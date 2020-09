Näin tutkijoiden läpimurto auttaa koronan vakavan tautimuodon hoidossa – ”Osataan puuttua oikea-aikaisesti”

Suomalainen huippulääkäri Mikko Seppänen oli mukana tutkimusryhmässä, joka selvitti koronaviruksen vakavan tautimuodon syntymekanismeja.

23. syyskuuta julkistetun tutkimuksen tulokset levisivät muutamassa päivässä kulovalkean tavoin läpi maailman median.

– Tutkimus on huomioitu valtaosassa maailman isoja sanomalehtiä. Ensimmäisen taisi olla The Guardianissa, mutta sen jälkeen iso osa mm. USA:n, Britannian ja Intian suurimmista päivälehdistä on kirjoittanut siitä. Ne jotka ovat tutkimusta vetäneet, ovat julkisuuden ehdottomasti ansainneet, tutkimusryhmän suomalaisjäsen Seppänen painotti.

Kaksi läpimurtotutkimusta selitti noin joka seitsemännen potilaan syyn sairastua koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavaan muotoon.

Toisessa tutkimuksessa selvisi, että 3,5 prosentilla vaikeasti sairastuminen johtui geenivirheestä, joka johti synnynnäiseen immuunivajeeseen tai immuniteettihäiriöön. Toisessa kävi ilmi, että vaikeasti sairastuneista 10,5 prosentilla oli interferonivasta-aineita jo ennen sairastumistaan.

HUSin osastonylilääkäri Mikko Seppänen oli mukana koronan vaikean tautimuodon syntymekanismin läpimurtotutkimuksessa.­

Terveinä säilyneistä vain muutamilta löydettiin interferonivasta-aineita ja lieväoireisen sairauden läpikäyneiltä ei keneltäkään.

– Tutkimus totesi selvän syy-seuraussuhteen. Se on osoitettu erittäin vahvasti. En ole ennen lukenut tutkimuksesta, jonka tulokset ovat näin vahvat. Olisiko jopa niin, että juuri tämä olisi se vakavan covidin perussyy isommassakin osassa kuin 14 prosentissa tapauksista, Seppänen arvuutteli.

Seppänen sanoo, että tutkimustulokset eivät jää vain liirumlaarumiksi kansien väliin. Niistä on konkreettista hyötyä koronaviruksen vakavan tautimuodon tunnistamisessa ja myös hoidossa.

– Tämä on vähän sama kuin pallopeleissä, eli vastustajasta täytyy tietää vahvuudet ja heikkoudet ja mitä keinoja se käyttää. On kyseessä sitten mikä taudinaiheuttaja tahansa, niin jotta se pystyy aiheuttamaan taudin, niin sen pitää pystyä puijaamaan elimistön puolustusjärjestelmää, Seppänen kuvaa.

Seppänen sanoo, että tutkimustulokset antavat toivoa siitä, että nyt kun on löydetty koronaviruksen vakavan tautimuodon syntymekanismeja, niin sairauteen osataan puuttua juuri oikea-aikaisesti, jotta taudista ei tulisikaan niin vaikea.

Seppänen sanoo, että covid-19-infektiotauti on sen takia niin hankala, että maailmassa ei ole väestönosaa, jolla olisi tautia vastaan immuniteetti.

– Paras ase olisi pikaisesti markkinoille tuleva tehokas rokote. Jos siihen ei päästä, niin sitten pitää tietää vihollisesta, miksi juuri tämä virus on niin paha ja miten tuetaan puolustusjärjestelmää oikealla tavalla ja osataan puuttua oikea-aikaisesti, Seppänen painottaa.

Koronapotilaan tehohoitoa Espoossa Jorvin sairaalassa viime huhtikuussa.­

Normaalisti elimistö reagoi interferonituotannolla ensimmäisenä, kun virus tulee elimistöön. Interferonit saavat muun puolustusjärjestelmän valppaaksi.

Seppäsen mukaan interferonivasta-aineet ikään kuin lamauttavat sen osan puolustusjärjestelmästä, jonka pitäisi tehdä se ensimmäinen hälytys, jotta elimistö alkaisi taistella virusta vastaan.

– Vasta-aineet ovat ikään kuin desantteja, jotka ”kolkkaavat” interferonit. Jos se, jonka pitäisi tehdä hälytys eteenpäin, on kolkattu, niin silloin menee aika huonosti. Interferonivasta-aineiden takia virus saa rellestää elimistössä aika kauan vapaasti, Seppänen kuvaa.

Interferonivasta-aineet saavat elimistössä aikaan sen, että puolustusjärjestelmä menee sekaisin ja tulee autoimmuunireaktio, eli vasta-aineet alkavat hyökätä kehon omaa puolustusjärjestelmää vastaan.

Seppänen kuvaa tilannetta samanlaiseksi kuin jos sotatilanteessa panssariprikaati räjäyttäisi omat lentokentät ja pommittaisi oman etulinjan tuusannuuskaksi: silloin vihollisen on helppo marssia kuin kutsuttuna hyökkäämään maahan.

Se, kenelle ja miksi interferonivasta-aineita muodostuu, on lääketieteelle yhä täysi mysteeri.

Tutkijaryhmässä oli Seppäsen mukaan riittävästi potilaita, joilta oli otettu verinäytteitä ennen koronaviruksen vaikean tautimuodon puhkeamista.

– Voitiin osoittaa, että heillä oli isoja määriä interferonivasta-aineita jo valmiiksi ennen sairastumista.

Erityisen kiinnostava havainto oli, että yli 95 prosenttia interferonivasta-aineita tuottaneista potilaista oli miehiä ja 65 prosenttia yli kuusikymppisiä. Se selittää, miksi koronaviruksen aiheuttava vakava tautimuoto hyökkää nimenomaan vanhuksia ja miehiä vastaan.

Tilanne oli tutkijoille hämmentävä, sillä sellaisia autoimmuunisairauksia on aivan mitätön määrä, jonka sairastavista enemmistö on miehiä. Nyt oli ja reilusti.

– Koronaviruksen yhteydessä tämä liittyy jotenkin miessukupuoleen – siihen, että on vain yksi x-kromosomi. Meillä osui tutkimusryhmään yksi naispotilas, jolla vain toinen x-kromosomeista toimi, ja hänellekin tuli vasta-aineita.

– Mutta mitä kautta ja millä ihmeen mekanismilla interferonivasta-aineita elimistöön tulee? Se on vielä täysin mysteeri, Seppänen sanoo.

Esimerkiksi nivelreuma on autoimmuunisairaus, jota on paljon useammin naisilla kuin miehillä. Jos interferonivasta-aineiden syntymekanismi saadaan selvitettyä, reumastakin voi tulla parannettava sairaus.­

Kun lääketiede aikanaan ratkaisee interferonivasta-aineiden syntyarvoituksen, samalla todennäköisesti löytyy ratkaisun avain lähes kaikkiin parantumattomiin autoimmuunisairauksiin kuten esimerkiksi nivelreumaan, tyypin 1 diabetekseen, kilpirauhasen autoimmuunitulehdukseen tai lisämunuaisen vajaatoimintaan.