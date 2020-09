Sosiaalipsykologian professorin Johanna Ruusuvuoren mukaan epävarmuus oikeasta toimintamallista aiheuttaa turvattomuutta.

Julkisessa liikenteessä ei ole vielä syntynyt normistoa, tarkoittaako suositus kasvomaskin käyttämistä vai ei. Sen takia osa käyttää ja osa ei – ja sen takia mielipide-erot voivat aiheuttaa ikäviä törmäyksiä. Kuva on New Yorkin metrosta.­

Miksi junassa tai bussissa ilman kasvomaskia matkustavaa saatetaan mulkoilla murhaavasti tai hänelle saatetaan sanoa ilkeästi, vaikka kyse on nimenomaan suosituksesta eikä pakosta?

Miksi esimerkiksi koronakaranteenissa olevista lähdetään levittämään väärää tietoa sosiaaliseen mediaan esimerkiksi siitä, että koronakaranteenia on rikottu?

Tällaisia perättömiä väitteitä ovat saaneet osakseen esimerkiksi jääkiekkoseura Mikkelin Jukurien U20-joukkueen pelaajat, kun heidän liikkumistaan on kytätty ja someen on levitetty suoranaista valheellista tietoa, että pelaajat olisivat liikkuneet ravintoloissa ja kaupungilla karanteenin aikana.

Sosiaalipsykologian professori Johanna Ruusuvuori sanoo, että koko korona-ajan käyttäytymisessä prosessi on vielä ikään kuin kesken: puuttuu yhteisesti hyväksytty normi, miten pitäisi tehdä ja käyttäytyä.

– On epävarmuutta, miten vakava tilanne on. On epävarmuutta, mitkä ovat oikeat käyttäytymismallit esimerkiksi kasvomaskiasian suhteen, yhteiskunta­tutkimuksen yksikköä Tampereen yliopistossa johtava Ruusuvuori mietti.

– Sosiaaliset normit muodostuvat siten, että kun tarpeeksi moni omaksuu jonkin toimintatavan, niin sitä aletaan tehdä yleisesti. Ihmiset tuppaavat tekemään sitä, mitä muutkin tekevät. Korona-aikana sosiaalista normistoa kasvomaskin käytöstä ei ole vielä muodostunut. Aika moni ei vieläkään käytä julkisissa kulkuneuvoissa maskia, ”kun kaikilla muillakaan ei ole”, Ruusuvuori kuvaa.

Helsingin seudun liikenne HSL on jakanut matkustajille ilmaisia kasvomaskeja. Kuvassa maskien jakoa Espoossa Tapiolan metroasemalla elokuun lopussa.­

Ruusuvuoren mukaan epävarmuus linkittyy turvattomuuteen ja siihen, että ihmiset pelkäävät menettävänsä kontrollimahdollisuuden omaan elämäänsä. Esimerkiksi töihin pitää mennä päivittäin julkisella liikenteellä, mutta ei voida kontrolloida toisten ihmisten kasvomaskikäyttöä eikä täten vaikuttaa omaan terveenä pysymiseen.

– Turvattomuus ja pelko epävarmassa tilanteessa voivat kanavoitua siten, että löydetään syntipukki, jota voi syyttää, Ruusuvuori sanoi.

Sosiaalinen normisto on hiljalleen siirtymässä kasvomaskien käytön suuntaan, mutta Ruusuvuoren sanoin prosessi on vielä kesken. Enää ei kuitenkaan käy niin kuin keväällä tai alkukesästä, kun ensimmäisiä kasvomaskin käyttäjiä katsottiin pahalla ja vältettiin kuin ruttoa, kun ajateltiin, että maskin kantajalla on koronavirus.

– Olisi hyvä, että saataisiin selvä normi, Ruusuvuori toivoi.

Jukurien nuorten pelaajien saamasta someraivosta Ruusuvuori ei ole varma, liittyykö se oikeastaan korona-aikaan vai yleiseen somekäyttäytymiseen.

– Tällainen väärän tiedon levittäminen voi olla puhdasta pahantahtoisuutta ja trollausta. On vaikea sanoa, onko kyse siitä, että eletään korona-aikaa vai siitä, että on vain helppo tilaisuus nälviä. Somessa kun pystyy toteuttamaan anonymiteettia ja tylyttämään muita ilman, että joutuu vastuuseen teoistaan, Ruusuvuori sanoi.

– Pelaajan kannalta tilanne on hyvin ikävä. Ei ole tietenkään oikeudenmukaista, että syyttömään ja ohjeita noudattavaan pelaajaan kohdistetaan asiattomia syytöksiä.