Tällaisissa paikoissa korona on tarttunut Suomessa viime viikkoina – yhä useamman tartunnan lähde on mysteeri

Monet asiat ennakoivat, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä kiihtymisvaiheeseen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo.

THL tiedotti torstaina Suomen koronatilanteesta, ja tiedotteessa esitellään havaintoja tuoreista koronatapauksista. Huomionarvoista on se, että korona leviää nyt erityisesti nuorten parissa: noin 50 prosenttia uusista tautitapauksista on todettu alle 30-vuotiailla. ”Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen”, THL:n tiedotteessa kerrotaan.

Tautitapausten ilmaantuvuus on noussut viime viikkoina THL:n mukaan merkittävästi. Kun viikoilla 37 ja 38 koronaviruksen ilmaantuvuus oli 14,4 tapausta 100 000:tta asukasta kohden, niitä edeltävillä kahdella viikolla luku oli 7,0 tapausta 100 000:tta asukasta kohden. Viimeisellä kahdella viikolla Suomessa on todettu yhteensä 798 uutta koronatartuntaa.

Tartuntoja on tapahtunut ainakin perhepiirissä, harrastuksissa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa. Tiedot perustuvat yli 200 tapauksen tietoihin. Yhä useammin on kuitenkin käynyt niin, että tartunnan lähde on tuntematon. Viime viikolla todetuista tartunnoista tartunnan lähde oli epäselvä noin 44 prosentissa tapauksista.

THL toteaa, että viime viikkoina kotimaasta peräisin olevat tartuntaryppäät ja joukkoaltistumiset ovat johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkotartunnat puolestaan osoittavat THL:n mukaan sen, että koronavirus tarttuu tehokkaasti pidemmässä lähikontaktissa.

Kaiken kaikkiaan THL toteaa Suomen epidemiatilanteen olleen viime viikkoina vaihteleva. Suomessa on tietyillä alueilla paikallisia tartuntaryppäitä, jotka nostavat tapausmääriä. Toisilla alueilla tartuntaketjuja on taas pystytty hyvin jäljittämään ja katkaisemaan ja joillain alueilla tilanne on ylipäätään rauhallinen.