Tuttavapiiri voi ratkaista, kenestä tulee terroristi – Leena Malkki paljastaa uudessa kirjassa yllättävät asiat, joita hän on terroristeista huomannut

Suuri osa terroritoimintaan osallistuvista on nuoria miehiä, mutta eivät kaikki. Vanhin tutkija Leena Malkin tiedossa olevista iskun tekijöistä oli 88-vuotias.

Kun terrorismintutkija Leena Malkki aloitteli graduaan 1990-luvun puolivälissä, terrorismi kiinnosti vain harvoja. Tämä muuttui syyskuun 11. päivän jälkeen 2011, kun kaksoistornit romahtivat New Yorkissa.­

On luovuttava ajatuksesta, että kaikki terroristit olisivat samanlaisia. Terroritoiminnassa on mukana monenlaisia ihmisiä hyvin erilaisista syistä.

Tämä on yksi terrorismintutkija Leena Malkin keskiviikkona julkaistavan kirjan viesteistä. Mitä tiedämme terrorismista (Otava) on ensimmäinen suomeksi kirjoitettu aihepiirin yleisteos, ja siinä käydään läpi terrorismin käsitettä, historiaa, tekijöitä ja myös tulevaisuudennäkymiä. Teoksen pääpaino on Länsi-Euroopassa.

Tutkija Leena Malkki on työstänyt kirjaansa viime syksystä. Hän sanoo korona-ajan vauhdittaneen kirjoittamista.­

Kirjassa käydään myös läpi, millainen on tyypillinen terroristi.

– Tutkimustiedon mukaan terroritoimintaan osallistujista valtaosa on suhteellisen nuoria eli noin 20–30-vuotiaita.

Selitys on yksinkertainen. Siinä iässä elämäntilanne ei yleensä ole vielä vakiintunut ja sitoutuminen terroritoimintaan on mahdollista. Yleisemminkin nuoret miehet ovat rikosalttein väestönosa.

Ikähaitarin suuruus voi kuitenkin yllättää. Vanhin Malkin tiedossa oleva iskun tekijä oli tekohetkellä 88-vuotias.

Kyseessä oli yhdysvaltalainen valkoisen rodun ylivaltaa kannattanut James W. von Brunn, joka teki iskun holokaustimuseoon Washingtonissa kesällä 2009. Iskussa sai surmansa yksi turvamies.

Nuorimmasta päästä taas ovat lapsisotilaat, joita ovat käyttäneet muun maussa Tamilitiikerit ja Isis. Isisin propagandavideoilla on nähty alakouluikäisiä lapsia teloittamassa vankeja.

Pohjoisirlantilaisen IRA:n toiminnassa taas oli mukana teini-ikäisiä, 15–16 -vuotiaita nuoria.

– Ryhmien ideologit ja johtajat taas ovat tyypillisesti rivijäseniä vanhempia. He ovat monesti olleet mukana toiminnassa alusta asti ja kasvaneet rooliinsa liikkeen mukana, sanoo Malkki.

Esimerkiksi al-Qaidan perustaja Osama bin Laden oli kuollessaan 54-vuotias, ja nykyinen pääideologi Ayman al-Zawahiri on jo 69-vuotias.

Malkki, 45, sanoo olleensa kiinnostunut terrorismista yli puolet elämästään. Kun hän aloitteli graduaan 1990-luvun puolivälissä, aihepiiri kiinnosti vain harvoja.

Kaikki muuttui 11.9.2001, kun lentokoneet törmäsivät New Yorkin World Trade Centerin kaksoistorneihin. Koko maailma oli kuulolla, kun presidentti George W. Bush julisti terrorisminvastaisen sodan alkaneeksi.

Ilta-Sanomien lööppi 8.10.2001. Terroristijohtaja Osama bin Laden surmattiin vasta kymmenen vuotta myöhemmin, Barack Obaman presidenttikaudella vuonna 2011.­

– Siitä on ollut apuakin, että aloitin urani ennen sitä. 1990-luvulla käsitys terrorismista oli monimuotoisempi. Vuoden 2001 jälkeen julkista keskustelua ovat dominoineet radikaali-islamistisen terrorismin uhkakuvat. Se, että on muunlaistakin terrorismia, on melkeinpä unohdettu, sanoo Malkki.

Länsi-Euroopassa terrorismin huippuvuodet olivat 1970-1980 -luvuilla. Vaikka sen jälkeen on tehty yksittäisiä hyvin verisiä iskuja, kuolonuhrien määrässä per vuosi ei olla vasta kuin 1970- ja 1980-lukujen hiljaisempien vuosien tasolla.

Tosiasia kuitenkin on, että viime vuosikymmeninä Länsi-Euroopassa eniten kuolonuhreja ovat vaatineet nimenomaan jihadistiset iskut. 1990-luvulta nykypäivään uhreja on noin 600.

Äärioikeistolaisesti motivoituneita iskuja on lukumääräisesti enemmän, mutta ne eivät ole olleet yhtä tappavia. Radikaalin vasemmiston iskut ovat taasen keskittyneet aineellisen omaisuuden tuhoamiseen, kuolonuhreja on 2000-luvun iskuista vähän yli 10.

Malkki on tutkijana haastatellut lukuisia terroristeja.

Hän sanoo, että monelle ihmiselle tulisi yllätyksenä terroritoiminnan motiivien ja iskuja tehneiden ihmisten tavallisuus.

Toisilla on toiminnasta yltiöromanttisia ja utopistisia käsityksiä, mutta monetkaan eivät leimua aatteenpalosta vaan suhtautuminen taustaideologiaan voi olla hyvinkin ristiriitainen.

– Tutkimusten perusteella terroritoimintaan lähtemiseen vaikuttaa eniten se, keitä ihminen tuntee. Onko hänellä sellainen sosiaalinen miljöö, joka siihen rohkaisee? Ja onko hänellä tilaisuutta lähteä toimintaan?

Karkeistettuna kyse on otollisista olosuhteista. Yhtäältä suuri osa kaikkein radikaaleimmistakin ajatuksista jää ajatuksen tasolle, mutta toisaalta oikeissa olosuhteissa haaleakin kiinnostus voi johtaa toimintaan.

– Joskus toimintaan vie mukaan se, että on tilaisuus ja kavereita, jotka lähtevät mukaan.

– Ihminen on sosiaalinen olento. Ryhmään kuuluminen ja lojaalisuus ystäviä kohtaan ovat vahvoja ihmissuhteisiin liittyviä tunteita. Ne voivat viedä ihmisen mukaan sellaiseen toimintaan, johon ei olisi lähtenyt oma-aloitteisesti.

Esimerkkinä olosuhteiden merkityksestä Malkki mainitsee eurooppalaisten vierastaistelijoiden ryntäyksen Syyrian ja Irakin konfliktialueelle. Sinne matkusti vuosina 2012–2016 arviolta 6 000 ihmistä Länsi-Euroopasta. Vastaavaa ei ollut ennen nähty.

Malkin mukaan ryntäystä edesauttoi se, että matkustaminen oli helppoa. Lentoja Turkkiin oli paljon ja rajanylitys Turkista Syyriaan kävi pitkään helposti.

Lisäksi Isis houkutteli ”kalifaattiinsa” myös perheitä, ja rajalla toimi pitkään yhdysmiehiä helpottamassa alueelle tuloa – suomalaisten kontaktina oli yhdessä vaiheessa muun muassa Isis-järjestössä korkeaan asemaan noussut Nero Saraiva.

Ylipäänsä radikalisoituminen ei ole yhtäkkinen tapahtuma vaan asteittainen, monimutkainen prosessi. Ei ole mitään tiettyä polkua kaikille.

Moni helppo selitys on osoittautunut vääräksi. Esimerkiksi köyhyys terrorismin selittäjänä on Malkin mukaan vain ”sitkeä myytti”. Toimintaan mukaan lähtevät ovat yleensä pikemminkin keskiluokkaa.

Prosessi ajatuksista terroristiseen toimintaan voi olla hidas tai nopea. Vaikuttaisi siltä, että etenkin niin sanotuilla ”yksinäisillä susilla” prosessi voi tapahtua viikoissa. Esimerkiksi Turun puukottaja Abderrahman Bouanane radikalisoitui ainakin nykykäsityksen mukaan hyvin nopeasti.

Bouananea inspiroi Isisin ideologia, mutta tiettävästi hänellä ei ollut todellisia yhteyksiä terroristijärjestöön.

Bouanane itse kertoi katsoneensa Isisin propagandavideoita ja muuta materiaalia päivittäin kolmen kuukauden ajan ennen iskua.

– Nopeaa prosessia voi selittää se, että iskun tekeminen omin avuin on siinä mielessä helpompaa, ettei välissä ole laajempaa ryhmää harkitsemassa, milloin kannattaa iskeä ja kuka laitetaan matkaan. Tulokkaita ei välttämättä aina laiteta tekemään iskuja.

Miltä näyttää terrorismin tulevaisuus Euroopassa?

Vaikka iskut ovat harventuneet Isisin sotaonnen käännyttyä, Malkki uskoo niiden jatkuvan vielä vuosia eteenpäin.

Malkki sanoo, että yksittäisten liikkeiden terrorikampanjoiden elinaika on keskimäärin viidestä kymmeneen vuoteen.

Jos yksittäisten liikkeiden sijaan tarkastelun kohteeksi otetaan laajemmin terrorismin aallot, kuten äärivasemmistolainen aalto 1960–1980 -luvuilla, ne ovat tyypillisesti kestäneet 30–40 vuotta.

Jihadistinen toiminta alkoi kehittyä 1980- ja 1990-lukujen taitteessa, joten tällä logiikalla sen pitäisi elää hiipumisvaihettaan.

Malkki sanoo, että terrorismin tapauksessa menneisyys ei kuitenkaan auta tulevaisuuden ennustamisessa.

– Aaltojen hiipumisen taustalla ei ole mitään teoriaa, että niin pitäisi käydä. Yleensä tietynlaiset tavoitteet alkavat vain 30–40 vuoden kuluttua mennä pois muodista, eivätkä ne motivoi enää uusia sukupolvia. Jihadistisen toiminnan kohdalla tähän tilanteeseen ei ole vielä tultu.

– En sano, että jihadistinen liikehdintä säilyisi Euroopassa ikuisesti. Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole nähtävissä, että se olisi äkkiä häviämässä.

Turun puukotuksissa jäi auki yksi suuri kysymys: mikä oli rohkaisijan rooli?

Vuoden 2017 elokuussa marokkolainen Abderrahman Bouanane hyökkäsi kahden keittiöveitsen kanssa Turun kauppatorilla olleiden ihmisten kimppuun.

Ennen kuin poliisi taltutti Bouananen, hän oli ehtinyt surmaamaan vain minuuteissa kaksi ihmistä ja haavoittamaan kahdeksaa.

Seurauksena Bouanane tuomittiin terroristisessa tarkoituksessa tehdyistä murhista ja murhien yrityksistä elinkautiseen vankeuteen. Tuomio oli ensimmäinen laatuaan Suomen rikoshistoriassa.

Abderrahman Bouanane Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa Turussa vuonna 2018.­

Terrorismintutkija Leena Malkki on haastatellut urallaan monia terroritekoihin osallistuneita, mutta Bouananea hän ei ole edes yrittänyt päästä haastattelemaan.

Turun terrori-isku on perattu läpi monesta näkökulmasta, mutta Malkin mukaan erityisesti yksi iso kysymys siinä jäi auki. Mikä oli Bouananen yllyttäjäksi epäillyn miehen rooli radikalisoitumisessa ja itse iskussa?

– Terrorismintutkijan silmissä tämä on olennaisin avoimeksi jäänyt kysymys, vaikka Bouananen henkilöhistoriassa on varmasti paljon asioita, joista ei ole tarkkaa tietoa.

Bouanane oli ennen iskua viestitellyt tiiviisti uzbekistanilaistaustaisen, vuonna 1994 syntyneen Zuhriddin Rashidovin kanssa.

Vuonna 2015 Suomen kansalaisuuden saanutta Rashidovia voi kuvailla Bouananen ”oppi-isäksi”, sillä hän tutustutti Bouananen Isisin propangandamateriaaleihin.

Bouanane itse kertoi juuri Rashidovin vakuuttaneen hänet siitä, että myös suomalaisia sai tappaa taistelussa ”islamilaisen valtion” puolesta.

Rashidov kuitenkin ehti matkustaa ulkomaille ennen iskua, eikä häntä saatu koskaan kuulusteluihin.

Aamulehti paljasti helmikuussa 2019 Rashidovin paenneen Afganistaniin sekä sen, että Rashidovin asunnosta löydettiin materiaaleja, jotka saattoivat viitata mahdolliseen pomminvalmistusyritykseen. Tästä ei kuitenkaan löytynyt kiistatonta näyttöä.

Toinen mielenkiintoinen asia olisi Bouananen mielentilatutkimuksen sisältö. Siitä on käytännössä julkaistu vain johtopäätös, eli se, että Bouanane oli tekojen aikaan syyntakeinen.

Syyntakeettomuuden ja syyntakeisuuden väliin kuitenkin mahtuu valtava määrä erilaisia mielenterveyden ja persoonallisuuden häiriöitä, joilla voi olla osansa väkivaltaisissa teoissa.

Malkki toteaa kirjassaan Mitä tiedämme terrorismista, että mielenterveyden ongelmat vaikuttavat olevan selvästi yleisempiä niillä, jotka ovat tehneet terrori-iskuja yksin kuin niillä, jotka ovat toimineet osana ryhmää.

Tutkimusten mukaan noin 20–40 prosentilla yksin iskun tehneistä tiedetään olleen mielenterveydellisiä ongelmia tai persoonallisuushäiriö. Yleisimpiä tämänhetkisen tiedon perusteella ovat skitsofrenia, masennus ja määrittelemätön persoonallisuushäiriö.

– Tällaiset tiedot ovat merkittäviä tapauksen asettamisessa laajempaan yhteyteen.

Malkki mainitsee esimerkkinä norjalaisen Anders Behring Breivikin. Breivik surmasi vuonna 2011 Oslossa ja Utøyan saarella 77 ihmistä.

Anders Breivik pidätyskuvassa vuonna 2012.­

Breivikin mielentilasta tehtiin kaksi arviota. Jälkimmäisessä niistä päädyttiin esittämään Breivikin kärsivän dissosiatiivisesta narsismista.

Mielenterveyden ongelmat juonsivat todennäköisesti Breivikin varhaisiin elinvuosiin. Ne eivät kuitenkaan alentaneet hänen syyntakeisuuttaan.

– Breivik on hyvä esimerkki siitä, että voi olla täysin vastuullinen teoistaan, mutta silti kärsiä vakavista persoonallisuushäiriöistä. Sellainen voi jopa auttaa monimutkaisen iskun suunnittelemisessa ja toteuttamisessa. Poliittinen motiivi ja mielenterveyden ongelmat eivät sulje toisiaan pois.