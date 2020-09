Mies ilmoitti lähtevänsä puolukkaan ja katosi Kyyjärvellä – poliisi julkaisi tuntomerkit

Kadonnutta miestä on etsitty maastosta.

Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo, että Kyyjärvellä on kateissa 65-vuotias mies. Kateissa olevaan mieheen oltiin viimeksi yhteydessä perjantai-iltana 25. syyskuuta. Tuolloin mies oli kertonut aikovansa lähteä viikonloppuna puolukkametsälle. Sittemmin mieheen ei ole saatu yhteyttä.

Tapauksen ratkaisemiseksi Sisä-Suomen poliisilaitos on julkaissut kadonneen tuntomerkit: Mies on pituudeltaan hieman alle 180-senttinen ja ruumiinrakenteeltaan tukeva. Hänellä on silmälasit ja vaaleankeltaiset lyhyet hiukset.

Poliisi on keskittänyt etsinnät Valkeinen-järven läheisyyteen.

Etsintöihin on osallistunut poliisin koirapartio, RPAS (Drone) ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa. Etsinnät lopetettiin maanantain vastaisena yönä kello puoli neljän aikaan ja niitä pyritään jatkamaan jälleen tiistaiaamuna.