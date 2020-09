HS: Kipu isovarpaassa vei Jari Tervon lääkäriin – vaimon ja pojan lautasilta napsitut tähteet olivat virhe

Kipu isovarpaassa vei kirjailija Jari Tervon lääkärille. Diagnoosi ei ollut yllätys.

Kirjailija Jari Tervolla on kihti.

61-vuotias Tervo kertoo asiasta Helsingin Sanomien kolumnissaan 27.9.

Kihti on elintasosairaus, joka saa alkunsa, kun uraatin, eli virtsahapon pitoisuus veressä nousee. Virtsahappo kiteytyy niveliin neulamaisiksi kiteiksi, jotka aiheuttavat kivuliaan tulehdusreaktion.

Kihti on yleisempää miehillä kuin naisilla. Tavallisin sairastumisikä on noin 60 vuotta.

Jari Tervo kertoo HS:n kolumnissa luulleensa aikaisemmin, että kihtiin sairastuvat 1700-luvun englantilaiset jaarlit, joiden kasvoja kattaa syvä puna ja viiltävät pulisongit.­

Jari Tervo havahtui HS:n kolumnin mukaan oireisiin, kun hänen jalkateräänsä alkoi särkeä. Kipu yltyi, ja paikantui isovarpaan tyviniveleen.

Seuraavana aamuna lääkäri vahvisti sen, jonka Tervo jo tiesi: se oli kihti.

Yleisesti tiedetään, että kova äkillinen kipu jalassa voi olla merkki kihdistä. Usein kihtikohtaus menee ohi muutamassa päivässä.

Jari Tervo kirjoittaa kolumnissa, että lääkäri kirjoitti hänelle pillerireseptin. Samalla hän kertoi kolmantena päivänä jo helpottavan. Näin myös tapahtui.

Elämäntapojen muuttaminen on kihdin ehkäisyssä oleellista. Ylipaino on yksi riskitekijä, mutta kihtiä voi olla normaalipainoisellakin.

Kihtiä potevia neuvotaan välttämään muun muassa alkoholia, äyriäisiä, pikkukaloja ja kalannahkoja ja punaista lihaa.

Kun Jari Tervo luki kihtiruokalistan kieltokohtia, hän tajusi syöneensä juuri sellaista ruokaa, mistä saa kihdin.­

HS:n kolumnissa Jari Tervo kirjoittaa, että kihti on hänen kohdallaan epäreilua.

Tänä vuonna hän on vähentänyt alkoholia, ja riekkuminen on jäänyt elämässä vähemmälle. Paljon kalaa syönyt kirjailija on elänyt terveellisesti.

Kihtilistan kieltokohtaa lukiessa Tervon silmät vähän pullistuivat. Siinä luki, että kalannahkan syöminen on kielletty, hän kertoo Helsingin Sanomissa.

Hänellä on ollut tapana napsia kotona vaimonsa Katin ja poikansa Kallen lautasilta hylätyt kalannahat. Kihtiä potevan tulee välttää puriinia. Sitä kalannahassa on paljon.

”Näin olen tehnyt parikymmentä vuotta. Nahkaan tiivistyy kalan maku. Usein niihin jää myös iso osa mausteista”, Jari Tervo kirjoittaa Helsingin Sanomissa.

Tästä lähtien Tervo aikoo olla ravintolassa se nurkkapöydän tyyppi, joka syö suuria kaloja ja juo valkoviiniä, hän päättää kolumninsa.

Lähes 20 romaania ja viisi runokirjaa kirjoittanut Jari Tervo on yksi Suomen tunnetuimpia kirjailijoita. Yleisradion Uutisvuoto-ohjelmasta tuttu kapteeni tunnetaan myös kalaruokien puolestapuhujana.

– En ymmärrä, miksi ostaa lenkkimakkaraa, kun voi ostaa savustetun ahvenen. Se on paljon parempaa, Jari Tervo kertoi Ilta-Sanoissa vuonna 2013.

Jari Tervo harrastaa muun muassa kuntopyörän polkemista.­

Tuolloin Tervo kertoi, että käy enää kerran kuukaudessa kapakassa, mutta silti hänen persoonaansa yhdistetään aina alkoholi.

– Minua pidetään edelleen vanhasta muistista boheemina. Kyllä Suomessa on helvetin vähissä boheemit, jos 54-vuotias, kuntoileva perheenisä on boheemi! Jari Tervo sanoi vuonna 2013 Ilta-Sanomissa.

Hän kertoi myös uintiharrastuksestaan ja kuntopyöräilystä. Tervo polki kotona kuntopyörää lähes joka päivä tunnin.

– Olen huomannut, että ihminen on paremmassa kunnossa paremmalla tuulella ja saattaa jopa elää pidempään. Haluan nähdä Kallen aikamiehenä. Siksi olisi typerää omaehtoisesti hankkia tauteja, joihin kuukahtaa, Jari Tervo kitetytti Ilta-Sanomissa vuonna 2013.