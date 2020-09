Näin lämmintä on tähän aikaan vuodesta 30 vuoden välein – etelään voi tulla jopa syyskuun lopun kaikkien aikojen lämpimin viikonloppu!

Poikkeuksellisen lämmintä säätä on luvattu koko viikonlopun ajan, ja lämmin syyssää jatkuu pitkälle ensi viikkoonkin.

Etelä-Suomeen on tulossa jopa historiallisen lämmin viikonloppu. Jos aurinko pääsee paistamaan, Suomen etelä- ja keskiosassa lämpötila nousee laajalti yli 20 asteen.

Jopa syyskuun lopun kaikkien aikojen lämpöennätys saattaa rikkoutua – tai sitä ainakin uhitellaan vankasti. Päivä- ja paikkakuntakohtaisia lämpöennätyksiä rikotaan lähes varmasti eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Hannu Valta kertoo, että lämpötiloja on rekisteröity digitaalisesti vuodesta 1959. Siltä ajalta syyskuun viimeisten päivien kaikkien aikojen lämpöennätys on 30.9.2011 Porvoon Harabackassa mitattu 22,3 astetta.

Vallan mukaan tämä on siis nyt mahdollista rikkoutua, eli lämpötila voi selkeässä ja tuulettomassa mittauspisteessä nousta jopa 23 asteeseen.

Esimerkiksi syyskuun 26. päivän – eli lauantaita vastaavan päivän – korkein lämpötila yli 60 vuoden mittaushistorian aikakaudella on 19,7 astetta Seinäjoelta 2009.

Valta korostaa, että ennen digitaalisen mittauksen aikakautta on voitu mitata vieläkin korkeampia lämpötiloja, mutta niistä ei ole välttämättä jäänyt tietoa kirjoihin ja kansiin.

– Jos lämpötila nousee yli 20 asteen tähän aikaan vuodesta, voidaan puhua poikkeuksellisen lämpimästä säästä eli sellaisesta säästä, joka toteutuu noin kerran 30 vuodessa. Nyt ollaan jo aivan ennätyslämpimän sään huitteilla, Valta sanoi.

Viikonloppuna voi ottaa vaikkapa kesän viimeiset auringonotot.­

– Aurinkoisia päiviä on tulossa. Myös yöt ovat lämpimiä, koska ilma on niin kosteaa. Tähän aikaan vuodesta riski sumupilviin on kosteuden takia olemassa, ja sumu heikentää auringon tehoa. Mutta niillä alueilla, missä aurinko pääsee vapaasti paistamaan, on lämmintä, Valta lisäsi.

Valta muistuttaa, että yli 20 asteen lämpötilat ovat melkoisen poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta jo senkin takia, että auringon korkeuskulma on syyskuun lopussa etelässä enää 30 astetta ja Pohjois-Suomessa vain 20 astetta.

– Sen takia aurinko ei lämmitä niin paljon kuin vielä vaikkapa kuukausi takaperin, Valta sanoo.

Ja aina harvinaisemmaksi 20 asteen rikkoutuminen menee, mitä enemmän päivät rullaavat eteenpäin. Yli 60-vuotisen mittaushistorian aikana Suomessa on vain kerran mitattu yli 20 asteen lämpötila lokakuussa. Päivä oli 14.10.2018, kun Oulun lentoasemalla lämpötila kipusi 21,1 asteeseen.

Valta sanoo, että tuleva lämpö vyöryy Suomeen kaakosta Mustanmeren suunnalta Ukrainan, Valko-Venäjän ja Baltian kautta.

Suomi ja Fennoskandia ovat viikonloppuna likipitäen Euroopan lämpimimpiä paikkoja ehkä aivan eteläisintä Eurooppaa lukuun ottamatta, koska Keski-Euroopassa vallitsee matalapaineen alue.

Syksyn tulo näkyy korkeintaan pihlajanmarjojen kypsymisenä. Säässä tai lämpötilassa sitä ei huomaa.­

Valta sanoo, että kesäisen lämmin sää ulottuu aina Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen saakka.

– Näyttäisi siltä, että Oulu–Kajaani–Kuusamo-linjalle saakka lämpötila nousee yli 15 asteen. Lappiin virtaa sitten viileämpää ilmaa, Valta mietti.

Valta sanoo, että lämpimimmät päivät osuvat juuri viikonloppuun eli lauantaille ja sunnuntaille, ehkä vielä maanantaillekin.

– Alkuviikosta tulee hiuksenhienoa viilenemistä mutta ei paljon. Sää jatkuu edelleen selvästi tavanomaista lämpimämpänä koko ensi viikon, eli lämpöä pitäisi olla päivisin yli 15 astetta. Ensi viikolla Lapissakin lämpenee, Valta kuvaa.