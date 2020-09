Pahin tilanne on pääkaupunkiseudulla, mutta myös Keski-Uudellamaalla tartuntoja alkaa olla paljon. Jos tilannetta ei saada kuriin, pian joudutaan kevään kaltaisiin rajoitustoimiin, HUSin diagnostiikkajohtaja varoittaa.

Uudellamaalla koronavirusepidemia lähestyy kovaa vauhtia leviämisvaihetta, varoittaa HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen. Pahin tilanne on Helsingissä, missä vain alle puolet koronatartunnoista pystytään tätä nykyä jäljittämään.

– Jos katsotaan valtioneuvoston leviämisvaiheen kriteereitä, Uudellamaalla kolme neljästä kriteeristä täyttyy. Uusimaa on ollut yli tautitapausten ilmaantuvuusrajan, se on ylittänyt tautitapausten päivittäisen kasvun rajan ja jäljitysprosentti on alle puolet, Lehtonen kertoo.

Ainoa leviämisvaiheen kriteeri, joka ei Uudellamaalla täyty, on sairaalahoidon tarpeen lisääntyminen.

– Mutta jos tartuntojen määrät kasvavat, hetken päästä sairaalassa on enemmän potilaita. Sitten ollaan jo vähän myöhässä, kun potilaita alkaa olla sairaalassa, koska silloin ei olla pystytty estämään tilanteen pahenemista.

Lehtosen mukaan muissa maissa on nähty, että tartuntojen lisääntymisestä on mennyt noin kolmesta neljään viikkoa, että sairaalahoidon tarve on kasvanut. Viimeisten kahden viikon aikana tartunnat ovat lisääntyneet hyvin nopeasti: koronatapausten määrä on kaksinkertaistunut viikoittain.

– Alkuviikolla mentiin yli sen rajan, että yli 1 prosenttia testeistä oli positiivisia. Sitä on pidetty merkittävänä, koska sen jälkeen tartuntoja alkaa olla testatuista aika paljon. Sillä alkaa olla epidemian leviämisen kannalta aika iso merkitys.

Alkuviikolla 1,7 prosenttia HUS-alueen koronavirustesteistä oli positiivisia. Vielä elokuun lopulla vain 0,3 prosenttia testeistä oli positiivisia.

– Tilanne ei ole huonontunut vain pääkaupunkiseudulla, vaan myös Keski-Uudellamaalla. Porvoon seutu on sen sijaan selvinnyt hyvin.

Koronavirusepidemian kiihtyminen kertoo Lehtosen mukaan siitä, että suojaustoimet eivät ole pitäneet. Tartunnat ovat levinneet ravintoloissa, perhejuhlissa ja urheilutapahtumissa.

– Elokuussa puolet tartunnoista tuli matkailun seurauksena. Ne toivat tautia alueelle. Nyt kun kontaktien väheneminen ei ole onnistunut, tauti on ruvennut leviämään väestössä.

Tartuntojen määrä on tällä hetkellä noin neljännes kevään luvuista, mutta testejä tehdään noin kuusi kertaa enemmän. Lehtosen mukaan epidemiassa lähestytään uhkaavasti kevään lukemia.

Tällä hetkellä valtaosa tartunnoista on Suomesta peräisin.

– Meillä oli kytevä palo, johon matkailijat kaatoivat sytytysnestettä. Nyt on sen verran risuja nuotiossa, että siellä täällä alkaa liekki leimahdella. Täyttä paloa ei ole vielä saatu aikaiseksi.

Diagnostiikkajohtaja varoittaa, että jos väestö ei noudata suojaustoimenpiteitä, eikä taudin leviäminen pysähdy, joudutaan tiukempiin rajoitustoimenpiteisiin.

– Sitten varmaan kokeillaan samoja konsteja kuin keväälläkin, eli etätöitä ja kontaktien vähentämistä kaikin tavoin.