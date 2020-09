Tässä ovat historiallisen kuuman sääpäivän lämpötilat: Kokemäki ykkönen, Rauma pysyi täpärästi takana – intiaanikesästä ei silti ole kyse

Rauman loppukiri ei aivan riittänyt, kiristi kymmenyksen viimeisen tunnin aikana.

Historiallisen kuuma sääpäivä on ohi.

Suomen uusi loppusyksyn lämpöennätys on 23,5 astetta, ja se mitattiin kello 16 aikoihin Kokemäen Tulkkilassa, avaran pellon keskellä.

Rauman Pyynpään tulokseksi jäi 23,3 astetta.

Pyynpää sijaitsee puistoaukiolla, mikä saattoi vaikuttaa suoritukseen.

Varmasti Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Juha Tuomola ei osaa asiaan ottaa kantaa, koska ei tunne riittävän hyvin säällisiä mikro-olosuhteita asemilla.

Järjestys oli sama jo kello 15.15 aikoihin, mutta Rauma onnistui viimeisen tunnin aikana kaventamaan eron kahteen kymmenykseen.

Kello 15.15 Kokemäki oli 23,4 asteessa, Rauma 23,1 asteessa.

Uusi lämpöennätys syntyi jo kello 14.10, jolloin Kokemäen Tulkkilan mittari näytti lukemaa 23,2 astetta.

Kokemäki myös puolusti ennätystä, sillä siellä mitattiin eilen eli lauantaina 22,9 astetta, joka silloin korkein Suomessa mittaushistorian aikana näin myöhään syksyllä mitattu lämpötila.

Kolmas ja neljäs sija menivät tänään Porille, jossa rautatieaseman mittari näytti 23,2 astetta ja lentoaseman mittari 23,1 astetta.

Yli 22 asteen tuloksen tekivät myös seuraavat mittausasemat: Turku, Kaarina, Salo, Kemiönsaari ja Kankaanpää.

Ne olivat kaikki hyvin edustettuina myös lauantain tulosluettelossa.

Syynä on Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologi Jari Tuovisen mukaan lämmin itävirtaus, joka on jatkunut jo neljän päivän ajan.

Itävirtauksella korkeimmat lämpötilat mitataan läntisessä Suomessa, koska ilmahiukkaset ehtivät lämmetä maan päällä matkalla idästä ja Suomenlahdelta länteen, kunnes ne kohtaavat jälleen meren ja jäähtyvät uudelleen.

Koska Rauma sijaitsee lännempänä kuin Kokemäki, meteorologi Tuovinen arveli, että olisi saattanut vielä kalkkiviivoilla ohittaa Kokemäen.

Näin ei kuitenkaan enää käynyt, hyvästä loppukiristä huolimatta.

Vaikka nyt on poikkeuksellisen lämmintä, kysymys ei ole niin sanotusta intiaanikesästä.

– Tässä ei ollut välissä mitään kylmää breikkiä, vaan terminen kesä jatkui, Tuovinen sanoo.

– Jos tällaiset syksyt jatkuvat, jatkossa pitää varmasti miettiä intiaanikesän määritelmä uudelleen.

Eri asia on, miten korrektia on puhua intiaanikesästä ylipäätään.

Tuovinen ei ota siihen kantaa.

Pohjois-Amerikassa eräät urheilujoukkueet ovat äskettäin luopuneet intiaanitunnuksista.

– Västra Frölundalla taitaa vielä olla intiaanitunnus, Tuovinen muistelee tilannetta lahden takana Ruotsissa.

Joukkue tunnetaan myös nimellä Frölunda Indians.

Se ilmoitti muutama viikko sitten luopuvansa logosta ja nimestä alkavan kauden jälkeen.

Läntisessä Euroopassa on ollut viime päivät viileää ja matalapaineista säätä. Lämpö on kiertynyt Suomeen kaakosta, ja Venäjällä on korkeapaine.

”Suomalaislämmöistä” on nautittu myös Baltiassa, kun taas läntisessä ja keskisessä Euroopassa on ollut tuskin 15 astetta, eikä Italiakaan ole pystynyt päihittämään sisukasta pohjoista lämpötasavaltaa, hyvä jos rinnalle tulemaan.