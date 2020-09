Nuorten mökkiviikonloppu Tahkolla levitti koronaa tehokkaasti – sairastuneita jo 21

Nuorten mökkiviikonloppu levitti koronavirusta tehokkaasti.

Viikonlopputapaamisessa altistuneista 70 henkilöstä 30 prosentilla on todettu koronavirustartunta. Kuvituskuva.­

Nuorten viikonloppukokoontuminen Nilsiän Tahkolla runsas viikko sitten on johtanut 21:een koronavirustartuntaan, ilmoitetaan Kuopion kaupungin verkkosivuilla.

Tartunnan saaneiden määrä on kasvanut mökkiviikonloppuun osallistuneiden ja edelleen sieltä karanteeniin määrättyjen keskuudessa. Tapaamisviikonloppua seuranneena tiistaina viime viikolla havaittiin ensimmäiset kaksi tartuntaa. Seuraavana päivänä tartunnan saaneiden määrä oli kuusi.

Nyt tartunnan saaneiden määrä on 21. Virukselle viikonlopputapaamisessa altistuneista 70 henkilöstä 30 prosentilla on todettu koronavirustartunta.

Altistuneet ja sairastuneet on asetettu karanteeniin. Jatkotartuntoja ei ole toistaiseksi todettu. Kuopiossa on tiedossa yksittäinen tapaus, jonka kontaktin selvittäminen on kesken.

Kuopion kaupunki muistuttaa, että altistuneiden on tärkeää pysytellä karanteenissa. Negatiivinen testitulos karanteeninaikana ei tarkoita sitä, että karanteeni päättyy.