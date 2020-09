Kiihtymisvaiheessa maskia tarvitaan yhä useammin. HUSin ylilääkäri Asko Järvinen muistuttaa, ettei se yksin riitä.

Koronatilanne kiihtyy Suomessa, ja järki kannattaa pitää päässä, HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo. Torstaina THL tiedotti uusista maskisuosituksista ja uudesta epidemian määrittelystä normaalitilanteeseen, kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Niiden avulla pyritään Järvisen mukaan pitämään yhteiskunta avoinna. HUS on kertonut, että sen alueella eletään kiihtymisvaihetta.

– On aika selvästi ilmoitettu, että yhteiskuntaa ei aiota samassa määrin sulkea kuin keväällä. Eli on meidän jokaisen vastuulla, että tilanne pysyy hyvänä, Järvinen sanoo.

Käytännössä se tietää maskisuositusta yhä useampaan paikkaan. Kiihtymisalueilla maskia suositellaan käytettäväksi toisen ja kolmannen asteen oppilaitoksissa eli lukioissa, ammatti- ja korkeakouluissa ja julkisissa tiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa turvavälien pitäminen on vaikeaa. Koko maassa kasvosuojainta suositellaan joukkoliikenteessä, matkalla koronatestiin ja jos karanteenissa ollessa on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen.­

Uuden strategian perusta on Järvisen mukaan sama kuin keväällä: ihmisten välisten kontaktien vähentäminen. Keväällä se tehtiin voimatoimin sulkemalla yhteiskunta. Nyt kun kotiin ei kannusteta jäämään, yhteisten pelisääntöjen merkitys kasvaa. Täysin huoletta Järvisen mukaan ei voi olla, mutta kun pitää järjen päässä ja noudattaa ohjeita, voi ihmisten ilmoilla hyvin liikkua.

– Absoluuttinen riskitaso yksilön suhteen ei vieläkään ole kovin iso.

Vaikka tapausmäärät ovat kasvaneet ja päiväkohtaiset tartuntaluvut liitelevät jo lähellä viime kevään lukuja, Järvisen mukaan tilanne ei ole yhtä vakava kuin keväällä. Sairaaloissa on vähän koronapotilaita, ja koronapositiivisten osuus otettujen näytteiden määrästä on pysynyt pienenä. Testejä tehdään päivittäin moninkertainen määrä kevääseen verraten. Järvisen mukaan yhä harvempi koronatartunta jää toteamatta.

Sairaaloissa on vähän koronapotilaita.­

On kuitenkin aika ”puhaltaa varoituspilliin”, sillä kiihtymisvaiheen katkaiseminen on hidasta ja vaikeaa. Tartuntaketjut täytyy katkaista nopeasti. Perjantaina kahden viikon ajalta laskettava ilmaantuvuusluku 100 000:a asukasta kohden nousi 16,2:een. Kesällä päivittäisiä tartuntoja todettiin keskimäärin noin viisi, muutama viikko sitten 30 ja nyt jo yli 60.

– Meidän täytyy olla varuillaan ja valppaana, Järvinen sanoo.

– Tärkeää on, että maskien käytöltä ei unohdeta muita turvaohjeita. Huomio kiinnittyy maskiin, ja unohdetaan muut.

Toinen riski liittyy Järvisen mukaan siihen, että ihmiset unohtavat, että valtaosa koronatartunnoista saadaan lähipiiristä.

– Maski korostaa sitä, mitä me ihmiset normaalistikin pelkäämme eli vieraan pelkoa. Se on jollakin tavalla sisäänrakennettua. Mutta meidän täytyy muistaa, että ne ovat ne meidän ystävät, harrastukset, työpaikat, jotka ovat kaikkein vaarallisimpia tilanteita, joissa ollaan usein pidempään yhdessä ja vähemmän suojautuneina.

– Tiedetään, että riski kasvaa läheisyyden ja altistusajan myötä.

Mitä kiihtymisvaiheen suositukset tarkoittavat arjessa, Asko Järvinen?

Maskin käyttö

Kasvosuojainta kannattaa Järvisen mukaan käyttää myös yleisissä sisätiloissa, jos turvaväleistä ei voi pitää kiinni. THL:n mukaan muun muassa kirjastoissa, museoissa ja kirkoissa ja messuilla tulee sonnustautua kasvosuojaimeen. Maskia suositellaan yli 15-vuotiaille.

Käsien pesu on tärkeää.­

Käsienpesu ja käsidesi

– Kulmakiviä etäisyyden pidon kannalta. Kaikki vanhat ohjeet ovat yhä voimassa, kuten käsien pesu. Ennen maskin pukemista ja maskin riisumista kannattaisi käyttää käsidesiä eli kantaa käsidesiä mukana. Käsien pesu silloin kun siihen on mahdollisuus, ja käsidesi kun ei ole mahdollisuutta.

Turvavälit

– Se on kaikista tärkein. Tiedetään, että yksi metri vähentää jo tartuntariskiä ja että tartuntariski pienenee edelleen voimakkaasti kahteen metriin asti.

Koronavilkku

– Suosittelen kaikille.

Jos on vähänkään ruuhkaisempaa ja turvavälit eivät toimi, julkisessa liikenteessä on voimassa kasvomaskisuositus.­

Julkinen liikenne

– Julkisessa liikenteessä saa kyllä olla. Pitää pyrkiä pitämään turvavälejä. Etenkään, jos on vähänkään ruuhkaisempaa ja turvavälit eivät toimi, on voimassa kasvomaskisuositus.

Ostoskeskukset

– Turvaväli on merkittävin tekijä. Jos ostoskeskuksessa on enemmän väkeä, eivätkä turvavälit onnistu, on selvä suositus kasvomaskin käyttöön.

Ruokakaupat

– Hyvin pitkälti sama kuin ostoskeskuksessa, vaikka ostoskeskuksissa vietettävä aika ja kohdattava ihmismäärä ovat ehkä vähän isommat. Omaa riskiään pystyy vähentämään optimoimalla kaupassakäyntiväliä tai tilaamalla ruokaa kotiin. Itse en pidä julkisia paikkoja niin suurina riskeinä.

Harrastukset

– Niissä usein ollaan aika lähellä samassa tilassa. Saatetaan olla ahtaissa pukutiloissa, ja kun vielä hengitys kiihtyy, jos on urheiluharrastus, niin tietysti pisaroiden muodostaminen voi lisääntyä. Sitä kautta tartuttava mutta vielä niin oireeton, että pystyy harrastuksissa olemaan, voi tartuttaa. Jostain syystä jääkiekossa tapauksia on ollut paljon. Pitäisi huomioida turvavälejä, ahtaita tiloja, käsienpesua. Jos mahdollista, voi harkita kasvomaskin käyttöä.

– Tällä hetkellä ei ole suositusta lopettaa harrastuksia.

Kuntosalilla kannattaa pitää etäisyyttä toisiin.­

Kuntosalit

– Etäisyys on sielläkin tärkein. Tietysti hengästyessä pisaroita syntyy. On myös laitteiden kahvoja ja muita, joiden kautta voi olla myös kontaktitartuntoja. Toivoisi, että siellä on vähän väljempää, jos siellä käy. Kahvoja kannattaa pyyhkiä, ja voihan siellä olla käsidesiäkin mukana. Ongelma on, kun hikoillaan ja pyyhitään kasvoja.

Ystävien tapaaminen

– Mitä isompi joukko, sitä todennäköisempää on, että siellä saattaa olla tartuttava ihminen. Ja jos siellä on, hän altistaa sitten isomman joukon. Se on matematiikan laki vaan. Sen takia suositellaan pienempiä joukkoja.

– Harkintaa. En tiedä, kuinka pitkään ihmiset jaksavat olla tapaamatta ystäviään. Aina voi katsoa, miten tapaamiset järjestetään, miten iso joukko ja miten pidetään etäisyyttä.

Ravintolat

– Meillä ei ole mitään virallisia suosituksia ravintolassakäynnin osalta. Jos istutaan pöydässä ja toivon mukaan olisi katettu väljemmin, riskitaso on pienempi.

Riskitaso saattaa kasvaa, jos liikutaan, lauletaan ja tanssitaan.­

Baarit ja yökerhot

– Riskitaso saattaa kasvaa, jos liikutaan, lauletaan ja tanssitaan. Alkoholi ehkä tekee sen, että ollaan varomattomampia ja lähempänä.

– Hankalimpia tavoittaa ovat altistuneiden kannalta isot joukot, joissa ei tiedetä ympäristön ihmisiä, kuten baarit ja yökerhot ja isot juhlat. Niillä on isompi merkitys.

Perhejuhlat

– Mitä isompi väkimäärä, sen suurempi riskitaso. Maskin käyttö saattaisi olla järkevää, jos turvaväleistä ei kyetä pitämään huolta. Hankalaa on tietysti maskin kanssa syödä. Toimintamallia ja jopa istumapaikkoja voi miettiä.

Etätyöt

– Etätyösuositus on voimassa, ja sitä on hyvä suosia. Se vähentää ihmisten liikkumista, ja työpaikoilla usein ollaan lähempänä, jolloin altistuksia tulee. Etätyö vähentää altistumisriskiä.

Mökkeily

– Se on aika koko lailla turvallista, jos ollaan omalla mökillä ja kontakteja muihin on vähän.

Kotimaan päivämatkat

– Turvavälit kannattaa pitää mielessä. Nyt on pikkuisen eroa eri alueiden osalta, mutta määrät ovat aika pieniä. En näitä olisi estämässä.

Ulkomaan matkat

– On annettu suositus, että ei välttämätöntä matkailua.

Teatterit ja elokuvateatterit

– Etäisyyden pitäminen on tärkeää. Maskisuositus alkaa mielestäni koskea näitä paikkoja.

Lasten hoitoon vienti

– Kuten tavallisestikin. Lapset ovat tartuttaneet aika paljon vähemmän.

Voiko lieväoireisena, vaikka kurkkukipuisena mennä kauppaan?

– Suositus on, että ei pitäisi lähteä, vaan pitäisi herkästi hakeutua testiin, mutta joskus on vaikea miettiä, mikä on hengitystieinfektion oire. Jos näin on, kyllä silloin maskia suosittelisin.