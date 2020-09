Viime päivät ovat olleet historiallisen lämpimiä – tästä harvinainen syyslämpö johtuu

Lämmintä ilmaa virtaa maahan Venäjän aroilta, aina Mustaltamereltä asti.

Hyvin ovat pullat uunissa, sanoo syyskuun lopun säästä sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Juha Föhr.

Suomeen on virrannut viime päivinä lämmintä ilmamassaa kaakon suunnasta. Päivälämpötilat ovat nousseet maan etelä- ja itäosissa yli 20 asteen. Sunnuntaina Suomen uusi loppusyksyn lämpöennätys kirjattiin lukemiin 23,5 astetta Kokemäen Tulkkilassa.

Suomi on jäänyt kahden rintaman väliin.

Länsirintamalla Pohjois-Afrikasta aina Grönlantiin ja Barentsinmerelle on ollut sateista ja viileää, kun taas Venäjän aroilla on nautittu lämpimästä säästä.

Suomi on saanut osansa korkeapaineesta, joka on pitänyt vallassaan Mustanmeren ja Itämeren välistä laajaa aluetta.

Lämmin tuulahdus jatkuu alkuviikon.

Föhr ennustaa, että lämmintä ilmaa tulee kaakosta, mutta ilma ei ole enää niin lämmintä kuin viikonloppuna.

Kaakon suunnalta alkaa tulla lämmön lisäksi pilviä ja sateita.

– Viron kaakkoisosassa on jo havaittavissa sateita. Sateet ovat meistä sellaisen matkan päässä.

Sunnuntaina Suomessa koettiin suuria alueellisia lämpötilojen vaihteluja. Kauhajoella mitattiin 21,6, Seinäjoella 16,5 ja Vaasassa 13 astetta.

Erot johtuvat Föhrin mukaan siitä, että osa paikkakunnista joutuu olemaan pilvisessä ja jopa sateisessa säässä.

– Aurinko ei silloin paikkakunnalla vaikuta, vaikka olisi lämmin ilmamassa. Tämän voi sanoa nimimerkillä luonnontieteitä opiskellut.

Lämpötila on nyt herkkä pilvisyydelle. Lämpöasteet putoavat helposti tähän aikaan vuodesta, jos pilvet peittävät taivaan.

Auringon säteily ei ole enää voimakasta. Se hiipuu päivä päivältä.

– Jos keskikesä on juhannuksen paikkeilla, tällä hetkellä on vähän yli kolme kuukautta juhannuksesta syksyyn päin. Sama säteilymäärä meillä on kuin jos menee juhannuksesta saman ajan taaksepäin.

Päivälämpötilan nostamiseen on käytettävissä samanlainen säteilymäärä kuin maaliskuun loppupuolella.

Pilvisyys ja sateisuus alkavat lisääntyä tiistaina. Föhr ennustaa, että Etelä- ja Itä-Suomessa on jo laajalti pilvistä.

– Paikka paikoin alkaa vettäkin tippua. Vähän näkyvämpiä sateita on odotettavissa Lounais-Suomeen jo keskiviikkoaamuksi turkulaisten riemuksi.