Syyskuun kovimmat ukkoset saapuivat Suomeen – katso tutkakuvat tunti tunnilta

Sää jatkuu perjantaina epävakaisena, mutta kovimmat ukkoset väistyvät.

Suomen länsiosassa, etenkin Pohjanmaalla, päästiin todistamaan torstai-illan ja alkuyön aikana näyttävää salamointia.

Torstai oli syyskuun tähän mennessä kovin ukkospäivä 1 457:llä maasalamallaan.

– Ukkosrintama on siirtynyt etelämmäksi ja tällä hetkellä salamahavaintoja on ollut Pohjanmaan lisäksi Hangon pohjoispuolella sisämaassa. Salamointi on kuitenkin vähäistä iltaan verrattuna, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljanmaa toteaa kello 01:n jälkeen perjantaina.

Matalapaineen rintama liikkuu yön aikana lännestä kohti itää, mutta ukkonen jää vähemmälle. Jyrähtely keskittyy pääasiassa Suomenlahdelle.

Kovin salamointi on ohi, mutta perjantai näyttää ainakin Etelä-Suomessa epävakaiselta.

– Sadekuuroja voi tulla etelässä vielä aamun jälkeenkin, mutta pohjoisemmassa rintama ehtii väistyä iltapäivään mennessä Suomen yli itään.