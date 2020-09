Merkit troposfäärissä lupaavat lämmön jatkuvan – harvinaisen ihanaa syyssäätä luvassa vielä jopa kaksi viikkoa

On mahdollista, että lauantaina Kokemäellä mitattu ennätyslämpö 22,9 astetta menee jossain päin maata rikki.

Syyskuun viimeisestä sunnuntaista on luvassa tulla ennätyslämmin. Päiväkohtainen ennätys meni rikki lauantaina Satakunnassa Kokemäen Tulkkilassa, missä mitattiin syyskuun lopulle varsin kesäiset lukemat 22,9 astetta.

– Se on syyskuun 26. päivän päiväkohtainen ennätys siitä asti, minne digitoidut tilastot yltävät eli vuoteen 1959 asti, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Petteri Pyykkö sanoo.

Likelle 23 astetta päästiin myös Turun lentoasemalla, missä lämpötila kohosi 22,7 asteeseen.

– Tänään päästään vielä samoihin lukemiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa, mutta ensi viikon alussa sää hieman viilenee, Pyykkö ennustaa.

Ei tosin paljon, sillä suuri kuva maan pinnalta aina troposfääriin noin kymmeneen kilometriin on Suomen syksylle otollinen. Lapissakin on ollut tavanomaista lämpimämpää, vaikka siellä on saatu pieniä sateita.

Tilanne on tämä: matalapaine on jämähtänyt tiukasti Keski-Eurooppaan ja korkeapaine puolestaan istuu Ural-vuoriston juurella. Kaiken yläpuolella troposfäärissä kiemurteleva suihkuvirtaus on hakenut paikkansa niin, että Suomi jää sen lämpimälle puolelle.

– Lämmintä ilmaa virtaa yhä Etelä-Venäjän aroilta ja Ukrainasta Suomeen Baltian itäpuolelta Suomeen.

Suursäätila on jatkunut tällaisena jo viikon verran, ja se on pitänyt lämpötilat varsinkin Etelä-Suomessa viisi, jopa seitsemän astetta ajankohdan pitkäaikaisia keskiarvoja korkeammalla.

Kyse ei ole harvinaisesta, vaan poikkeuksellisesta lämmöstä syyskuun viimeiselle viikonlopulle.

– Harvinainen tarkoittaa kerran kymmenessä vuodessa toistuvaa sääilmiötä, mutta poikkeuksellinen tapahtuu kerran kolmessakymmenessä vuodessa, Pyykkö selventää sääkäsitteet.

Ja päivälämpötilojen nousu yli 23 asteen tuntumaan syyskuun lopulla on poikkeuksellista, sillä sitä ei ole jäänyt kirjoihin ainakaan vuoden 1959 jälkeen.

– Syyskuun lämpöennätys on mitattu Raumalla 6. syyskuuta 1968, mutta se on mitattu niin alkukuusta, että auringon vaikutus on tuolloin vielä merkittävä.

Nytkin aurinko vielä vaikuttaa, mutta ei enää niin paljon. Vaikka aurinko päivä päivältä lämmittää vähemmän, näyttää sää pysyvän ajankohtaan nähden varsin lämpimänä. Painejakaumat ovat nyt sellaiset Euroopassa.

– Pitkän ajan ennusteet tukevat signaalia, joiden perusteella seuraavat kaksi viikkoa meillä jatkuu keskimääräistä lämpimämpi sää.

Meteorologit eivät kovin mielellään puhu säästä viikkoa kauemmaksi, painejakauman eli Keski-Euroopan matalapaineen ja Venäjän korkeapaineen pysyvyys viittaa siihen, että säätyypissä ei nähdä voimakkaita muutoksia lähiviikkoina.

– Lokakuun toisella viikolla lounaasta saatetaan saada sadetta. Etelä-Lappiin voi jo aikaisemmin virrata lämmintä ja kosteaa ilmaa. Keskimääräistä lämpimämpi sää jatkuu Lapissakin pitkälle ensi viikon loppuun.

Ihan rannikoilla, kuten vaikka Helsingissä ei päästä sisämaan lukemiin, siitä pitää huolen jo viilentynyt meri. Meriveden lämpötila Helsingin edustalla vaihtelee nyt 11-13 asteen välillä mittauspaikasta riippuen.

Esimerkiksi lauantaina Helsingin Kaisaniemessä mitattiin vain 16,5 astetta, mutta muutamakymmenen kilometriä pohjoisemmassa 20 asteen raja rikkoutui.