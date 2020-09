Karjatilallinen Atso on viettänyt jo kaksi unetonta yötä, kun ”leidit villiintyi ja lähti rimpsalle” – puolet laumasta paineli aitauksen läpi

Ukkonen vai karhu? Vauhkoontuneet hiehot karkasivat laitumelta.

Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos julkaisi twiitin: Girls´ night out in Toholampi!

Eläimenpelastustehtävä Toholampi: Leidit villiintyi ja lähti rimpsalle jo toisena yönä peräkkäin. Näitä ei pidättele mikään!

Videolta näkyy, miten karkuteillä olleita hiehoja paimennetaan keskellä yötä Toholammilla.

Toholammilla vastaa unelias ääni.

– Kyllä tässä on unetonta yötä vietetty, maanviljelijä Atso Ala-Kopsala kertoo.

Hiehot ovat hänen tilaltaan. Laitumelta karanneet hiehot ovat pitäneet karjatilallisen valveilla kahtena peräkkäisenä yönä.

Ala-Kopsallalla on 21 hiehoa. Ne ovat viihtyneet koko kesän ulkona laitumella. Laitumet ovat puron varrella, sen kahta puolta.

Perjantain vastaisena yönä jotain odottamatonta tapahtui.

Puolet laumasta oli luultavasti säikähtänyt jotain ja painellut aitauksen läpi. Ala-Kopsala näki vain, kun aitauksen langat olivat pitkinä purossa.

– Ei niitä mikään pidättele, kun ne säikähtävät. Ne vievät vaikka tolpat mukana.

Toholammilla oli yöllä ukonilma ja rankkasade. Ala-Kopsala arvelee, että hiehot ovat säikkyneet ukkosta.

Yöllä hiehot olivat seikkailleet kirkonkylän läpi. Ne olivat ottaneet kierroksia liikenneympyrässä. Paikkakuntalaiset olivat nähneet ne kirjaston pihalla.

Hiehot olivat rymistäneet sillasta yli. Viimeiset havainnot olivat puoli kahdelta yöllä Sievin ja Sykäräisen tien risteyksestä.

– Korjasin koko yön aitoja, jotta laitumella oleva porukka pysyisi siellä, Ala-Kopsala kertoo.

Perjantaiaamuna hiehot löytyivät kymmenen kilometrin päästä. Ala-Kopsala tilasi Atrialta auton, joka toi lauman kotiin.

Hiehot pääsivät navettaan.

Ala-Kopsala ajatteli, että lauantaina hän tuo toisen porukan laitumelta navettaan. Tuli mutkia matkaan.

Hiehot olivat säikähtäneet perjantai-iltana jotain ja ampaisseet langoista läpi. Ne juoksivat vauhkoontuneina Kannuksen suuntaan. Ne jäivät seisomaan lähettyville.

– Ne rauhoittuivat ja sitten ne kävelytettiin sisälle navettaan.

Naapurit ovat kertoneet Ala-Kopsalalle, että he ovat kuulleet viikon aikana matalaa murinaa. Aivan kuin konetta käynnistettäisiin, mutta se murahtaa kerran.

– Onkohan se karhu, joka on tässä käynyt. Toissa iltana kaikki meni ukkosen piikkiin. Kun äänihavaintoja on ollut, se on oletettavasti joku peto. Eläimet olivat niin vauhkoontuneita ja suu vaahdossa.

Ala-Kopsala sanoo, että hiehojen laidunkausi on tällä kertaa ohi.

Lauantaina Ala-Kopsala otti yhteyttä paikalliseen petoyhdistykseen. He ovat tutkineet maastoa.

Maastossa näkyy karhun jälkiä ja painaumia.

– Karhu on luultavasti kulkenut puroa pitkin. Ne jälkiä peittääkseen tykkäävät kulkea puron pohjaa pitkin.