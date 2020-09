Väylävirasto pitää yhtenä mahdollisuutena, että Amorella osui kiveen aivan väylän reunalla.

Autolautta Viking Amorellan haverin Ahvenanmaan Hjulgrundin kapeikossa Apteekkarinväylällä aiheuttanutta kiveä ei väyläviraston olisi pitänyt olla laivan kulkuväylällä.

– Apteekkarinväylä on viistokaikumitattu ja tankoharattu lohkareen kohdalta edellisen kerran kesällä 2009, jolloin on varmistettu väylän syvyys 8,5 metriin, meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä Väylävirastosta sanoo.

Onnettomuustutkintakeskuksen pyynnöstä väylää tutkineet Merivoimien sukeltajat kuitenkin löysivät kiven, johon Amorella on saattanut osua sunnuntaina 20. syyskuuta matkalla Tukholmaan.

Kuuma kysymys on, kummalla puolella väylän reunaa kivi oli onnettomuuden tapahtuessa: väylän turvallisella puolella vai sen ulkopuolella.

– Kivi löytyi väylän reuna-alueelta. On mahdollista, että kivi on liikkunut jostain syystä nykyiselle paikalleen, Kerkelä sanoo.

Autolautan pohjaa repinyt kivi tunnetaan. Se on neljä metriä pitkä, puolestatoista kahteen metriä leveä ja saman verran korkea. Lohkareen kohdalla vettä on matalimmillaan 7,2 metriä. Väylän syvyydeksi on luvattu 8,5 metriä.

Kerkelä nostaa esiin mahdollisuuden on, että laiva on osunut kiveen väylän laidalla ja siirtänyt sen sille paikalle, josta sukeltajat sen myöhemmin löysivät.

– On myös mahdollista, että jäät ovat siirtäneet kiven törmäyspaikalle.

Kivestä kerrotuilla mitoilla arvioituna se on tilavuudeltaan 16 kuution kivi. Graniitin ominaispainolla lohkare painaisi noin 43 tonnia. Siinä rajoilla, pitäisikö se väylällä ollessa räjäyttää vai siirtää isolla ruoppaajalla pois. Vedessä kivi painaa vähemmän kuin maalla nosteeksi kutsutun ilmiön vuoksi.

Meriväylistä vastaavan viraston päällikkö uskoo, että kivi ei ollut laivan väylällä.

– Kun väylällä 2009 tehtiin tarkastusmittauksia lohkaretta ei ollut väylällä, Kerkelä sanoo.

Apteekkarinväylä on onnettomuuspaikalla kohdalla kapea ja se madaltuu nopeasti väylän ulkopuolella. Väylän tuntumassa ei ole vedenalaisia kalliojyrkänteitä, joista kiviä voisi irrota ja vyöryä väylälle.

Onnettomuuspaikalla väylää on ruopattu, mutta sitä ei ole räjäytetty eikä näin aiheutettu kallioon halkeamia.

Ahvenanmaalla esiintyy graniitin erästä muunnelmaa, punertavaa rapakiveä, joka nimensä mukaisesti rapautuu eli moroutuu karkeaksi soraksi. Väylän pohja on moreenilohkareikkoa, jossa korkeussuhteet vaihtelevat.

Kapeassa väylässä ajavat alukset aiheuttavat voimakkaita virtauksia, jotka voisivat teoriassa aiheuttaa väylän reunamilla moreenipenkan sortumista ja lohkareiden siirtymistä vuosikymmenten saatossa. Sellaisesta ei kuitenkaan ole merkkejä.

– Eroosiosta ei ole havaintoa paikalla, Kerkelä sanoo.

Laivan törmääminen on hyvin todennäköisesti rekisteröitynyt laivan tallentavaan VDR (Voyage Data Recorder) -järjestelmään, ilmailutermein ”laivan mustaan laatikkoon”, kuten myös miehistön reagoiminen törmäykseen.

Laivan sijainti törmäyshetkellä pystytään näiden tietojen avulla todennäköisesti selvittämään. Tietoa voidaan verrata paikkaan, mistä sukeltajat paikallistivat kiven. Näin saadaan selvyys oliko laiva vai kivi väärässä paikassa onnettomuuden sattuessa.

Varotoimena Traficom sulki väylän onnettomuuden jälkeen. Näillä näkymin se avataan uudelleen keskiviikkona.