Turkulaisessa yökerhossa mahdollisia korona-altistumisia – tarkista, olitko paikalla reilu viikko sitten

Koronaan sairastunut on ollut tartuttavana Studio-yökerhon tiloissa 18.-19.9. klo 23.30-04.00 sekä 20.9. klo 01.00-04.30.

Koronaan sairastunut henkilö on vieraillut turkulaisessa Studio-yökerhossa viikonloppuna 18.–20.9, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala kertoo.

Koronaan sairastunut on ollut tartuttavana Studio-yökerhon tiloissa 18.–19.9. klo 23.30-04.00 sekä 20.9. klo 01.00–04.30. Kaikkia yökerhossa kyseisinä ajankohtina olleita pyydetään tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan koronatestiin lievissäkin oireissa.

– Turussa todetuissa koronavirustartunnoissa on viime aikoina näkynyt nuorten aikuisten kasvava osuus. On tärkeää, että jaksaisimme edelleen noudattaa turvavälejä ja hyvää käsihygieniaa erityisesti tilanteissa, joissa ollaan kokoontuneina ryhmissä. Lievissäkin oireissa on tärkeää hakeutua koronatestiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi toteaa.

Koronaviruksen oireita voivat olla kurkkukipu, lihaskivut, väsymys, nuha, pahoinvointi, ripuli, kuume, yskä, hengenahdistus tai oireiden erilaiset yhdistelmät.

Erityisesti nuorilla aikuisilla koronavirusinfektio voi olla hyvin lieväoireinen, mutta silti on tärkeää hakeutua koronatestiin.

Ravintolat ja yökerhot ovat saaneet yleiset koronaan liittyvät ohjeet aluehallintovirastolta, Turun hyvinvointitoimiala kertoo tiedotteessa.

– On erittäin tärkeää, että yökerhoissa asioivat noudattavat turvavälejä sekä hyvää käsi- ja yskimishygieniaa. Näitä keinoja noudattamalla koronaviruksen leviämistä voidaan estää.