Otkes: Viking Amorellan väylältä löytynyt sinne kuulumatonta materiaalia – yhteyttä onnettomuuteen selvitetään

Onnettomuustutkintakeskus on tehnyt löydön Viking Amorellan onnettomuusväylältä.

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi kertoo Ilta-Sanomille, että Viking Amorellan reitiltä on löytynyt sinne kuulumatonta materiaalia. Materiaali löytyi väylältä, jota Amorella ajoi jouduttuaan pohjakosketukseen, Nurmi kertoo.

– Väylän kuvantamisen yhteydessä on löydetty, sanotaan sillä tavalla, että sellaista, mikä ei sinne kuulu. Miten se on sinne joutunut, täytyy vielä tarkastella. Oleellista on se, että tästä on nyt annettu tieto Väylävirastolle ja VT-keskukselle, jotka vastaavat väylän turvallisuudesta. He saavat ratkaista, edellyttääkö tämä toimenpiteitä, Nurmi sanoo.

Nurmi kertoo, että kyseessä on jonkinlainen luonnonmateriaali, eikä siihen ainakaan alustavasti näytä liittyvän ihmisen toimintaa.

Amorellan onnettomuuden tutkinta jatkuu Nurmen mukaan korjaustelakalla ja lisäksi Otkes arvioi sitä, onko nyt löytyneellä materiaalilla yhteys onnettomuuteen.

– Onko se syntynyt karilleajon seurauksena vai onko sillä jokin muu rooli. Sitä on liian aikaista sanoa. Tämä oli nimenomaan pohjakosketusalueella.

Viking Amorella ajoi karille sunnuntaina 20. syyskuuta puolenpäivän jälkeen Julgrundilla Ahvenanmaan saaristossa, mikä jälkeen se ajettiin pian Järsön rantaan uppoamisen estämiseksi.

Laiva oli tämän jälkeen keulastaan kiinni pohjassa saaren edustan matalikolla.

Aluksella oli karilleajon sattuessa noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Matkustajat kuljetettiin vielä saman päivän aikana Maarianhaminaan.