Haavisto kuvailee uutta tietoa Estoniasta tärkeäksi – tutkimus voidaan toteuttaa hautarauhasta huolimatta

Ulkoministeri Pekka Haaviston mukaan uusi havainto ei horjuta aiemman loppuraportin johtopäätöksiä.

Suomi antaa hyväksyntänsä uudelle Estonia-tutkimukselle, ulkoministeri Pekka Haavisto sanoo IS:lle.

– Viro haluaa selvittää reiän synnyn, onko se syntynyt laivan upotessa tai onko meren pohjassa jotakin, joka olisi voinut tämän aukon aiheuttaa. Olemme katsoneet Viron ja Ruotsin kanssa, että hautarauhasta huolimatta tämä on niin tärkeä uusi tieto, että tutkimus voidaan tehdä.

Havainto aukosta tuodaan ilmi Estonia – Mullistava löytö -dokumenttisarjassa. Havainto syntyi, kun monikansallinen kuvausryhmä toteutti Estonian hylyn luona tutkimuksia viime syyskuussa.

Kahta ruotsalaista vastaan on nostettu asian johdosta syyte Ruotsissa. Haavisto tyytyy toteamaan, että uusi tieto on tullut ”tällaisen toiminnan tuloksena, joka on Suomessakin kiellettyä”.

Katkelma dokumenttisarjasta on nähtävissä yllä olevalla videolla. Sarja on nähtävissä kokonaisuudessaan Dplay-palvelussa.

Viron, Suomen ja Ruotsin ulkoministerit korostavat julkilausumassaan, että maat nojautuvat vuonna 1997 julkaistun kansainvälisen tutkintakomission loppuraportin johtopäätöksiin.

– Tämä nyt tullut uusi tieto ei muuta niitä faktoja muun muassa Estonian visiirin vaurioitumisesta, meillä ei ole mitään sellaista, mikä horjuttaisi edellisen raportin johtopäätöksiä, siinä mielessä kysymys ei ole kokonaan uudesta tutkimuksesta, Haavisto sanoo.

Vuoden 1997 loppuraportin mukaan Estonian keulavisiirin lukituslaitteet pettivät aaltojen iskuista aiheutuneen kuormituksen vuoksi. Keulavisiirin lukituslaitteiden olisi pitänyt olla raportin mukaan vahvempia kohtuullisen turvallisuustason saavuttamiseksi.

Estonia upposi Pohjois-Itämerellä aamuyön varhaisina tunteina tasan 26 vuotta sitten 28.9.1994. Laivalla olleista 989 ihmisestä 137 jäi eloon. Suurin osa menehtyneistä oli Ruotsin ja Viron kansalaisia: ruotsalaisia kuoli 501, virolaisia 285, suomalaisia 10.

Haaviston mukaan Estonia-asia on ollut ”erittäin emotionaalinen” erityisesti Virossa ja Ruotsissa.

– Itsekin muistan sen aamun, kun autoradiosta alkoi tulla Estonia-uutisia, ajattelin, että tämä on joku harjoitus. Onhan tämä koko Itämeren merenkulussa ja kansainvälisessä merenkulussa jättiluokan uutinen, että näin suuri lautta katoaa näin nopeasti tutkakuvasta ja vajoaa meren pohjaan, eihän tätä olisi kukaan todeksi uskonut.

Uuden Estonia-tutkimuksen kuluista vastaa Viro. Haavisto ei osaa ottaa kantaa siihen, milloin tutkimuksen tuloksista on jotakin kerrottavaa.

– Viro vastaa tutkimuksista, taloudellista tai teknistä apupyyntöä ei ole tullut.