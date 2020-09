Joukkoaltistumisia epäillään tapahtuneen muun muassa hampurilaisravintoloissa sekä skeittipuistossa.

Yksi mahdollisista joukkoaltistumisista on tapahtunut Sellon Burger King -ravintolassa.­

Espoossa on tapahtunut mahdollisia joukkoaltistumisia koronavirukselle Sellon kirjastossa, Sellon Burger Kingissä, Suomenojan McDonald’sissa ja Olarin skeittipuistossa, kaupunki tiedotti.

Tartunnan saaneita on ollut kirjastossa 21.–22. syyskuuta iltapäivisin. Sairastuneita on ollut samoina päivinä Sellon Burger King -ravintolassa iltaisin sekä Suomenojan McDonald’sissa 23. syyskuuta aamupäivällä. Olarin skeittipuistossa sairastuneita on ollut paikalla 16.–25. syyskuuta.

Paikalla olleita kehotetaan seuraamaan vointiaan tarkkaan, kunnes mahdollisesta altistumisesta on kulunut kaksi viikkoa.