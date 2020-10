Kommentti: Olin ehkä koulukiusaaja, mutta en saa välttämättä koskaan tietää varmaksi

Arkemme sisältää koko ajan kiusaamisen hetkiä, joita ei ikinä pyydetä anteeksi mutta jotka saattavat kalvaa ainakin kohdettaan piinaavan pitkään, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimituspäällikkö Sanna Mattila.

Noin vuosi 1983. Alakoululuokallani oli poika, joka oli täysin hurahtanut tuolloin televisiossa pyörineeseen Ritari Ässä -sarjaan. Hän puhui ohjelmasta päivät pitkät. Jostain syystä minua, suhteellisen nössöä pikkutyttöä, ärsytti Ritari Ässä -höpötys suunnattomasti. Pojalla oli ranteessaan ajan muotikello, todennäköisesti digitaalinen Casio, johon puhumalla hän ”kutsui” ihmeauto Kittiä hakemaan häntä koulusta, aivan kuten David Hasselhoffin esittämä Michael Knight teki tv-sarjassa.

Jostain täysin käsittämättömästä syystä ärsytyskynnykseni Kitt-höpinään ylittyi yhtenä iltapäivänä koulun naulakolla, kun olimme käytävässä kahden. Huitaisin poikaa koulurepullani ja käskin lopettamaan Kitt-jutut. Reppu mäsähti vasten hänen kasvojaan.

En muista, alkoiko poika itkeä. Lähdin kotiin ja tunsin kammottavaa, rinnassa pakottavaa syyllisyyden painoa monta päivää. Tilannetta ei sen koommin selvitelty. Emme ehkä kumpikaan kertoneet asiasta koskaan kellekään.

Välikohtaus on hävettänyt minua pian 40 vuoden ajan, ja se nousi jälleen mieleeni tuoreen koulukiusaamiskeskustelun yhteydessä. Olinko minäkin tuosta kertalaakista koulukiusaaja? Onko luokkatoverini kärsinyt reppuepisodista koko elämänsä? Kokiko hän tulleensa kiusatuksi?

Viime viikkoina uutisoitu kouluväkivalta, somekiusaaminen ja vuosia jatkuneet kiusaamishelvetit koulussa tai työpaikoilla ovat kiusaamisen vakavimpia ja tuomittavimpia muotoja. Moni kiusaamisen uhri on avautunut rohkeasti mediassa ja somessa järkyttävistä kokemuksistaan. Näiden kokemusten rinnalla yksittäinen repulla huitaisu lienee pisara meressä, mutta jos tarkkaan miettii, arkemme sisältää koko ajan ohikiitäviä kiusaamisen hetkiä, joita ei ikinä pyydetä anteeksi mutta jotka saattavat kalvaa ainakin kohdettaan piinaavan pitkään.

Työpaikalla joku jää jatkuvasti ilman afterwork-kutsua. Kollega heittää etäpalaverissa piikin, jonka huumorisävyt katoavat bittiavaruuteen ja viestistä välittyy perille sarkasmin sijaan vain ilkeys. Lapsiporukka hihittää aidan takana, kun porukan pienin etsii etsimistään muita piiloleikissä turhaan.

Arjen satunnainen kiusaaja voi periaatteessa olla kuka tahansa meistä, jos tilaisuus on otollinen tai viestintä ei osu nappiin. Subjektiivista kiusaamiskokemusta ei ikinä auta vähätellä: jos ihminen kokee tulleensa kiusatuksi, asia on hänelle vakava ja täyttä totta, vaikka kiusaaja ei itse edes tajuaisi kiusaavansa.

Potentiaaliselle kertakiusaajalle toi lohtua emerita­professori Liisa Keltikangas-Järvinen, joka kertoi Ilta-Sanomissa tiistaina, että lapsi voi kiusata, vaikka kotiolot olisivat kuinka hyvät. Lasten mieli on vielä harkitsematon, eivätkä he kykene ennakoimaan tilanteita. Ehkä en minäkään 8-vuotiaana keksinyt muuta tapaa saada viestiäni perille. Jo vähän varttuneempien kiusaamiselle ei sen sijaan löydy uskottavaa selitystä. Se on yksinkertaisesti urpoutta.

Olen vuosia tuntenut tarvetta pyytää anteeksi Kitt-pojalta. En valitettavasti muista enää varmaksi hänen sukunimeään. Jos luet tämän, haluan sanoa, että olen todella pahoillani törppöydestäni. Ritari Ässä oli hyvä tv-ohjelma, ja kelloon puhumisessakin olit vuosikymmeniä aikaasi edellä.