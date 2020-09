Hirvittävin materiaali saa voimaan pahoin – rikoskomisario Sanna Springare katsoo kuvia lasten hyväksikäytöstä työkseen, jotta pahantekijät saataisiin kiinni

Rikoskomisario Sanna Springare tutkii tiiminsä kanssa raakoja ja julmia lasten hyväksikäyttökuvia ja -videoita. –Pahinta niissä on lasten kohtalo.

Jutussa on yksityiskohtia, jotka voivat järkyttää.

Videossa pienokainen kuristetaan kuoliaaksi. Video on poliisin mukaan aito.

Toisessa videossa raiskauksen kohteeksi joutuu vauva. Kolmannessa lasta hyväksikäytetään. Neljännessä videossa lasta pahoinpidellään monin tavoin.

Tällaista on se kuva- ja videomateriaali, jota keskusrikospoliisin tutkijat käyvät läpi kymmeniä, satoja ja tuhansia videoita ja kuvia. Tätä suomalaiset rikolliset, lapsia eri tavoin hyväksikäyttävät, katsovat.

Suomessa myös tehdään videoita, joissa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi ja raiskataan.

– Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja raiskaamiseen liittyvä kuvamateriaali on hyvin raakaa ja julmaa. Vastaan voi tulla mitä tahansa, mitä ihmisen sairas mieli voi keksiä. Nyt on ollut liikkeellä kuvamateriaalia raskaana olevista nuorista tytöistä. Lasten pahoinpitelyistä liikkuu myös kuvia. Niissä on väkivaltaa, mutta ei raiskaamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Näitä väkivaltaisia kuvia katsojat käyttäjät kuitenkin seksuaalista mielihyvää saadakseen, rikoskomisario Sanna Springare keskusrikospoliisin henkirikostutkintalinjalta kertoo.

” On ihan luonnollista, että saattaa tulla kehollisia tuntemuksia. Kuvat saattavat ihan konkreettisesti yököttää.

Springare ja hänen tutkintatiiminsä saivat viime vuonna valmiiksi laajan esitutkinnan, jossa epäiltynä on viisi suomalaismiestä ja uhreina tekoaikaan 6–15-vuotiaita poikia. Pahimmassa tapauksessa lasta oli poliisin mukaan raiskattu kymmenen tuntia huumattuna.

Takavarikoidun kuva- ja videomateriaalin määrä oli hurja, 95 teratavua. Koko vyyhdessä oli kuvia noin 13 000 ja videoita noin 16 000.

Yhden tähän kokonaisuuteen kuuluvan haaran oikeudenkäynti alkoi syyskuun puolivälissä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Pääepäilty on 1961 syntynyt matkailualan yrittäjä.

Pääepäillyllä oli esitutkinnan mukaan rikollisia videoita yli 400 tuntia ja kuvia noin 4 700. Kaikki nämä kuvat tutkijatiimi katsoi.

Keskusrikospoliisin tutkiman laajan hyväksikäyttöringin pääepäilty on 59-vuotias matkailualan yrittäjä. Yhden haaran oikeudenkäynti alkoi syyskuun puolivälissä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.­

Kaikki poliisit eivät pysty kuvia katsomaan. Nekin, jotka katsovat, tarvitsevat taukoja, työnohjausta ja tunteiden purkamista, etteivät kuvat jää painamaan mieltä.

– On ihan luonnollista, että saattaa tulla kehollisia tuntemuksia. Kuvat saattavat ihan konkreettisesti yököttää. Minä olen tehnyt tätä työtä niin pitkään, että pystyn katsomaan kuvia. Ehkä en enää järkyty mistään, olen niin paljon nähnyt, mutta ihmettelen kyllä. Siinä kuvia katsellessa ei voi jäädä miettimään sitä lapsen kohtaloa. Sen inhimillisyyden joutuu ikään kuin työntämään taka-alalle. Muuten se lapsen kohtalo pääsee ihon alle eikä sitä työtä jaksa, Springare kertoo.

Se, mikä motivoi ja auttaa jaksamaan, on rikoksen selvittämisen intressi. Tekijät halutaan kiinni ja vastuuseen teoistaan ja uhrit auttamisjärjestelmän pariin.

Välillä Sanna Springare peittää kädellään kuvasta lapsen raiskaamisen ja katsoo muut yksityiskohdat, jotka voivat johtaa tekijän, tekopaikan ja uhrin jäljille, jos heitä ei kasvoista tunnista. Osa tekijöistä esiintyy kasvoillaan, osa peittää ne, osa kuvaa pelkkiä sukuelimiä.

– Kuvat täytyy tietysti ensin katsoa ja luokitella. Niistä täytyy katsoa hyväksikäytön yksityiskohdat, onko yhdyntää, minkä ikäinen lapsi on. Kun kuva on luokiteltu, siitä voi etsiä muita yksityiskohtia ja peittää kädellä hyväksikäytön.

Rikoskomisario Sanna Springaren mukaan hyväksikäyttäjä pääsee lapsen lähelle luottamusaseman kautta. Tätä luottamusta tekijä käyttää hyväkseen taivuttamalla lapsen rikoksen uhriksi.­

Pitkäkään kokemus ei aina suojaa kehollisilta reaktioilta.

– Tässä laajassa tutkinnassa minullekin tuli kehollisia tuntemuksia. Olin valmistellut itseni katsomaan hyväksikäyttömateriaalia. Sitten silmilleni tuli yhtäkkiä puhdasta lasten pahoinpitelyä. Vartalon läpi meni kuin sähköisku, vaikka hyväksikäyttökuvat olivat paljon pahempia. En ollut valmistautunut katsomaan pahoinpitelyä, ja keho reagoi, Springare kertoo.

Ennen kuvien katselua Springare valmistelee mielensä.

– Ne ovat kuvia, joita en halua katsoa, mutta minun työhöni kuuluu niitä katsoa. Jos joudun katsomaan pitkään, pidän välillä taukoja. Taukojen aikana käyn virtuaalimatkoilla Thaimaassa tai katselen muotisivustoja. On ihan tutkittua tietoa myös, että Tetris-peli on kuin kumi, jolla saa pyyhittyä näkömuistia pois. Ne kuvat ovat päässäni, mutta lukkojen takana. Ne eivät kuulu normaaliin elämään.

” Ne ovat kuvia, joita en halua katsoa, mutta se kuuluu minun työhöni.

Kuvien katselu voi kuormittaa rikostutkijoita vuosienkin päästä. Voi tulla itkuisuutta ja masennusta.

– Siksi on tärkeää, ettei ketään heitetä valmistelematta niitä katsomaan eikä kaikkien ole pakko katsoa ollenkaan. He voivat tehdä tutkintatiimissä muuta, vaikka laitetutkintaa tai kuulusteluja. Pahinta kuvissa on viattomien lasten kohtalo. Se voi jäädä painamaan.

Rankan kuvamateriaalin jatkuva läpikäynti voi kuormittaa rikostutkijoita vielä vuosienkin päästä. Kaikki poliisit eivät pysty katsomaan kuvia lainkaan.­

Springare oli kymmenen vuotta ”dekkarina” väkivaltarikosyksikössä. Nyt hän on tutkinnanjohtajana keskusrikospoliisissa.

– Tapasin tutkijana uhreja ja epäiltyjä ja katselin kuvia, joita silloin oli vähemmän. Nyt lasten hyväksikäyttöä voi katsella jopa live-lähetyksinä. Live-lähetykset madaltavat hyväksikäytön kynnystä, kun henkilö voi olla ikään kuin vain katsoja toisen käyttäessä lasta hyväksi ruudun toisella puolella.

Hän on keskustellut syyttäjän kanssa siitä, pitäisikö katselijaa pitää yhtä lailla tekijänä silloin, kun live-lähetyksen katselija ohjaa tapahtumia omilla pyynnöillään.

– Tapauksia on vielä niin vähän, ettei oikeuskäytäntöä ole. Tässä laajassa viime vuonna valmistuneessa esitutkinnassa tällaistakin live-materiaalia tuli vastaan.

Tällä hetkellä rikoslaissa on vain yksi rikosnimike, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito, josta voi saada sakkoja tai enimmillään vuoden vankeutta.

– Yhden kuvan hallussapito on rangaistavaa ihan yhtä lailla kuin se, että löytyy miljoonia kuvia, Springare sanoo.

Kuvien levittämisessä on myös törkeä tekomuoto. Se tulee kyseeseen silloin, kun lapsi on erityisen nuori, kuvassa on myös vakavaa väkivaltaa tai lasta kohdellaan erityisen nöyryyttävästi, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Se, mikä motivoi ja auttaa jaksamaan rankassa työssä, on rikoksen selvittämisen intressi. Tekijät halutaan vastuuseen teoistaan ja uhrit auttamisjärjestelmän pariin.­

Hirveimpien kuvien katselija ei katuvilinästä erotu – niin kuin ei erotu lapsen hyväksikäyttäjäkään.

– Ainoa yhteinen tekijä on se, että he ovat suurimmaksi osaksi miehiä. Heitä on kaikista ikäluokista ja sosiaalisista asemista. Perheen sisäisissä rikoksissa kyse voi olla isästä, äidistä, isäpuolesta, sukulaisesta tai tuttavasta, jolla on pääsy lapsen lähelle. Sellainen oli ensimmäinen tapauksenikin urani alussa.

Hyväksikäytön paljastuminen voi johtaa avioliiton rikkoutumiseen ja lasten huostaanottoihin.

– On niitäkin tapauksia, joissa liitto ei pääty. Silloin kyse saattaa olla siitä, että mies on perheen elättäjä eikä naisella ole varaa lähteä liitosta. Osa saattaa myös torjua ja uskotella itselleen, että kyse on viranomaisen valheesta.

Poliisi saa vihjeitä Suomessa liikkuvasta rikollisesta kuvamateriaalista kolmannen sektorin vihjeilmoituksista, ulkomaisilta poliisiviranomaisilta ja tavallisilta ihmisiltä. Poliisi penkoo nettimaailmaa myös itse. Sillä on mahdollisuus käyttää peitetoimintaa näitä rikoksia paljastaessaan.

– Olen huolissani materiaalin tuottamisen helppoudesta. Sitä liikkuu hyvin paljon. Eivätkö ihmiset miellä, että sen hallussapito on laissa rangaistavaa vai onko siitä tullut viihdyke? Lasten hyväksikäyttökuvia putkahtelee sieltä täältä esille. Ne voivat paljastua muun rikostutkinnan yhteydessä.

Sanna Springare on urallaan törmännyt kahteen mieheen, jotka olivat kiitollisia siitä, että he jäivät kiinni.

– He olivat sitä mieltä, että ilman poliisin väliintuloa he olisivat jatkaneet kenties pidemmälle ja vakavampiin rikoksiin. He pysähtyivät. On tutkittua tietoa siitä, että pikku hiljaa teot saattavat koventua, varsinkin jos tekijällä on vähänkin psykopaattisia piirteitä.

Siksi kuvien katsominen poliisityössä on tärkeää, niiden kaikkein hirveimpienkin.

Kukaan uhreista ei keskusrikospoliisin laajassa esitutkinnassa tullut koskaan ilmoittamaan asiasta poliisille. Tekijöiden ja heidän uhriensa jäljille poliisi pääsi takavarikoidun kuvamateriaalin perusteella.

Artikkeli on osa juttusarjaa, jossa Ilta-Sanomat haastattelee rikoksia selvittäviä ammattilaisia.