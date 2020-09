AL: Tämän takia koronatesti voi tuntua inhottavalta

Syksyn aikana entistä useampi suomalainen päätyy testattavaksi.

Kiihtyneen epidemiatilanteen vuoksi itsensä testauttaminen koronaviruksen varalta tulee syksyn edetessä monen suomalaisen eteen. Moni testissä käynyt on kuvaillut kokemusta epämiellyttäväksi.

Aamulehti kertoo mistä se johtuu. Lehden haastattelema Fimlabin näytteenoton kehittämispäällikkö Nina Isomäki toteaa, että ensinnäkin anatomia vaikuttaa. Jos nenänielun kanava on kovin ahdas, testi voi tuntua enemmän, hän sanoo.

Yllä olevalla videolla näet, kuinka testi tehdään.

– Testissä asiakasta pyydetään tarvittaessa ensin niistämään. Jos limakalvot on ärtyneet esimerkiksi flunssan takia – tai kuivat – voi olla, että tuntuu ärsyttävältä, kun ohut ja taipuisa nukkatikku viedään nenänieluun ja tarkoituksella hangataan limakalvoa vasten, jotta tikun päähän tarttuu limakalvolta solukkoa. Mutta tunne on hetkellinen.

– Meidän ihmisten aistimukset, kiputuntemukset ja herkkyys ovat yksilöllisiä. Jos kovasti jännittää ja nyrpistää nenää, testin ottaminen voi tuntua keskimääräistä pahemmalta.

Aamulehti kertoo, että rentoutuminen ja rauhallisesti hengittäminen voivat helpottaa tunnetta testin aikana. Näytteenotto kestää noin viisi sekuntia.

Hyvin monet testissä käyneet vertasivat testiä Aamulehdelle inhottavuudeltaan siihen, että uidessa menee vettä nenään. Tosin lehden mukaan jälkituntemus on on testiä otettaessa ohi yleensä heti, kun puikko on vedetty ulos nenästä.