rannikkoprikaatissa, Porin prikaatissa, Kainuun prikaatissa ja Maasotakoulussa on jokaisessa yksi tartunta. Henkilökuntaan kuuluvilla tartuntoja on todettu kahdeksan.