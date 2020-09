Kommentti: Mikä laumasuoja? Mikä toinen aalto? Tutkijatkin ovat eri mieltä kansalaisia hämmentävistä käsitteistä

Keskustelussa koronaepidemiasta kummittelee sisällöltään monitulkintaisia termejä, kirjoittaa erikoistoimittaja Jouko Juonala.

Uusi koronavirus sars-cov-2 on – uusi. Se on arvoitus, josta ei tiedetä vielä kaikkea tarpeellista, sillä pitkien tieteellisten tutkimusten tuomaa varmuutta ei ole. Niitä ei ole ehditty tehdä.

Siksi ei ole lainkaan ihmeellistä, että tutkijat ovat eri mieltä pandemiaan liittyvistä isoista kysymyksistä. Maallikko taas hämmentyy vähemmästäkin.

Esimerkiksi käsite laumasuoja kummittelee yhä keskustelussa korona­pandemiasta. Tiedeyhteisössä on toiveikkaita tutkijoita, joiden mukaan väestötason suojan covid-19-taudille voi antaa kehittyä myös ilman rokotetta – kuitenkaan päästämättä tautia leviämään valtoimenaan väestön läpi.

Ajatus laumasuojan kehittymisestä selittäisi ainakin osittain epidemian ”laimenemista”: raportoitujen tartuntojen määrän roimaa kasvua ilman sairaalahoidon tarpeen ja kuolemantapausten määrän yhtä jyrkkää kasvua. Yksiselitteinen asia ei missään nimessä ole.

Sveitsiläisen St. Gallenin kantonin keskussairaalan infektioylilääkäri, professori Pietro Vernazza julkaisi aiheesta artikkelin sairaalan verkkosivuilla syyskuun puolivälissä. Vernazzan mukaan raportoitujen tartuntojen määrän kasvu johtuu totta kai siitä, että testaus on lisääntynyt, ja testit paljastavat paljon enemmän oireettomia ja lieviä tartuntoja kuin viime keväänä.

Ilmiöön epidemian ”laimenemisesta” on Vernazzan mukaan toinenkin syy: on mahdollista, että väestötason suoja taudilta syntyy paljon aikaisemmin kuin on arvioitu. Vernazza viittaa Oxfordin ja Edinburghin yliopistojen medRxiv-sivustolla julkaistuun vertaisarvioimattomaan tutkimukseen, jonka mukaan jo 10–20 prosentin immuniteetti väestössä hidastaisi merkittävästi taudin etenemistä. Tätä selittäisi se, että tartunnat laukaisevat ihmisen soluvälitteisen immuniteetin – elimistön T-solujen nopean puolustusreaktion taudinaiheuttajan hyökkäykseen. Virukselle spesifit vasta-aineet tulevat peliin paljon hitaammin.

Rokotteiden kehittäjät pyrkivät korkeaan rokotuskattavuuteen ja sen tuomaan vähintään 60–70 prosentin laumaimmuniteettiin. Tutkijoiden pitäisi Vernazzan mukaan kuitenkin suhtautua laumasuojaan eri tavalla kuin tähän saakka, kun epidemian etenemistä arvioidaan. Ennustemallit on kehitetty arvioimaan nimenomaan rokotuskampanjoiden tehoa, mutta uusien infektiotautien leviäminen noudattaa erilaisia lainalaisuuksia.

Vernazzan mukaan ilmiötä tehostaa vielä se, että uuden tartuntataudin levitessä uhriksi joutuvat ensimmäisenä virukselle altteimmat väestöryhmät, etenkin yli 85-vuotiaat, sillä ikäihmisten immuunisuoja on heikompi kuin nuoren väestön. Karkeasti sanottuna: kun virus niittää ensin kuolemaa riskiryhmissä, kehittyy laumasuoja samaan aikaan pikku hiljaa muissa, vahvemmissa väestöryhmissä.

Arvostetun British Medical Journalin sisällöstä vastaava päätoimittaja Kamran Abbasi pohtii hänkin laumasuojaa tuoreessa artikkelissaan The Fatal Attraction of Herd Immunity, vapaasti suomennettuna laumasuojan kohtalokas viettelys. Kirjoituksen sävy on varoittava.

Britannia saattaa Abbasin mukaan joutua sulkemaan yhteiskunnan uudelleen, sillä hallituksen testaa ja jäljitä -strategia on epäonnistunut pahoin. Vaihtoehtona sulkemiselle voisi olla strategia, joka sallii laumasuojan kehittymisen – mutta tämän strategian hinta olisi kallis. Se johtaisi terveydenhuollon kapasiteetin ylikuormittumiseen ja kuolemiin ja olisi todennäköisesti myös tuhoisa kansanterveydelle pitkällä aikavälillä.

”Ruotsi, laumasuojan mannekiini, saattaa päätyä toisenlaiseen lopputulemaan. T-soluimmuniteetti voi osoittautua keskeiseksi tekijäksi covid-19-taudin ja kuolemien rajoittamisessa. Tähän johtopäätökseen on tieteen näkökulmasta kuitenkin liian aikaista päätyä, vaikka se olisi älyllisesti kuinka houkuttelevaa tahansa. Järkevä vaihtoehto on harkitsevaisuus, varovaisuusperiaate. Tämä on se sanoma, jota päätutkijat ja lääketieteelliset neuvonantajat viestittävät politiikoille, ja hyvästä syystä”, Abbasi kirjoittaa.

Tästä on maallikkona helppo olla samaa mieltä. Varovaisuusperiaate on hyvästä, ja Suomessa sitä on onneksi noudatettu.

Entä sitten toinen aalto? Onko sitä?

Käsitteelle ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää.

Professori Vernazzan kaltaisten optimistien mukaan toisesta aallosta ei voi puhua. Suomen terveysviranomaiset eivät myöskään käytä mielellään sanaparia toinen aalto – he puhuivat torstaina ”toisesta vaiheesta”.

Monet epidemiologit eivät pidä toisen aallon käsitettä kovinkaan hyödyllisenä. Onko nyt meneillään toinen aalto vai ensimmäisen jatke? Molemmille ajatuksille on perusteita.

Tosiasia on kuitenkin se, ettei koronavirus kadonnut kesällä mihinkään. Se tuli viime talvena ja on yhä keskuudessamme. Taudin ilmaantuvuus vaihtelee – toisaalla sitä on enemmän, toisaalla vähemmän. Tässä olemme, ja vielä kauan.