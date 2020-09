Tommi, 47, tajusi, että korona-aikana yksinäiset tarvitsevat apua – nyt hän on Toivon, 84, soittokaveri

Tuoreen tutkimuksen mukaan korona-aika on lisännyt merkittävästi suomalaisten halua tehdä vapaaehtoistyötä. Yksi hyvän tekemiseen mukaan lähtenyt on porilainen Tommi Lievonen.

Porilainen biologi ja perheenisä Tommi Lievonen, 47, aloitti vapaaehtoistyön keväällä. Hänellä on itsellään on 93-vuotias isoäiti, ja korona-aika sai hänet ymmärtämään ihmisten yksinäisyyden.

– Kun itsellä jäi vähän vähemmälle kontaktit työpaikkaan, niin tajusin, että on ihmisiä, joilla on asiat vielä hankalammin. Tuli sellainen olo, että kyllä tässä itsekin voisi jollain tavalla auttaa, Lievonen kertoo.

– Koin, että pari tuntia viikossa puhelimessa on aika pieni osa omasta ajasta. Jos se jotakuta auttaa, niin vähällä vaivalla saa toivottavasti paljon aikaiseksi.

Lievonen etsi netistä tietoa vapaaehtoistyöstä ja päätyi lähettämään hakemuksen kahteen eri organisaatioon.

Lievonen haastateltiin. Sen jälkeen vapaaehtoistyö alkoi: Lievonen on toiminut soittokaverina 84-vuotiaalle Toivolle ja suomea opettelevalle irakilaismaahanmuuttajalle.

Lievonen myöntää, että ventovieraan kanssa jutteleminen oli aluksi jossain määrin haastavaa. Homma lähti kuitenkin hyvin käyntiin. Hän on vaihtanut Toivon kanssa kuulumisia puhelimitse viikoittain.

Nyt Lievonen sanoo, että hänen oma maailmankuvansa on laajentunut. Hän on kokenut vapaaehtoistyön palkitsevana.

– Tietysti vanhemmilla ihmisillä kokemusta on enemmän kuin minulla, ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Toivo on hyvin ajan tasalla ja muistaa tosi paljon vanhoja asioita. On siitä itsellekin ollut iloa, että on saanut jutella ehkä vähän toisentyyppisten ihmisten kanssa kuin ketä muuten kohtaisi, Lievonen sanoo.

– Se on itsellekin sellainen pieni hetki jossain ihan muissa ympyröissä kuin työn ja lasten parissa.

Tommi Lievonen halusi auttaa ja hakeutui vapaaehtoiseksi puhelinpalveluun.­

Lievosen mukaan parasta vapaaehtoistyössä on ollut asioiden jakaminen toisen ihmisen kanssa ja autettavien lämmin vastaanotto.

– Ihmiset ottavat tosi kivasti vastaan sen, että joku haluaa jakaa heidän kanssa omia juttujaan, ja he saavat kertoa omia juttujaan jollekin toiselle. Ehkä molempien on myös helpompi puhua vaikeammista asioista, kun ei toisiamme tunneta.

Biologina työskentelevä Lievonen liikkuu paljon maastossa ja matkustelee työnsä vuoksi ympäri Suomea.

– Jonnekin Kemijärvellekin kun ajelee, niin siinä on aika pitkä pätkä, missä kerkeää ihan hyvin juttelemaan. Ei se sitten sitä ar­kea ole haitannut, enemmänkin tuonut siihen vähän vaihtelevuutta, hän sanoo.

Lievonen uskoo tapaavansa puhelinkaverinsa vielä kasvotustenkin. Toivon kanssa on sovittu, että Lievonen tulee Helsinkiin häntä tapaamaan, kunhan aikataulut osuvat yksiin ja tapaaminen on mahdollista toteuttaa turvallisesti.

– Voimme käydä vaikka ulkona kävelyllä. Hän on aika reipas kaveri.

Vapaaehtoistoiminnasta vastaava koordinaattori Anu Molarius ikäihmisille ja vammaisille palveluja tarjoavasta Mereosta kertoo, että keväällä auttajia oli jopa enemmän kuin apua tarvitsevia. Erityisesti kaupassa käyntiin tarjottiin apua ahkerasti.

– Myöhemmin keväällä kauppareissu oli monelle myös sellainen ainoa oma rutiini, josta halusi pitää kiinni, Molarius sanoo.

Kansalaisareena ry:n toiminnanjohtaja Elina Varjonen ja Vapaaehtoistyö.fi -hankkeen projektipäällikkö Anna Kähkönen kertovat, että korona lisäsi suomalaisten halua auttaa.­

Kesää kohti mennessä auttajien määrä vähentyi. Vapaaehtoisten määrä on pysynyt korona-aikana kuitenkin normaalia korkeammalla tasolla.

– Nyt syksyllä on tosi paljon ulkoilukavereiden tarve lisääntynyt. Tällä hetkellä niitä tarvitaan enemmän kuin on vapaaehtoisia.

Korona-aikana Molariuksen mukaan vapaaehtoisia tarvitaan juuri ulkoiluseuraksi ja soittelukavereiksi.

Normaalitilanteessa porukkaa etsitään ystävätoimintaan vapaaehtoisiksi, joiden kanssa vanhukset voivat käydä esimerkiksi kahvilla tai tapahtumissa. Nyt tilanne on toisenlainen.

– Meillä on Mereolla myös ryhmäkoteja ja asumispalveluita, joihin normaalioloissa etsimme vapaaehtoisia pitämään seuraa asukkaille. Ryhmäkodit ovat tällä hetkellä koronan takia kiinni eikä sinne haeta nyt vapaaehtoisia.

Molariuksen mukaan vapaaehtoiset ovat Mereolle tärkeä osa toimintaa. He täydentävät palvelukokonaisuutta ja tuovat ”lisämaustetta”.

– Tietenkin hoitohenkilökunta huolehtii kaikista hoivatoimenpiteistä ja sen tapaisista töistä. Vapaaehtoiset tuo sellaista arjen iloa enemmän ja kohtaamista sekä läsnäoloa.

– Tokihan meillä järjestetään yksiköissä viriketoimitnaa muutenkin, mutta kun on näitä kotona asuvia ikäihmisiä, on tosi tärkeää, että joku käy kysymässä, mitä kuuluu, Molarius sanoo.

Tuoreen tutkimuksen mukaan koronaepidemia lisäsi merkittävästi suomalaisten halua tehdä vapaaehtoistyötä.

Vapaaehtoistyö.fi -verkkopalvelu toteutti kesän aikana kyselytutkimuksen vapaaehtoisena toimimisesta. Kyselyyn osallistui kaikkiaan 1 389 vapaaehtoista, jotka olivat iältään 30–79-vuotiaita.

– Kyselyyn vastanneista 40 prosenttia on aloittanut vapaaehtoistehtävät koronaepidemian aikana. Heistä 81 prosenttia haluaa jatkaa vapaaehtoistyön tekemistä myös poikkeusolojen jälkeen, kertoo vapaaehtoistyö.fi -hankkeen projektipäällikkö Anna Kähkönen Kirkkopalvelut ry:stä.

– Vastaajista kolme neljäsosaa koki vapaaehtoistyön täydentävän kotipaikkakuntansa yksityisiä ja julkisia palveluita, kertoo toiminnanjohtaja Elina Varjonen Kansalaisareena ry:stä.

Kesällä toteutettiin myös toinen kyselytutkimus, jonka toimeksiantajina olivat Helsingin yliopisto, Kansalaisareena ry ja Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry. Kyselyyn vastanneista noin tuhannesta yli 15-vuotiaasta suomalaisesta kaksi kolmasosaa kertoi auttaneensa perheenjäseniään, ystäviään tai naapureitaan ja 12 prosenttia oli antanut apua tuntemattomalle henkilölle.

Koronatilanteessa vapaaehtoistyötä järjestöissä kertoi tehneensä 11 prosenttia vastaajista, joista lähes puolet oli antanut apua ikääntyneille ihmisille.