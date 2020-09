Jatkosodan suurimman kaukopartion tuhoamisretken saama käänne jäi vuosikymmeniksi vaille selitystä – uusi kirja kertoo Osasto Kalevasta, jonka viimeinen sotilas palasi Neuvostoliitosta vasta 1955

Osasto Kaleva oli monessa mielessä poikkeuksellinen kaukopartio jatkosodan aikana maaliskuussa 1944. Uutuuskirja kertoo seikkaperäisesti tuhoamisretkestä, joka ei mennyt ihan putkeen.

Maaliskuun loppupuolella 1944 Rukajärven ja Uhtuan välisillä korpimailla hiihti lähes 200 miehen sotilasosasto. Se oli Kaleva-niminen kaukopartio, joka oli matkalla syvälle Vienan Karjalaan kohti Suopassalmen ja Jyskyjärven kyliä.

Poikkeuksellisen Kalevasta teki sen vahvuus ja tehtävä. Osaston runko oli koottu Päämajan kaukopartiomiehistä, ja sitä oli vahvistettu tavanomaista isommaksi joukoksi. Monista kaukopartioista poiketen Kalevan tehtävänä ei ollut tiedustelu vaan kahden kylän hävittäminen varastoineen. Lisäksi Suopassalmessa piti olla ilmavalvonta-asema, joka piti hävittää.

Ennakkotietojen mukaan kylät toimivat Neuvostoliiton partisaanien välitukikohtina, ja niissä oli vartiomiehistö. Siviilien uskottiin evakuoidun pois.

Kalevassa oli mukana tiettävästi viimeinen elossa oleva Päämajan kauko­partioiden veteraani, oululainen Jouko Korhonen, joka on kertonut kyseisestä iskusta IS:lle aiemmin 100 tarinaa sodasta -sarjassa vuona 2017. Hän haavoittui jalkaan taistelussa Suopassalmella, ja aseveljet vetivät hänet ahkiossa omille linjoille kymmenien kilometrien matkan.

Korhonen on ollut tärkeä lähde myös Pekka Turusen tuoreessa kirjassa Operaatio Kaleva – Päämajan kaukopartioiden suurin isku ja sen taustat (Atena).

Kalevaksi nimetty partio koottiin Lieksan Nurmijärvellä, josta se siirrettiin 25. maaliskuuta 1944 Lietmajärvelle. Sieltä osasto siirtyi suomalaisten kenttävartioon ja lähti edelleen hiihtämään kohti vihollisen selustaa. Osasto Kaleva liikkui vihollisen selustassa yhteensä neljä vuorokautta, hiihtomatkaa tuli kaikkiaan noin 160 kilometriä.

Iskujoukkoa johti majuri Into Kuismanen. Mukana oli lukuisilla partiomatkoilla mukana olleita sissejä, muun muassa Mannerheim-ristin ritarit Paavo Suoranta, Heikki Nykänen ja Onni Määttänen.

Lähellä kohdetta osasto jakautui: pääosa suuntasi kohti Suopassalmea ja pienempi osa kohti Suopasvaaraa, jossa tiedustelun havaitsema ilmavalvonta-asema oli.

Osasto Kalevan miehiä tauolla.­

Kun suomalaisten pääjoukon hyökkäys Suopassalmen kylään alkoi, taloja alettiin sytyttää nopeasti tuleen. Neuvostosotilaat heräsivät tilanteeseen vasta, kun suurin osa kylästä roihusi jo ilmiliekeissä iltapimeässä. Vastarinta oli kuitenkin yllättävän kovaa: kylän liepeillä oli korsuissa venäläisiä rajajoukkoja, NKVD:n miehiä. Koirat huomasivat suomalaisten lähestyvät tukikohtaa, eikä yllätys onnistunut.

Keskellä yötä palavan kylän roihutessa metsän reunassa käytiin rajua taistelua. Tässä taistelussa vänrikki Jouko Korhonen haavoittui, samoin alikersantti Martti Tukiainen. Sotamies Vilho Matsisen uskottiin ensin kaatuneen, mutta hän olikin jäänyt taistelussa vangiksi. Vähitellen suomalaiset pääsivät niskan päälle, ja venäläissotilaat vetäytyivät sekasorron keskellä.

Suopassalmi palaa.­

Suopassalmen palo valaisi pimeää maaliskuun yötä, kun suomalaiset lähtivät paluumatkalle.­

Suopasvaaraan yrittänyt pienempi osasto epäonnistui uhkarohkeassa hyökkäysyrityksessä tiukasti kylää puolustaneita Neuvostoliiton rajajoukkoja vastaan. Yllätysmahdollisuus menetettiin, ja kaukopartiomiehet juuttuivat kiivaaseen tulitaisteluun: peräti neljä suomalaista kaatui Suopasvaaran kylässä, mutta ilmavalvonta-asema tuhottiin kasapanoksella. Osasto irtautui, ja se lähti vetäytymään omalle puolelle haavoittunut mukanaan.

Taistelupartio Kalevan iskua syvälle vihollisalueelle on käsitelty myös useissa kirjoissa, mutta vaille selitystä on jäänyt iso kysymys: pääkohteeksi määritelty Jyskyjärvi jäi tuhoamatta, eikä siellä edes käyty. Asiaa ei selitetä esimerkiksi virallisessa partiokertomuksessa. Tähän Pekka Turunen tarjoaa vastauksen uudessa kirjassaan: hän tulkitsee syynä olleen osaston komentajan majuri Into Kuismasen erikoisen haavoittumisen ja sen salailun.

Kun suomalaisten pääjoukko oli lähtenyt pois Suopassalmelta, oli Kuismanen eräällä taukopaikalla purkanut Lahti-pistoolinsa ja alkanut puhdistaa sitä. Hän tempoi jäätynyttä asetta sillä seurauksella, että pistooli vahingossa laukesi ja luoti osui reiteen. Haava oli sentään lievä: lääkintämies sitoi sen, ja Kuismanen pystyi itse hiihtämään.

Turunen kirjoittaa, että Kuismasen haavoittumisella oli Osasto Kalevan toiminnan kannalta keskeinen merkitys. Kaukopartiomiehet suuntasivat aluksi kohti Jyskyjärveä, mutta kääntyivät päällikön haavoittumisen seurauksena kohti omia linjoja. Kirjassa arvellaan, että Kuismanen peitteli nolona pitämäänsä omaa haavoittumista, jonka päällikkyyden luovuttaminen alaiselle olisi paljastanut. On myös mahdollista, että Jyskyjärven kenttävartion arvioitiin olevan valmiudessa, kun Suopassalmella oli jo taisteltu kiivaasti.

Pekka Turunen kertoo, että hänen kirjaan tekemänsä haastattelut johtivat myös eräälle sivupolulle, josta paljastui hyvin vähän tunnettu tapaus myöhemmin varsin tunnetun sotilaan elämästä. Kyse oli hävitysretkelle osallistuneesta luutnantti Heikki Nykäsestä (1920–2011), joka oli nimitetty Mannerheim-ristin ritariksi numero 118 elokuussa 1943 ollessaan 3. Divisioonan kaukopartio-osastossa Uhtualla.

Turunen sai asiakirjoista selville, että Nykänen tuli ensimmäiseen Päämajan kaukopartioonsa maaliskuussa 1944 lähes suoraan vankilasta: hän oli saanut 3. Divisioonan kenttäoikeudessa tammikuussa 1944 tuomion avunannosta käskynalaisen lievään pahoinpitelyyn ja avunannosta pahoinpitelyyn sekä kuolemantuottamukseen. Tuomio oli 1 vuosi 3 kuukautta ja 15 päivää vankeutta, josta Nykänen istui Riihimäellä 38 päivää ennen kuin tasavallan presidentti Risto Ryti armahti hänet anomuksesta.

Tapaus juonsi juurensa kevääseen ja kesään 1943, jolloin 3. Divisioonan kaukopartio-osaston muonavarastossa oli tapahtunut varkauksia. Epäilykset olivat kohdistuneet varastoa hoitaneeseen sotamieheen, joka kuulusteluissa oli kieltänyt syytökset. Tätä seurasi kahteen eri otteeseen väkivaltainen sakinhivutus, jossa sotamieheltä pakotettiin tunnustusta. Sotamiestä oli loppuvaiheessa piesty vitsoilla, ja hän oli lopulta mennyt elottomaksi ja kuollut. Yhteensä 15 miestä tuomittiin kenttäoikeudessa tapauksesta, ja heistä Nykänen sai pisimmän tuomion.

Osasto Kalevan retki jäi aivan omaksi luvukseen kaukopartioiden historiassa. Yhtä isoja partioita ei enää loppusodan aikana käytetty. Pekka Turunen nostaa kirjassaan esiin, että samalla Kalevan operaation onnistumisen ylle jäi häilymään kysymysmerkkejä. Hänen mukaansa iskulla ei saatu heikennettyä Neuvostoliiton partisaanitoimintaa, niin kuin oli suunniteltu, eikä vangin sieppaaminen myöskään onnistunut. Osassa tehtävistä Kaleva kuitenkin onnistui.

Toiminta herätti kuitenkin ihmetystä partiomiehissä itsessäänkin. Jouko Korhonen kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2017 ihmetelleensä, että tuhoamistehtävään käytettiin kaukopartiomiehiä, joiden erikoisalaa oli tiedustelu ja huomaamattomana pysyminen.

Jouko Korhonen kotonaan Oulussa vuonna 2017.­

– Tällaiseen hävitystehtävään ei kannattaisi tiedustelijaa panna. Siihen voisi kouluttaa riuskoja miehiä, jotka menee läpi ja tuhoaa. Ei kannattaisi kaukopartiomiestä laittaa siihen se on hyvän tavaran hukkaamista, Korhonen kertoi IS:lle.

Oma lukunsa osasto Kalevan historiassa on vielä Suopassalmella vangiksi jääneen sotamies Vilho Matsisen tapaus. Pekka Turunen kirjoittaa, että häntä kuulusteltiin ankarasti vangiksi jäämisen jälkeen ja hänelle annettiin lopulta 25 vuoden tuomio Neuvostoliitossa. Sitä seurasi kuljetus vankileiriltä toiselle ja Siperiaan asti. Matsisen paleltuneeseen jalkaan tuli kuolio, ja jalkaa amputoitiin kuolion etenemisen mukaan leireillä ilman puudutus- ja nukutusaineita.

Vilho Matsinen pääsi pois Neuvostoliitosta vasta vuonna 1955 langanlaihaksi laihtuneena. Uupunut kaukopartiomies vietti loppuelämänsä Kaunialan sotavammasairaalassa. Hän kuoli vuonna 1994.