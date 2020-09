Koronatartuntojen määrä on kääntynyt nopeasti kasvuun etenkin Helsingin ja Uudenmaan sairaan­hoitopiirin (HUS) alueella. HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen muistutti maanantai-iltana Ylen A-Studiossa, mitä vallitsevassa tautitilanteessa pitäisi ihmisten muistaa.

Ensin suositeltiin turvavälejä, hyvää käsihygieniaa ja yskimistä kyynärtaipeeseen. Sitten niiden rinnalle keinovalikoimaan koronan leviämisen ehkäisemiseksi suositeltiin kasvomaskien käyttöä monissa eri tilanteissa.

Mitä seuraavaksi? Tautitapausten määrä on viime viikkoina Suomessa noussut. Ylen A-Studiossa maanantai-iltana ollut HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen piti tautitilanteen kehitystä huolestuttavana. Hyvää on kuitenkin se, että valtaosa tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään.

– Jotta tuo saataisiin katkaistua, on ihmisten oikeasti ryhdistäydyttävä, Tuominen viittasi kuvaan jyrkästi nousevasta käyrästä, joka kuvasi taudin ilmaantuvuutta.

– Linja-autoihin ja busseihin kun mennään, maski päälle. Kun ollaan tilanteessa, jossa on toisia ihmisiä lähellä. Maski päälle.

Tuominen muistutti suosituksesta kahden metrin säännöstä: jos sitä ei pysty toisiin ihmisiin pitämään, on suositus yksinkertainen. Maski päälle.

Juha Tuominen oli maanantai-iltana Ylen A-Studiossa kertomassa näkemyksiään koronatilanteesta.­

Hallitus kokoontuu tiistaina iltapäivällä pohtimaan uusia toimenpiteitä koronatilanteen hillitsemiseksi. Pöydällä ovat ainakin yökerhojen ja baarien aukioloajat. Juha Tuominen luonnehti ravintoloiden keskinäistä tilannetta erilaiseksi. Niissä paikoissa, joissa meno on ollut villiä ja joissa on laulettu, tanssittu ja jopa tanssittu pöydillä, tartuntoja on lähtenyt liikkeelle jo tänä syksynä.

Tuominen ilmaisi A-Studiossa huolensa myös siitä, unohtuuko riittävä varovaisuus kotioloissa, jos sinne kutsuu ihmisiä esimerkiksi pirskeisiin.

– Meidän kannattaa katsoa peiliin. Sehän unohtuu meiltä usein kotipiirissä. Meillä saattaa olla pirskeitä, joissa ei ole nämä julkisen maailman säännöt, ajatellaan sen olevan turvallisempaa. Ei se ole turvallisempaa.

– Ei niistä serkuista ja kavereista tiedä yhtään sen enempää. Näissä kohtaa kaikkien pitää tuntea vastuunsa. Jos kutsuu paljon ihmisiä, silloin erityisesti pitää olla kuri. Ja kuri ei saa höltyä, vaikka siellä olisi jotakin juhlajuomaa.