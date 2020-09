Perinteisiä kutsuja Linnan juhliin ei tänä vuonna lähetetä.

Tasavallan presidentin kanslia kertoi tiistaina, että tänä vuonna ei järjestetä Linnan juhlia perinteisessä muodossa.

Kutsuvierastilaisuuden sijaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio kutsuvat kaikki suomalaiset viettämään itsenäisyyspäivää ruutujen välityksellä.

Kansliasta kerrotaan Ilta-Sanomille, että koronavirustilannetta on seurattu hyvin tarkasti keväästä lähtien.

– Nyt kun on nähtävissä, että koronavirus on edelleen suuri riski yhteiskunnassa, niin parin tuhannen ihmisen kerääminen ahtaaseen Presidentinlinnaan on nykyisen tiedon valossa ajatus, jota ei voida toteuttaa. Riskit ovat niin suuret, kansliasta todetaan.

Perinteisiä kutsuja itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle ei tänä vuonna postilaatikoihin kolahda. Kansliasta paljastetaan, että täysin autioksi linna ei kuitenkaan jää.

– Itsenäisyyspäivän vietto Presidentinlinnassa sisältää monia elementtejä, joten rakennuksessa on sisällä joitakin henkilöitä. Ohjelmasuunnittelu tarkentuu sen mukaan, miten koronan toinen vaihe etenee. Meillä ei tässä vaiheessa ole tarkemmin kerrottavissa, kuinka monta ja keitä nämä linnaan menevät henkilöt ovat.

Myös tämän vuoden juhlien teemasta ja ohjelman yksityiskohdista on tulossa tarkempaa tietoa loka-marraskuun taitteessa. Tilaisuuden yhteistyökumppanina on Yle, joka näyttää itsenäisyyspäivän tapahtumat suorana lähetyksenä Yle TV 1:llä.

Presidentinlinna toimii siis juhlalähetyksen keskuspaikkana, jonne suomalaiset yhdistyvät eri tavoin. Lähetys rakentuu tasavallan presidentin kanslian mukaan linnaan ja linnasta ulospäin.

– Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio eivät toimi lähetyksen juontajina. He ovat mukana lähetyksessä kommentoimassa ja juontajat tulevat Ylen puolelta. Presidenttipari ei ole myöskään kaiken keskiössä, vaan keskiössä ovat suomalaiset.

Kansliasta kerrotaan, että kun perinteisessä itsenäisyyspäivän lähetyksessä liikutaan linnan eri saleissa, tänä vuonna vieraillaan eri puolilla Suomea ja seurataan miten suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää.

– Katsojilla on mahdollisuus lähettää oma tervehdyksensä illan lähetykseen. Niitä sitten katsotaan ja kommentoidaan.

Illan aikana nähdään suomalaista esittävää taidetta sekä koosteita itsenäisyyspäivän vastaanottojen tunnelmista aiemmilta vuosikymmeniltä.

TPK:sta arvioidaan, että myös perinteisiin kutsuvierasjuhlallisuuksiin tullaan vielä palaamaan.

– Itsenäisyyspäivän juhlia järjestetään jatkossakin kulloisenkin tilanteen mukaan. On hyvin todennäköistä, että perinteisiä kutsuvierasvastaanottoja järjestetään vielä tulevaisuudessakin. Tänä vuonna se ei näyttänyt mahdolliselta.