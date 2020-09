Epäillyn pahoinpitelyn uhriksi joutuneen 11-vuotiaan koululla käynyt ulkopuolisia henkilöitä, vartiointia lisätty

Apulaiskaupunginjohtajan mukaan kyseessä on ennaltaehkäisevä ja varmistava toiminta.

Vantaalla Kytöpuiston koulun pihalla sattui viime viikon tiistaina välitunnilla vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas.

Väkivallanteosta epäillään tällä hetkellä neljää 12–13-vuotiasta oppilasta.

Epäilty pahoinpitely myös kuvattiin videolle ja se levisi sosiaalisessa mediassa.

Vantaalaiskoulun tapaus on järkyttänyt suomalaisia ja herättänyt viime päivinä runsaasti keskustelua koulukiusaamisesta.

Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske kertoo, että Kytöpuiston koululla on lisätty kuluneella viikolla vartiointia sen jälkeen, kun koulun alueella on käynyt ulkopuolisia henkilöitä.

– Tämän viikon aikana koululle pyydettiin vartiointia sen takia, että pystytään turvaamaan oppilaille ja opettajille rauhallinen työskentely siellä koululla. Valitettavasti koulun alueella havaittiin ulkopuolisia henkilöitä kuluneen viikon aikana.

– Vartioinnin lisääminen ei liity millään lailla oppilaisiin liittyviin asioihin, vaan koulun ulkopuolisiin ihmisiin ja sen varmistamiseen, että asiat sujuvat rauhallisesti, Kalske sanoo.

Kalskeen käsityksen mukaan kyse on ollut esimerkiksi siitä, että kansalaisia on halunnut tulla kertomaan jollekulle henkilökunnan jäsenelle oman mielipiteensä siitä, miten tilanteessa tulisi toimia. Muutoin hän ei käyntejä kommentoi.

– Kouluihinhan saa tulla, ne ovat julkisia paikkoja, mutta siitä pitää sopia rehtorin kanssa etukäteen, jos joku ulkopuolinen haluaa sinne tulla. On ohjeistettu niin, että jos haluaa tulla koululle tai tapaamaan rehtoria, niin tapaamiset sovitaan.

Kalske täsmentää, että ulkopuolisten henkilöiden läsnäoloon koululla liittyvää uhkatilannetta ei kuitenkaan ole ollut.

– Ei siis ole ollut järjestyshäiriöitä. Henkilöitä ei ole käynyt isoja määriä. Sen verran on kuitenkin ollut sellaista tapahtumaa, että on katsottu viisaammaksi turvata tilanne varmuuden vuoksi. Tämä on ollut ennaltaehkäisevää ja varmistavaa toimintaa.

– Jo pelkästään ulkopuolisen paikalle ilmaantuminen voidaan kokea jonkun taholta uhkaavana. Varsinkin tilanteessa, jossa koulun väki on ollut kuluneen viikon aikana aika kovalla koetuksella.

Kalske avaa, että Vantaan kouluissa vartija-nimikkeellä olevat henkilöt tekevät perustyönään vahtimestarin töitä ja ovat töissä osan päivästä. Tällä viikolla vartiointia on lisätty Kytöpuiston koululla kokopäiväiseksi.

– Nyt on lisätty vartiointia ja hankittu näiden vahtimestari-vartijoiden lisäksi varsinaista vartijapalvelua. Tällä hetkellä paikalla on koko ajan vähintään yksi vartija. Tällä on turvattu se, että koululla on rauhallista ja turvallista.

– Se, miten tilanne ensi viikolla (vartioinnin suhteen) jatkuu, niin siitä en osaa vielä sanoa.

Itä-Uudenmaan poliisi tiedotti eilen torstaina, että poliisi on puhuttanut Kytöpuiston koulun pihalla tapahtuneeseen väkivaltaiseen välikohtaukseen liittyvät osapuolet.

– Koska rikolliseen tekoon epäillyt ovat alle 15-vuotiaita, eivätkä näin ollen ole rikosoikeudellisessa vastuussa, tapahtuma ei siirry syyttäjälle syyteharkintaan. Tapauksen käsittely jatkuu koululla moniviranomaisyhteistyönä eikä poliisi tiedota tapauksesta enempää, poliisi kertoi tiedotteessa.

Vartioinnin lisäämisestä koululla kertoi ensimmäisenä Yle.