Koronavirus on tappanut nyt miljoona ihmistä – tämä kuolleista tiedetään

IS laski tiedossa olevista koronan uhreista tilastoja. Numeroista selvisi kolme asiaa.

Worldometersin tilaston mukaan miljoonan kuolleen raja meni rikki sunnuntai-iltana.

Tammikuun yhdeksäs päivä 2020 se alkoi. Kiinan Wuhanissa 61-vuotias mies kuoli uuden koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Sen jälkeen korona on ollut tätä:

Siis reilut yhdeksän kuukautta myöhemmin maailma on nähnyt yhden historiansa nopeimmin levinneistä pandemioista.

Mutta mitä kuolleista oikeasti tiedetään? Eri maiden terveysviranomaiset julkaisevat kuolleista tietoja vaihtelevasti, eikä kootusti tilastoja ole vielä kukaan ehtinyt laajasti tutkia.

IS laski tiedossa olevista tautiin menehtyneistä tilastoja. Numeroista selvisi kolme asiaa.

Uusi koronavirus on kohtalokas erityisesti iäkkäille ja jostain muusta perussairaudesta kärsiville.

Lisäksi miehillä taudin vakava muoto on huomattavasti naisia yleisempi.

Ikäjakauma on voimakkaasti maasta riippuvainen – kehittyvissä maissa ikäihmisten osuus on huomattavasti pienempi kuin vaikka keskieurooppalaisissa maissa, joten niissä myös kuolleiden keski-ikä on alhaisempi.

Mutta korkea se on kaikkialla. IS:n kokoamista tiedoista selviää, että maailmalla kolme neljästä kuolleesta on ollut 75 vuotta täyttänyt.

Monien maiden tilastoissa koronan lisäksi jokin muu perussairaus oli ainakin 70 prosentilla kuolleista.

Länsimaissa prosentti oli huomattavasti tätäkin suurempi. Yleisimpiä sairauksia olivat sydän- ja verisuonitauti, krooninen hengitystiesairaus tai diabetes. Myös moni yleiskuntoa laskeva muu sairaus, lihavuus ja korkea verenpaine olivat kuolleilla hyvin yleisiä.