Kaksi iäkästä marjastajaa kateissa Keski-Suomessa

Petäjävedelle on kateissa 83-vuotias nainen ja Kyyjärvellä 65-vuotias mies.

Keski-Suomen Petäjävedellä on Sisä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan kadoksissa 83-vuotias nainen. Häneen on oltu viimeksi yhteydessä lauantaina kello 15, jolloin nainen oli kertonut olevansa marjastamassa ja lähdössä sieltä kotiin päin.

Keski-Suomen Kyyjärvellä puolestaan on kateissa 65-vuotias mies, johon on oltu yhteydessä viimeksi perjantai-iltana. Mies oli tuolloin kertonut aikomuksestaan mennä viikonloppuna puolukkaan.

Nainen on noin 165 senttiä pitkä, laiha, ja hänellä on harmaat hiukset. Päällään hänellä oli siniset verkkarit, ruskea takki ja huivi. Poliisi on keskittänyt etsinnät Kotaperälle.

Mies puolestaan on hieman alle 180 senttiä pitkä, tukeva, ja hänellä on vaaleankeltaiset lyhyet hiukset sekä silmälasit. Häntä koskevat etsinnät on kohdistettu Valkeinen-järven läheisyyteen.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista yleiseen hätänumeroon 112.