EK:n Ilkka Oksala rajoittaisi myös oikeutta poliittiseen lakkoiluun ja nostaisi ammattiosastoille ja ay-liitoille määrättäviä laittomien lakkojen hyvityssakkoja.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtajan Ilkka Oksalan mielestä Suomen työrauhalainsäädäntöä olisi tarvetta uudistaa, sillä se mahdollistaa tällä hetkellä muun muassa Työtuomioistuimen ratkaisujen sivuuttamisen.

Oksala aloittaisi lainsäädännön uudistamisen säätämällä vahingonkorvausvastuun yksittäisille palkansaajille, jos he osallistuvat lakkoon, jonka tietävät laittomaksi.

Seuraamukset laittomista lakoista ovat hänen mukaansa Suomessa tällä hetkellä olemattomat.

– Tätä ihan selvästi käytetään hyväksi Suomessa. Laittomuuden polulle astuminen ei pelota.

Oksala vertaa Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa laittomien lakkojen määrä on vuodessa pääsääntöisesti nollan ja kahden välillä. Suomessa luku taas on pyörinyt viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana sadan hujakoilla, parhaimmillaan jopa 251 kappaletta.

Hän selittää eroa sillä, että Ruotsissa työntekijä voidaan määrätä maksamaan vahingonkorvaus laittomaan lakkoon osallistumisesta yritykselle aiheutuneesta vahingosta.

– Tämä on erittäin tehokas uhka estämään laittomat lakot. Prosessiteollisuuden yhtiön tuotantoprosessi kun pysäytetään, niin vahingothan ovat aivan valtavat.

Suomeen tarvittaisiinkin Oksalan mielestä Ruotsia vastaava malli, jossa työntekijä olisi korvausvelvollinen silloin kun ryhtyy lakkoilemaan tietäen lakon olevan laiton.

– Jos tietäisi, että siinä syntyy vahingonkorvausvelvollisuus, niin eiköhän se olisi omiaan pitämään laillisuuden poluilla.

Oksala ottaa esimerkiksi tietotekniikan tukipalveluja ja laitteita myyvän Kotidata Oy:n tapauksen. Yrityksessä järjestettiin tällä viikolla jo viides työtaistelu viime kevään jälkeen.

Riita koskee Palvelualojen ammattiliitto Pamin ja Ammattiliitto Pron kiistaa siitä, minkä työehtosopimuksen piiriin yrityksen henkilöstö kuuluu. Pro vaatii, että henkilöstön tulisi olla ICT-alan TES:n piirissä kaupan alan TES:n sijaan.

Kaupan liitto syytti lakkoja Kotidatan lakkoja laittomiksi ja vei kiistan Työtuomioistuimeen, joka ratkaisi asian työnantajan hyväksi ja totesi, että yrityksessä voidaan noudattaa Kaupan alan työehtosopimusta.

– Järjestelmän pitäisi olla sellainen, että työnantaja ei joudu maksumieheksi ay-liittojen välisissä reviiritaisteluissa, Oksala linjaa.

Oksalan mielestä normaalissa maailmassa olisi tuomioistuimen ratkaisun jälkeen täysin selvää, että sitä noudatettaisiin ja laiton lakkoilu loppuisi.

– Valitettavasti työmarkkinoilla ei sovelleta normaalin maailman pelisääntöjä, ja Pro on ilmoittanut taistelun jatkuvan.

Viidestä lakosta neljä on todettu laittomiksi, sillä ne on toteutettu ilman ennakkoilmoitusaikaa. Kaupan liitto on hakenut ratkaisua työtuomioistuimelta ja valtakunnansovittelijalta sekä tehnyt poliisille tutkintapyynnön laittomasta lakosta.

Pron mukaan Kotidatassa on myös ongelmia palkkaukseen ja työhyvinvointiin liittyen. Se muun muassa väittää Kotidatan polkevan palkkoja käyttämällä väärää TES:iä.

Asiaa on pyritty Kaupan liiton ja Pamin välillä selvittää laihoin tuloksin.

Oksala lähtisi korjaamaan työrauhalainsäädännön laittomia lakkoja koskevia valuvikoja myös nostamalla ammattiosastoille ja ay-liitoille määrättäviä hyvityssakkoja.

Tämän lisäksi hän rajoittaisi oikeutta poliittisiin lakkoihin, joita nähtiin useampia etenkin Juha Sipilän (kesk) hallituskaudella.

Suomessa poliittiset lakot ovat laillisia, mutta suurimmassa osassa Euroopan maita ne ovat joko kokonaan kiellettyjä, kuten Saksassa, tai oikeus niihin on rajoitettu, kuten Ruotsissa.

– Tässähän eivät eduskunta tai hallitus joudu maksumiehiksi vaan yritykset, jotka ovat täysin osattomia lainsäädäntöprosessissa, Oksala sanoo.