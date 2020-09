Asiantuntija kertoo yhden keinon, jolla somessa kiusaavan lapsen voi saada kuriin: "Hänelle alkaa itselleen tulla hyvin nopeasti itku"

Suomen Vanhempainliiton erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas sanoo, että kouluissa pitäisi voida käyttää määräaikaista erottamista tai muilla keinoin varmistaa uhrin turvallisuus ja hyvinvointi, kunnes tilanne on selvitetty.

Vantaalaiskoulussa julki tullut oppilaan pahoinpitelytapaus kertoo siitä, että koulurauhaa on liian helppo rikkoa. Vantaan Kytöpuiston koulun pihalla tapahtui vakava väkivaltatilanne, jossa koulun oppilaan epäillään joutuneen usean kuudesluokkalaisen pahoinpitelemäksi.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton eli MLL:n vielä julkaisemattomassa hyvinvointikyselyssä 17 prosenttia vastaajista kertoi kokeneensa kiusaamista tai loukkaavaa kohtelua. Heistä 40 prosenttia sanoi, että koulun aikuiset eivät tiedä heidän kokemuksistaan.

Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijalta nuorten kiusaamisesta ja väkivaltailmiöstä kouluissa ja siitä miten paljon väkivalta kouluissa herättää ahdistusta.

– Puuttumisen ohella pitää panostaa ennaltaehkäisyyn. Nyt toimitaan usein vähän sillä tavoin, että ikään kuin luututaan lattioita, kun pitäisi sulkea hana, Suomen Vanhempainliiton erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakangas kertoo.

Tällä hän tarkoittaa sitä, että turvallisen ja yhteisöllisen koulun toimintakulttuurin kehittämiseen ei panosteta riittävästi ja asioiden selvittely jää usein pintatasolle.

– Väkivallan kohde ja tekijä eivät yleensä kerro asiaa kokonaan, vaan he keksivät peitetarinoita. Usein tekojen taustalla on kyse arvostuksen, suosion tai respektin tavoittelusta, vallasta ja halusta kuulua joukkoon. Taustalla voi olla jo pitkään jatkunutta kärhämää, johon ei ole puututtu.

Sari Haapakangas sanoo, että kaikki toisen ihmisarvoa polkeva toiminta on väkivaltaista.­

Haapakangas korostaa, että on parempi puhua suoraan väkivallasta, jos sitä on kerran tapahtunut eikä puhua vain kiusaamisesta. Kaikki toisen ihmisarvoa polkeva toiminta on väkivaltaista.

Hän väitteli kasvatustieteen tohtoriksi vuonna 2010 Oulun yliopistossa aiheesta, joka koski poikien väkivaltaa ja valtahierarkioita kouluissa.

Miten kouluissa voisi ennakolta ehkäistä väkivaltaa?

– Kouluissa pitää järjestää jo ennen kuin mitään on tapahtunut yhteisiä vanhempainiltoja, joissa vanhemmat voivat tutustua toisiinsa ja opettajiin. Vanhempien ja koulun välinen luottamus lisääntyy samalla, hän sanoo. Luottamuksen synnyttyä on helpompi käsitellä vaikeitakin asioita.

Miten voisi puuttua siihen, että väkivaltaa kuvataan nyt internetiin ja siitä puhutaan avoimesti ja ylpeillen sosiaalisessa mediassa?

– Somessa ilmaisut ovat usein hyvin raakoja ja ahdistavia. Yksi hyväksi havaittu keino tähän puuttumiseen on se, että opettaja tai rehtori pyytää someväkivallan kohteen ja tekijän samaan huoneeseen. Sitten pyydetään tekijää lukemaan ääneen sama ilkeä viesti, jonka hän laittoi toisesta verkkoon. Jos väkivaltaan syyllistyneellä on vähänkään kykyä empatiaan, hänelle alkaa itselleen tulla hyvin nopeasti itku ja asiaa päästään vihdoin käsittelemään, Haapakangas sanoo.

Myös vanhemmat tulee ottaa mukaan selvittelyihin matalalla kynnyksellä.

Kun väkivaltatapauksia sattuu kouluissa oppilaiden kesken, pitäisikö käyttää järeitä toimia?

– Pahin tilanne on silloin, jos vakavaan väkivaltaan syyllistynyt ja uhri tulevat seuraavana päivänä kouluun kuin mitään ei olisi tapahtunut. Pitäisi voida käyttää määräaikaista erottamista tai muilla keinoin varmistaa uhrin turvallisuus ja hyvinvointi kunnes tilanne on selvitetty, jotta tällaista tilannetta ei pääsisi syntymään.

Mistä saa apua?

Digitaalisen väkivallan muotoina yleisesti ovat lisääntyneet vihapuhe, häpäiseminen ja seksuaalisuutta loukkaavan materiaalin levittäminen tai sillä uhkaaminen. Väkivalta voi koskea myös nuoria.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) lasten ja nuorten puhelimeen voivat lapset ja nuoret soittaa maksutta koko maassa joka päivä. Puhelimen toisessa päässä vastaa koulutettu vapaaehtoinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella.

Lasten ja nuorten puhelin vastaa numerossa 116 111. Se on auki maanantaista perjantaihin kello 14–20 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17–20. Lasten ja nuorten puhelin päivystää myös ruotsiksi numerossa 0800 96 116.

Lisäksi MLL tarjoaa lasten ja nuorten chatin Nuortennetissä ja lasten ja nuorten nettikirjepalvelun.

Suomen Mielenterveys ry:n Sekaisin-chat tarjoaa keskusteluapua nuorille. Se auttaa terveyden ongelmista selviämisessä. Chat luo toivoa jokaiselle nuorelle ja auttaa ratkomaan mieltä painavia ongelmia.

Väestöliiton Poikien puhelin auttaa myös ongelmissa. Poikien Puhelin on auttava puhelin- ja verkkopalvelu pojille ja nuorille miehille. Puheluihin vastaa aikuinen, poikien maailmaan perehtynyt, koulutettu mieshenkilö. Poikien Puhelimessa nuoria autetaan kaikissa elämään liittyvissä pulmissa. Puhelu on soittajalle maksuton ja soittaa voi nimettömänä.