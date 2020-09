THL: Suomessa 149 uutta korona­tartuntaa – ”Talvi on tulossa”

Suomessa on tähän mennessä todettu 9892 koronatartuntaa, THL kertoi tiedotustilaisuudessa.

Tiistain tuoreiden koronalukujen perusteella Suomen todetut koronatartunnat ovat lisääntyneet 149:llä. THL kertoi asiasta tiistaina tiedotustilaisuudessa.

Suomen ilmaantuvuusluku on nyt 20 tapausta per 100 000 asukasta viimeksi kuluneiden 14 vuorokauden aikana. R-luku on 1,2–1,25 välillä.

Sairaalahoidossa on 22 ihmistä, joista tehohoidossa on kaksi.

THL:n johtaja Mika Salminen piti tiedotustilaisuudessa kehitystä huolestuttavana.

– Syksy on vasta alussa ja talvi on tulossa, Salminen sanoi.

Salminen peräänkuulutti nopeaa alueellista reagointia koronavirustilanteeseen. Hänen mukaansa alueellinen toiminta on nyt avainasemassa koronan ehkäisyssä Suomessa.

– Mikkelissä on toimittu erittäin tehokkaasti ja saatu tartunnat kuriin.

HUS:n alue ja pääkaupunkiseutu ovat Salmisen mukaan nyt ”selvästi kiihtymisvaiheessa”. THL-johtaja viittasi sosiaali- ja terveysministeriön kolmiportaiseen luokitteluun, jossa alueiden koronatilanne on joko perustasolla, kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa.

THL:n mukaan koronasta on parantunut yli 7 900 ihmistä, joista suurin osa on sairastanut taudin lievänä. Yli 90 prosenttia tartunnan saaneista on parantunut.

Salminen kuitenkin muistutti että tauti on edelleen sama ja se pitää ottaa vakavasti ikäryhmästä riippumatta. Alustavan näytön perusteella tauti voi joillakin aiheuttaa pidempiaikaista oireilua.

Koronaan on Suomessa kuollut 343 ihmistä. Testattuja on noin 976 000.