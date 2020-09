Vieras sytytti keittiön verhot ja matot palamaan Ranualla – naapuri repi palavat tekstiilit ulos

Poliisi tutkii asiaa tuhotyönä. Sytyttäjäksi epäilty ihminen otettiin kiinni pian tapahtuneen jälkeen.

Ranuan Salmitiellä illanvietto päättyi lauantaina vaaratilanteeseen, kun yksi asunnossa olleista vieraista sytytti keittiön verhot ja matot palamaan ja poistui asunnosta toisen vieraan kanssa, Lapin poliisi kertoo.

Rakennus on kaksikerroksinen puutalo, jossa on neljä asuntoa. Yksi naapureista haistoi asunnosta tulleen savun ja sai revittyä palavat verhot ja matot ulos. Asunnossa oli tuolloin sisällä kaksi ihmistä, mutta he selvisivät säikähdyksellä, eikä palonalusta syntynyt suuriakaan vahinkoja. Palokunta on tuulettanut tiloja.

Rikoskomisario Tuomo Seikkula kertoo, että illanvietossa oli ollut ainakin neljä mutta alle kymmenen ihmistä, ja tarkkaa määrää selvitetään vielä. Nuorimmatkin paikallaolijoista olivat tiettävästi yli 30-vuotiaita.

Poliisi tavoitti lähistöltä sytyttäjäksi epäillyn henkilön. Hänet otettiin kiinni tuhotyöstä epäiltynä.

Seikkulan mukaan tuhotyö on rikosnimikkeenä sellainen, että se viittaa nimenomaan materian vahingoittamiseen. Hän arvioi, että keittiön tekstiilit eivät ehtineet syttyä kovinkaan voimakkaasti, koska naapuri pystyi niitä vielä käsittelemään.

– Tutkinnan aikana selviää, onko syytä epäillä, että tässä olisi haluttu ihmisiäkin vahingoittaa jollain lailla. Juttu on alkuvaiheessa, eikä vielä tiedetä, mikä kaikki asiassa on taustalla. Niitä ei voisi vielä tässä vaiheessa kommentoidakaan, hän sanoo.