Espoolainen Tuomas Uutela toteaa avoimesti Ilta-Sanomille, ettei hän noudata hallituksen karanteenivaatimuksia.

Ilmastonmuutos ja koronaviruspandemia kuumentavat kansalaiskeskustelua vapaa-ajan lentomatkailusta, mutta kahden suomalaismiehen parivaljakko kertoo tukevansa harrastuksellaan talousahdinkoon ajautunutta alaa.

Ilkka Mannikainen, 46, ja Tuomas Uutela, 31, edustavat himolentäjiä, joiden matkakokemuksissa retkeily ilmateitse muodostaa keskeisen osan. Viiteryhmän välistä kommunikointia siivittävät Uutelan mukaan useammat internet-yhteisöt.

Mannikaisen ja Uutelan elämäntavasta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

– Meillä on vaikkapa Whatsapp-ryhmä, jossa jutellaan melkein päivittäin. Lisäksi on julkisia foorumeita. Tämä on tiivis yhteisö, jossa tapaa ihmisiä opiskelijoista toimitusjohtajiin, Uutela toteaa Ilta-Sanomille.

– Tykkään lentää ja istua lentokoneessa. Tykkään siitä koko meiningistä, joka lentomatkustamisessa on. Kotimaassakin menen mieluummin lentokoneella kuin junalla.

Espoon Otaniemessä asuva Uutela lentää vuodessa useita kymmeniä kertoja. Syntymänsä jälkeen miehen lentomatkoja on kertynyt kuutisensataa kappaletta. Kimmokkeen harrastukselle tarjosi Englantiin muuttanut äiti. Lentovarauksiin vaikuttavat edulliset tarjoukset.

– Faijan kanssa lensimme jonnekin, ja sitten oli pari kotimaan lentoa. Mietin, että ei hitto, jos lennän vielä neljä kertaa, saan Finnairin silver-kortin, jolla saa ilmaista kaljaa ja ruokaa. Katsoin, että halvimmalla pääsi Tallinnaan, ja ostin kaksi lippua.

Vaikka Uutela toteaa pitävänsä junista, kuvailee hän junamatkoja nyky-Suomessa huonoimmaksi vaihtoehdoksi. Perusteeksi hän mainitsee matkojen hitauden.

Tuomas Uutela kertoo matkustavana ilman halki useita kymmeniä kertoja vuodessa.­

Korona-aikana matkustelu on espoolaismiehen mukaan menettänyt leijonanosan glamouristaan. Kotimaan sisällä hän on lennellyt kuluneen vuoden aikana siitä huolimatta useita kertoja, pääasiassa Joensuuhun. Asioita on vauhdittanut lippujen ennätysalhaalle romahtanut hintataso. Suomen lisäksi mies on ostanut lentolippuja Wieniin.

– Finnairiltahan saa koneeseen astuessa maskin. Kesäkuun alusta lähtien olen lentänyt parikymmentä kertaa.

Lentomatkailijoiden syyllistämistä Uutela kertoo pitävänsä turhana. Samaa mieltä hän on monista muistakin ekovaatimuksista. Hiljattain naimisiin menneen miehen mukaan on kohtuuton ajatus, etteivät ihmiset saisi ympäristöystävällisyyden nimissä lisääntyä.

Itse Uutela kertoo osallistuvansa ilmastotalkoisiin omistamallaan metsällä. Miehen mukaan nykyiset politiikan keinot eivät ratkaise ongelmaa vaan vastuu tulevaisuudesta kuuluu tieteilijöille.

– Heitän pallon insinöörien suuntaan. Voimme varmasti kehittää biopolttoainetta, joka ei tuhoa sademetsiä. Pidän tärkeämpänä sitä, että ihmisillä on mahdollisuus tutustua yli rajojen, ja lentoliikenne mahdollistaa sen.

Suomen hallituksen matkustusrajoitukset saavat sekä Uutelalta että Mannikaisesta osakseen täystyrmäyksen. Uutelan mukaan lentoliikenteen sulkemisen sijaan tartuntamääriä voisi supistaa nykyistä tiukemmalla matkustajien testaamisella.

– En tykkää ollenkaan hallituksen politiikasta. Vapaaehtoinen karanteeni on aivan höpöhöpöä. En noudata sitä itse, eivätkä noudata kaveritkaan. Suosituksille ei ole mitään laillista perustetta.

– En mene väkisin millekään julkiselle paikalle, mutta koska olen myös vannoutunut yksityisautoilija, ei kontakteja paljon tule.

Samoilla linjoilla on Ilkka Mannikainen.

– Ei enemmistö ihmisistä pysty jäämään 14 päivän karanteeniin lähtiessään lomalle.

Ilkka Mannikainen kertoo tukevansa lentomatkailullaan korona-aikana taloudellisista haasteista kärsivää matkailualaa.­

Mannikainen kertoo pitävänsä talousahdinkoon ajautuneiden lentoyhtiöiden työllistämistä jalona. Viime aikoina koneet ovat hänen mukaansa ammottaneet tyhjyyttään.

Ympäristötekoihin Mannikainen osallistuu välttelemällä yksityisautoilua. Korvikkeena mies hyödyntää polkupyörää.

– Melkein mieluummin vetelen fillarilla kuin autolla. Päivittäin elämässä tehdään tällaisia ratkaisuja.

Uutela kertoo lentävänsä seuraavan kerran torstaina Ivaloon. Tuore aviopari lähtee tutustumaan paikalliseen ravintolaan ja nauttimaan kotimaan matkailusta.

– Piti mennä alkuun ruskareissulle, mutta emmehän me etelän ihmiset tajunneet, että se meni jo. Sinne menemme kuitenkin pyörimään.