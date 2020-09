”Olemme ehkä jo vähän myöhässä.”

Nuorten kaksikymppisten aikuisten huoleton juhliminen uhkaa nyt pilata kaikkien suomalaisten joulun, pelkää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Korona on lähtenyt viime aikoina leviämään sellaista vauhtia, että altistukset alkavat olla joukkoaltistumisia eikä niitä pystytä enää tehokkaasti jäljittämään.

Lehtosen mukaan Suomi on jo Espanjan tiellä ja sen tien seuraavan mutkan takana odottaa sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrän voimakas kasvu.

– Kyllä minä aika huolestunut olen kieltämättä, Lehtonen sanoo.

Hän suuntaa sanansa erityisesti nuorisolle, vilkasliikkeisille kaksikymppisille.

– Hillitkää biletystä, ettei epidemia ryöpsähdä.

– Perusviestini on, että nuorison, joka sosiaalisella aktiivisuudellaan altistaa itsensä taudille, pitäisi käydä myös testeissä enemmän.

– Juuri tämä kaksikymppisten ryhmä, jossa on selkeästi eniten tartuntoja.

”Bilettäminen” on iso ongelma altistuneiden jäljittämisessä.

– Nuoret eivät usein tunne toisiaan. He eivät tiedä, kuka on ollut missäkin seurueessa. Tiedetään ehkä vain etunimi tai someprofiili. Vaikea se on sitten kaivaa esiin, kuka on kenenkin kanssa iltaa viettänyt.

Lehtonen kertoi sunnuntaina Helsingin Sanomissa, että enää alle 20 prosenttia altistumisista pystytään jäljittämään.

Hän kehottaa nuorisoa – kaksikymppisiä nuoria aikuisia – hakeutumaan herkästi testiin.

– Testauskapasiteettia on massiivisesti kasvatettu ja kasvatetaan, kun olemme vastanneet ministeriön huutoon, Lehtonen sanoo.

Tilaa on.

Lehtosen arvioi sunnuntaina Helsingin Sanomissa ahkerimmin testeissä käyvien kuuluvan ikäluokkiin 30–50 vuotta.

– Nyt olisi tärkeää, että sitä kapasiteettia hyödynnettäisiin juuri siinä ikäryhmässä, joka on kaikkein suurimmassa riskissä levittää tautia.

– Heidän kannattaa testata itseään tiuhaankin, jos tulee mitään oireita tai tietoa koronasta lähipiiristä.

– Ja tuloksia odotellessa pitää muistaa suojaustoimenpiteet, kasvomaski ja leviämistilanteiden välttäminen, Lehtonen lisää.

Lehtonen pelkää, että Suomessa tapahtuu kuten kävi Espanjassa, ja että se alkaa yhtä salakavalasti – tai on jo alkanut.

– Aluksi vain näyttää, että mitään ei tapahdu, sillä sairaalatapaukset tulevat vasta viiveellä, Lehtonen muistuttaa.

Kun tartunnat ovat lähteneet nousuun, menee Lehtosen mukaan vielä nelisen viikkoa ennen kuin sairaalapaikkojen tarve kasvaa.

– Meillä ollaan nyt menty viikko-puolitoista vähän isommilla tartuntaluvuilla, joten todennäköisesti parin-kolmen viikon päästä se alkaa näkyä sairaaloissa.

Näin kävi Espanjassa.

– Siellä tauti levisi nuorisosta perhepiireihin ja sitten vanhempiin ikäryhmiin, joissa kuolleisuus on ihan erilainen.

Siinä vaiheessa Suomikin alkaisi taas elää uudelleen viime kevään kokemuksia ja koettelemuksia.

– Pitää muistaa, ettei tässä ole jouluunkaan kuin pari kuukautta. Jos epidemia riehuu silloin, joulu on pilalla. Ei siinä paljon perhejuhlia järjestetä.

Paitsi huolestunut, Lehtonen on haikea.

– Tämä on mennyt Suomessa niin hyvin, että olisi surullista pilata nyt kaikki sen vuoksi, että ei pidetä varotoimista kiinni.

– Ensin nuoriso tartuttaa toisiaan, sitten se leviää vanhempiin. Tämä on se skenaario, missä menemme ellei kehitystä pystytä katkaisemaan. Analogia Espanjaan.

Lehtonen on pessimistinen. Ongelma on, että koronan ajankohtainen tilannekuva on aina kuva menneisyydestä. Tämä päivä ei ole nykyisyys, vaan jo historiaa.

– Olemme ehkä jo vähän myöhässä. Kaikki tapahtuu viiveellä. Mitä viime viikonloppuna tarttui, tulee näkyviin viikon päästä, joten tartuntoja voi olla jo kaksinkertainen määrä siihen, mitä on raportoitu, Lehtonen pelkää.

– Se on eksponentiaalisen kasvun haaste. Ja sekin kestää aina, ennen kuin torjuntatoimien vaikutukset tulevat näkyviin.