Ylläkseltä löytyi koronarypäs – ruskalomailijoita suositellaan hakeutumaan testeihin

Ylläksellä 14.–23. syyskuuta välisenä aikana lomailleilta on löytynyt koronatartuntoja.

Lapin sairaanhoitopiiri kertoo Ylläksen ruskaloma-aikaan liittyvästä Covid-19 tautiryvästymästä.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan 14.–23. syyskuuta välisenä aikana Ylläksen matkailukohteissa lomailleilla matkailijoilla on omilla paikkakunnillaan eri puolilla Suomea todettu tähän mennessä 10 koronatartuntaa.

– Muistutamme tuona aikana Ylläksen alueella lomailleita hakeutumaan koronatesteihin, mikäli koronainfektioon sopivia oireita 14 vrk:n kuluessa edellä mainituista ajoista ilmaantuu. Erityisen tärkeää on testiin hakeutuminen, mikäli oireita saanut on asioinut palveluissa, joissa lähikontakti (noin 15 minuutin ajan alle 2 metrin etäisyydellä) muihin on toteutunut tai Koronavilkku on ilmoittanut mahdollisesta altistumisesta, sairaanhoitopiiri kertoo.

Ylläksen lisäksi koronavirus on levinnyt Tahkon laskettelukeskuksessa.

Virus levisi tehokkaasti 17–20-vuotiaiden nuorten illanvietossa. Paikalla olleista 70 nuoresta 21:llä on todettu korona ja luku voi vielä kasvaa. Nykyisellään luvut tarkoittavat, että 30 prosenttia altistuneista sai koronan.

– Tartuntaluku on poikkeuksellisen korkea. Nuoret ovat olleet tiiviissä kanssakäymisessä ja heidän joukossaan on ollut niin sanottu supertartuttaja, Kuopion kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Savolainen sanoo.