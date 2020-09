HUSin huippulääkäri hehkuttaa läpimurtoa: koronan vakavan sairauden mekanismi selvisi – ”Selittää, miksi tauti hyökkää vanhuksia ja miehiä vastaan”

HUSin huippulääkäri Mikko Seppänen oli mukana läpimurtotutkimuksessa: ”Upea suoritus”

HUSin osastonylilääkärin Mikko Seppäsen kelpasi hymyillä perjantai-iltana metsäretkellä.

Takana on puoli vuotta kestänyt kova tutkimustyö, joka kuitenkin palkitsi: nyt saatiin ymmärrys koronaviruksen vakavan sairastumisen syntymekanismeista kahdessa eri tutkimuksessa.

– Kuusi kuukautta tutkittiin, ja päästiin tällaiseen kiinni. Upea suoritus! Seppänen hehkutti Ilta-Sanomille iltanuotion äärellä.

Yhdessä kaksi läpimurtotutkimusta selitti noin joka seitsemännen potilaan syyn sairastua koronaviruksen aiheuttaman taudin vakavaan muotoon.

Peruslähtökohta tutkimukseen oli se, että kun virus tulee elimistöön, niin ensimmäinen elimistössä tapahtuva asia on interferonituotannon käynnistyminen. Interferonituotannolla elimistö reagoi siihen, että virusta on.

Tutkijaryhmä keskittyi tutkimaan 13:a noin 300 mahdollisesta interferonivastetta säätelevästä geenistä.

– Jokainen vaikeasti sairastuneelta löytynyt variantti tutkittiin systemaattisesti ja toiminnallisesti. Kävi ilmi, että tietyn geenin tietty muutos aiheutti toiminnan puuttumisen, Seppänen sanoo.

Tutkimuksessa selvisi, että 3,5 prosentilla vaikeasti sairastuminen johtui yhden geenin häiriöstä, joka johti synnynnäiseen immunivajeeseen tai immuniteettihäiriöön.

– Paljon puhutaan vanhuuden, ylipainon, keuhkojen ynnä muiden tekijöiden vaikutuksesta. Jos mukana on yhden geenin häiriö, se aiheuttaa selvän riskitekijän, Seppänen kertasi.

Interferonitutkimus johti tutkijaryhmän myös toisen mekanismin jäljille. Kävi ilmi, että vaikeasti sairastuneista 10,5 prosentilla oli interferonivasta-aineita jo ennen sairastumistaan. Etenkin alfa- ja omegainterferonivasta-aineet osoittautuivat elimistölle hankaliksi.

Terveinä säilyneistä vain muutamilta löydettiin interferonivasta-aineita ja lieväoireisen sairauden läpikäyneiltä ei keneltäkään.

Interferonivasta-aineet saavat aikaan sen, että elimistön oma puolustusjärjestelmä menee sekaisin, ja aiheuttavat autoimmuunireaktion, eli vasta-aineet alkavat hyökätä kehon omaa puolustusjärjestelmää vastaan.

Seppänen kuvaa, että kehossa tapahtuu silloin juuri päinvastainen kuin pitäisi: kun tavallisesti sairaus vahvistaa puolustusjärjestelmän heräämistä, mutta interferonivasta-aineiden vaikutuksesta puolustusjärjestelmä kääntyy kehoa vastaan ja vahvistaa sairauden heräämistä.

Iäkkäillä ja miehillä on selvästi suurempi riski altistua koronaviruksen vakavaan tautimuotoon, koska heillä interferonivasta-ainearvot ovat korkeammat.­

Erityisen kiinnostava havainto oli, että yli 95 prosenttia interferonivasta-aineita tuottaneista potilaista oli miehiä ja 65 prosenttia yli kuusikymppisiä.

– Se selittää, miksi koronaviruksen aiheuttama tauti hyökkää nimenomaan vanhuksia ja miehiä vastaan.

– Autoimmuunisairauksia, esimerkiksi reumaa, on yleensä paljon enemmän naisilla. Interferonivasta-aineiden tuotanto näyttää liittyvän miessukupuoleen. Minkään muun viruksen osalta ei ole tällaista havaittu.

Seppäsen mukaan iso kysymys on, minkä takia interferonivasta-aineet ovat keskittyneet juuri miehiin.

– Minkä takia miehet ovat alttiita sille, että he tuottavat interferonivasta-aineita?

Tutkimustulokset auttavat löytämään ja kehittämään uusia hoitomuotoja tautia vastaan ja hylkäämään vanhoja.

– Aiemmin pidettiin esimerkiksi koronaviruksesta toipuneen veriplasman antamista sairastuneelle hyvänä hoitomuotona ja hyvänä ajatuksena. Oletettiin, että plasmassa on tuoreita vasta-aineita, mutta mitä jos siinä onkin interferonivasta-aineita. Vahvistaako se silloin taistelua tautia vastaan vai heikentääkö? Jos minulta kysyttäisiin, ottaisinko plasmahoitoa, niin en ottaisi, Seppänen painottaa.

– Todennäköisesti SARS-CoV-2 on niin vaarallinen, koska siltä puolustautuminen on poikkeuksellisen riippuvaista toimivasta interferonivasteesta. On tärkeää, että varhainen interferonivaste toimii. Koronavirus poikkeaa kaikista aikaisemmin tunnetuista viruksista siinä, että se väistää interferonipuolustusta. Sen takia juuri tämä virus on niin kova paikka ihmisen puolustukselle, Seppänen kuvaa.