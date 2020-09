Keskustan Juha Rehulan kuvalla esiintyvä ”James Brown” lähestyy naisia Facebookissa

”Olen kokenut näiltä osin pikkujulkkiksen elämän.”

Ex-ministeri Juha Rehulan (kesk) valokuvalla esiintyvä mies on viime aikoina lähettänyt kaveripyyntöjä naisille Facebookissa. Mies on nimeltään ”James Brown”.

Ilta-Sanomien lauantaina tavoittama Juha Rehula kertoo olevansa tietoinen tilanteesta.

Rehula sai ensimmäisen viestin James Brownista toissapäivänä. Tähän mennessä asiasta on tullut Rehulalle kolme viestiä. Yksi ilmoittajista oli tuttu ja kaksi oli vierasta.

– Olen kokenut näiltä osin pikkujulkkiksen elämän. Tätä se välillä kielteisimmillään on.

Rehula kertoo uteliaisuuttaan tehneensä haun sanoilla ”James Brown”.

– Sieltä löytyy satoja James Browneja. Hän on oletettavasti muutakin kuin edesmennyt amerikkalainen muusikko.

Rehula on kommentoinut viestistä ilmoittajille, että Facebookille voisi tehdä ilmiannon väärän kuvan käytöstä. Kyseessä on kuvakaappaus.

– Tuo on minun kuvani eikä ole edes kovin uusi. Se on noin kymmenen vuoden takaa, kun minulla oli tuollaiset silmälasit.

Rehulalla on lähihistoriasta ikäviä kokemuksia sosiaalisen median varjopuolista. Jokin aika sitten hänen Facebook-tilinsä kaapattiin.

Rehula sanoo, että tämä on some-aikaa. Luodaan valeprofiileja, käytetään toisten ihmisten kuvia valeprofiilin perustamisen.

– Silloin pari vuotta sitten tili hakkeroitiin, tästä ei ole siitä kysymys. Tämä on lievemmästä päästä.

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen vedätykseen.

Rehula kertoo, että hänellä on Facebookissa 5 000 kaveria. Viikoittain joku laittaa viestin, että älä hyväksy kaveripyyntöä.

Onko kenties syntynyt uusi villitys, kun joku keksii lähestyä naisia suomalaisen poliitikon kuvan avulla?

– Yksi vaihehan oli se, että naisihmiset saivat kaveripyyntöjä Yhdysvaltain armeijan upseereilta, joissa oli samat kuvat eri nimillä. Se oli jossain vaiheessa oikein mania.

Vaimo varmaan ymmärtää?

– Vaimo ei ole Facebookissa. Hän ei tiedä tästä ennen kuin minä kerron.

Juha Rehula sanoo edustavansa käyttäjien toista ääripäätä.

– Voin sanoa, että minulla on riippuvuus. Some on tätä päivää ja siellä tulee turhan paljon roikuttua.